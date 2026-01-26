TikToker Phạm Thoại tái xuất với diện mạo lạ lẫm

Phạm Thoại trở lại

Khác với hình ảnh diêm dúa cùng những bộ váy cồng kềnh và mái tóc dài, TikToker Phạm Thoại tái xuất với vẻ ngoài nam tính. Anh cũng lựa chọn diện trang phục vest và để râu trong bộ ảnh mới năm 2026. Bài đăng của Phạm Thoại nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt tương tác và bình luận của cộng đồng mạng.

Không còn giả gái với những trang phục lộng lẫy, Phạm Thoại khiến mọi người ngỡ ngàng trong diện mạo nam tính ẢNH: FBNV

Bên cạnh đó, Phạm Thoại còn chia sẻ một đoạn clip biến hình mang phong cách kinh dị nhằm đánh dấu sự trở lại của mình sau hàng loạt ồn ào vào năm 2025. Anh khẳng định đây là bộ ảnh thật, không phải được tạo ra bằng AI (trí tuệ nhân tạo).

Nhiều cư dân mạng đánh giá tạo hình này khá phù hợp với Phạm Thoại và mong anh không quay lại với phong cách giả gái như trước. Bên cạnh đó, những người theo dõi Phạm Thoại hy vọng nam TikToker sinh năm 1996 trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ, không tiếp tục "chiêu trò" để câu tương tác. "Mong bước sang năm mới, Thoại sẽ trở lại với phiên bản tốt hơn. Những gì vừa trải qua hãy nhớ kỹ để rút kinh nghiệm sống cho bản thân, không lặp lại sai lầm nữa nhé", một tài khoản chia sẻ. Tuy nhiên, số khác cho rằng đây tiếp tục là "chiêu trò" của Phạm Thoại nhằm cứu vớt danh tiếng của mình sau thời gian trượt dài trong những lùm xùm.

Hình ảnh mới nhất của Phạm Thoại đầu năm 2026 ẢNH: FBNV

Hồi tháng 1, cộng đồng mạng phát hiện tất cả những video và hình ảnh của Phạm Thoại trên các nền tảng như TikTok, Facebook đều bị xóa hoặc ẩn. Bên cạnh đó, TikToker 29 tuổi cũng xóa ảnh đại diện của mình trên TikTok và Facebook.

Trước đó vào cuối tháng 10.2025, Phạm Thoại thừa nhận mình gặp khó khăn về tài chính nên quyết định đóng cửa xưởng livestream và thanh lý lại một số vật dụng. Đây là địa điểm anh xây dựng với mục đích đào tạo các bà mẹ bỉm sữa bán hàng trực tuyến trong thời gian nghỉ thai sản "hoàn toàn miễn phí". Nơi này có diện tích rộng khoảng 1.000 m2 và được nam TikToker đầu tư hàng trăm triệu đồng. Tuy cuộc sống khó khăn hơn nhưng vào tháng 11.2025 Phạm Thoại vẫn gác lại mọi công việc để bay sang Thái Lan cổ vũ Hương Giang ở Miss Universe.