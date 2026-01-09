Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Hai 'ông lớn' công nghệ mở rộng hợp tác tăng tốc bằng trí tuệ nhân tạo

Mai Khanh
Mai Khanh
09/01/2026 10:57 GMT+7

Thông qua trí tuệ nhân tạo (AI), hai 'ông lớn' công nghệ là Siemens và NVIDIA đang tái định hình toàn bộ chuỗi giá trị công nghiệp từ đầu đến cuối - từ thiết kế, kỹ thuật đến sản xuất, vận hành và chuỗi cung ứng.

Hai 'ông lớn' công nghệ mở rộng hợp tác tăng tốc bằng trí tuệ nhân tạo- Ảnh 1.

Ông Roland Busch, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Siemens AG và ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc NVIDIA

ẢNH: SIEMENS

Siemens và NVIDIA vừa công bố mở rộng đáng kể quan hệ đối tác chiến lược nhằm đưa trí tuệ nhân tạo - AI vào thế giới thực. Hai bên đặt mục tiêu cùng phát triển các giải pháp AI công nghiệp và AI vật lý, qua đó đưa đổi mới sáng tạo dựa trên AI đến mọi ngành nghề và quy trình công nghiệp, đồng thời tăng tốc hoạt động của mỗi bên.

Để hỗ trợ quá trình phát triển, NVIDIA sẽ cung cấp hạ tầng AI, các thư viện mô phỏng, mô hình, nền tảng và bản thiết kế, trong khi Siemens sẽ huy động hàng trăm chuyên gia AI công nghiệp cùng với phần cứng và phần mềm hàng đầu.

"Chúng tôi đang cùng nhau xây dựng hệ điều hành AI cho công nghiệp - tái định nghĩa cách thế giới vật lý được thiết kế, xây dựng và vận hành, nhằm mở rộng quy mô AI và tạo ra tác động thực tiễn. Bằng cách kết hợp vị thế dẫn đầu của NVIDIA trong lĩnh vực điện toán tăng tốc và các nền tảng AI với thế mạnh của Siemens về phần cứng, phần mềm, AI công nghiệp và dữ liệu, chúng tôi đang trao quyền cho khách hàng phát triển sản phẩm nhanh hơn với các bản sao số (digital twin) toàn diện nhất, thích ứng sản xuất theo thời gian thực và thúc đẩy nhanh các công nghệ từ chip đến các nhà máy AI" - ông Roland Busch, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Siemens AG cho biết.

Ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc NVIDIA chia sẻ: "AI tạo sinh và điện toán tăng tốc đã thổi bùng một cuộc cách mạng công nghiệp mới, biến các bản sao số từ những công cụ mô phỏng thụ động thành trí tuệ chủ động của thế giới vật lý. Quan hệ hợp tác của chúng tôi với Siemens kết hợp phần mềm công nghiệp hàng đầu thế giới với nền tảng AI toàn diện của NVIDIA, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng và hiện thực - giúp các ngành công nghiệp mô phỏng những hệ thống phức tạp trong môi trường phần mềm, sau đó tự động hóa và vận hành chúng một cách liền mạch trong thế giới vật lý".

Siemens và NVIDIA đặt mục tiêu xây dựng các nhà máy sản xuất thích ứng vận hành hoàn toàn dựa trên AI đầu tiên trên thế giới, bắt đầu từ năm 2026 với nhà máy điện tử Siemens tại Erlangen, CHLB Đức làm khuôn mẫu chuẩn đầu tiên. Hiện đã có một số khách hàng như Foxconn, HD Hyundai, KION Group và PepsiCo đang đánh giá các tính năng này.

Siemens và NVIDIA đặt mục tiêu tăng tốc hoạt động và danh mục giải pháp của nhau bằng cách triển khai công nghệ trên chính hệ thống nội bộ trước khi mở rộng ra các ngành công nghiệp. NVIDIA sẽ đánh giá các giải pháp của Siemens để tinh giản và tối ưu hóa hoạt động cũng như sản phẩm của mình, trong khi Siemens sẽ rà soát khối lượng công việc và hợp tác với NVIDIA để tăng tốc, đồng thời tích hợp AI vào danh mục giải pháp cho khách hàng. Bằng việc thúc đẩy lẫn nhau và cải thiện hệ thống nội bộ, Siemens và NVIDIA đang tạo ra những minh chứng cụ thể về giá trị và khả năng mở rộng cho khách hàng.

Siemens AG (Berlin và Munich) là tập đoàn công nghệ toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và y tế. Giữ phần lớn cổ phần trong công ty niêm yết đại chúng là Siemens Healthineers, Siemens đồng thời là nhà cung cấp công nghệ y tế và dịch vụ y tế số hàng đầu thế giới. Trong năm tài khóa 2025, kết thúc vào ngày 30.9.2025, Tập đoàn Siemens đạt doanh thu 78,9 tỉ euro và lãi ròng 10,4 tỉ euro. 

Tin liên quan

Siemens AG sẽ cung cấp tàu hiện đại nhất cho VinSpeed phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam

Siemens AG sẽ cung cấp tàu hiện đại nhất cho VinSpeed phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam

Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) và Công ty Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG, Đức) vừa chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ đường sắt tốc độ cao (ĐSTĐC) tại VN.

Khám phá thêm chủ đề

trí tuệ nhân tạo AI Siemens Nvidia công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận