Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google tung loạt tính năng AI cực mạnh cho Gmail

Phong Đỗ
Phong Đỗ
09/01/2026 09:55 GMT+7

Kỷ nguyên mới của Gmail khi những tính năng AI sẽ thay bạn đọc và xử lý email.

Theo BGR, không còn là những nâng cấp nhỏ giọt, Google đang thực hiện một cuộc cách mạng thực sự trên Gmail. Người dùng sắp được trải nghiệm một loạt công cụ quyền năng như AI Inbox, Suggested Replies (Gợi ý trả lời), AI Overviews (Tổng quan AI) và Help Me Write (Hỗ trợ viết).

Google 'chơi lớn' khi tung loạt tính năng AI cực mạnh cho Gmail - Ảnh 1.

Google nâng cấp AI mạnh mẽ cho Gmail

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gmail ngày càng thông minh khi được nâng cấp AI

Tính năng gây chú ý nhất và cũng là thay đổi lớn nhất về giao diện chính là AI Inbox. Thay vì hiển thị danh sách email theo trật tự thời gian nhàm chán, AI Inbox sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để quét toàn bộ hộp thư và đưa ra một bản tóm tắt nhanh, gồm:

  • Danh sách ưu tiên: Gemini sẽ tự động xác định đâu là email cần xử lý gấp (ví dụ: vé máy bay sắp hết hạn giá rẻ, hóa đơn cần thanh toán) và đưa lên đầu.
  • Cập nhật nhanh: AI sẽ gom các email theo chủ đề liên quan (ví dụ: tất cả email về chuyến du lịch Nhật Bản sắp tới) để bạn nắm bắt thông tin liền mạch mà không cần tìm kiếm thủ công.

Tuy nhiên, tính năng này hiện chỉ mới được mở cho nhóm 'Người thử nghiệm đáng tin cậy' (Trusted Testers) trước khi phát hành rộng rãi vào cuối năm nay.

Bên cạnh AI Inbox, Google cũng nâng cấp mạnh mẽ các công cụ soạn thảo:

  • Suggested Replies: Phiên bản nâng cấp của Smart Replies, nay đã thông minh hơn khi biết bắt chước giọng điệu và phong cách riêng của người dùng.
  • Help Me Write: Hỗ trợ soạn thảo email mới hoặc chỉnh sửa văn bản có sẵn. Sắp tới, tính năng này còn có thể lấy dữ liệu từ các ứng dụng Google khác để viết mail chính xác hơn.
  • AI Overviews & Proofread: Tính năng trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu trong inbox (như "Tôi đã mua vé đi Legoland ngày nào?") và tính năng soát lỗi chính tả/ngữ pháp cao cấp. Lưu ý: Hai tính năng này sẽ yêu cầu gói đăng ký Gemini Premium.
Google 'chơi lớn' khi tung loạt tính năng AI cực mạnh cho Gmail - Ảnh 2.

AI hỗ trợ chỉnh sửa và soạn thảo mail tốt hơn cho Gmail

ẢNH: GOOGLE

Vấn đề bảo mật: Google nói gì?

Việc để AI 'đọc' email cá nhân chắc chắn dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. Tại buổi họp báo, Google khẳng định các tính năng mới được vận hành bởi Gemini 3 trong một kiến trúc bảo mật biệt lập.

Hãng cam kết không sử dụng nội dung email của người dùng để huấn luyện các phiên bản AI trong tương lai. Bên cạnh đó, hãng cũng không sử dụng dữ liệu email cho mục đích quảng cáo. Đặc biệt, người dùng luôn nắm quyền kiểm soát và các tính năng này là tùy chọn.

Mặc dù vậy, với những người dùng kỹ tính, việc AI can thiệp sâu vào dữ liệu cá nhân vẫn là một dấu hỏi lớn cần thời gian để kiểm chứng. Hiện tại, các tính năng này sẽ được triển khai trước tiên tại Mỹ với ngôn ngữ tiếng Anh.

Tin liên quan

Google âm thầm chuẩn bị tính năng cho phép đổi địa chỉ Gmail

Google âm thầm chuẩn bị tính năng cho phép đổi địa chỉ Gmail

Sau nhiều năm giới hạn, Google có thể sớm cho phép người dùng đổi địa chỉ Gmail mà không làm mất email hay thông tin cá nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Google Gmail Nâng cấp xử lý email AI Inbox
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận