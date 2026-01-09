Google tung loạt tính năng AI cực mạnh cho Gmail

Theo BGR, không còn là những nâng cấp nhỏ giọt, Google đang thực hiện một cuộc cách mạng thực sự trên Gmail. Người dùng sắp được trải nghiệm một loạt công cụ quyền năng như AI Inbox, Suggested Replies (Gợi ý trả lời), AI Overviews (Tổng quan AI) và Help Me Write (Hỗ trợ viết).

Google nâng cấp AI mạnh mẽ cho Gmail ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gmail ngày càng thông minh khi được nâng cấp AI

Tính năng gây chú ý nhất và cũng là thay đổi lớn nhất về giao diện chính là AI Inbox. Thay vì hiển thị danh sách email theo trật tự thời gian nhàm chán, AI Inbox sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để quét toàn bộ hộp thư và đưa ra một bản tóm tắt nhanh, gồm:

Danh sách ưu tiên : Gemini sẽ tự động xác định đâu là email cần xử lý gấp (ví dụ: vé máy bay sắp hết hạn giá rẻ, hóa đơn cần thanh toán) và đưa lên đầu.

: Gemini sẽ tự động xác định đâu là email cần xử lý gấp (ví dụ: vé máy bay sắp hết hạn giá rẻ, hóa đơn cần thanh toán) và đưa lên đầu. Cập nhật nhanh: AI sẽ gom các email theo chủ đề liên quan (ví dụ: tất cả email về chuyến du lịch Nhật Bản sắp tới) để bạn nắm bắt thông tin liền mạch mà không cần tìm kiếm thủ công.

Tuy nhiên, tính năng này hiện chỉ mới được mở cho nhóm 'Người thử nghiệm đáng tin cậy' (Trusted Testers) trước khi phát hành rộng rãi vào cuối năm nay.

Bên cạnh AI Inbox, Google cũng nâng cấp mạnh mẽ các công cụ soạn thảo:

Suggested Replies : Phiên bản nâng cấp của Smart Replies, nay đã thông minh hơn khi biết bắt chước giọng điệu và phong cách riêng của người dùng.

: Phiên bản nâng cấp của Smart Replies, nay đã thông minh hơn khi biết bắt chước giọng điệu và phong cách riêng của người dùng. Help Me Write : Hỗ trợ soạn thảo email mới hoặc chỉnh sửa văn bản có sẵn. Sắp tới, tính năng này còn có thể lấy dữ liệu từ các ứng dụng Google khác để viết mail chính xác hơn.

: Hỗ trợ soạn thảo email mới hoặc chỉnh sửa văn bản có sẵn. Sắp tới, tính năng này còn có thể lấy dữ liệu từ các ứng dụng Google khác để viết mail chính xác hơn. AI Overviews & Proofread: Tính năng trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu trong inbox (như "Tôi đã mua vé đi Legoland ngày nào?") và tính năng soát lỗi chính tả/ngữ pháp cao cấp. Lưu ý: Hai tính năng này sẽ yêu cầu gói đăng ký Gemini Premium.

AI hỗ trợ chỉnh sửa và soạn thảo mail tốt hơn cho Gmail ẢNH: GOOGLE

Vấn đề bảo mật: Google nói gì?

Việc để AI 'đọc' email cá nhân chắc chắn dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. Tại buổi họp báo, Google khẳng định các tính năng mới được vận hành bởi Gemini 3 trong một kiến trúc bảo mật biệt lập.

Hãng cam kết không sử dụng nội dung email của người dùng để huấn luyện các phiên bản AI trong tương lai. Bên cạnh đó, hãng cũng không sử dụng dữ liệu email cho mục đích quảng cáo. Đặc biệt, người dùng luôn nắm quyền kiểm soát và các tính năng này là tùy chọn.

Mặc dù vậy, với những người dùng kỹ tính, việc AI can thiệp sâu vào dữ liệu cá nhân vẫn là một dấu hỏi lớn cần thời gian để kiểm chứng. Hiện tại, các tính năng này sẽ được triển khai trước tiên tại Mỹ với ngôn ngữ tiếng Anh.