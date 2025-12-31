Tính năng trên ChatGPT cần thay đổi để bảo vệ quyền riêng tư

Kể từ khi bùng nổ vào cuối năm 2022, ChatGPT đã trở thành ứng dụng 'phải có' trên điện thoại và máy tính của hàng triệu người. Chúng ta tâm sự, hỏi han và thậm chí chia sẻ dữ liệu công việc với AI mỗi ngày. Nhưng theo các chuyên gia bảo mật, trước khi loay hoay với các cài đặt kỹ thuật, nguyên tắc vàng đầu tiên là hạn chế việc chia sẻ quá mức.

ChatGPT không phải là bạn thân hay người nhà. Việc cung cấp họ tên, số CCCD, tài khoản ngân hàng hay dữ liệu y tế cho AI là điều cấm kỵ. Dưới đây là 4 thiết lập bạn cần thực hiện ngay để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của mình.

ChatGPT có những cài đặt ảnh hưởng tới quyền riêng tư của người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

1. Kích hoạt xác thực đa yếu tố (MFA) cho tài khoản ChatGPT

Dù bạn dùng bản miễn phí hay trả phí (Plus/Pro), tài khoản ChatGPT hiện chứa lượng dữ liệu lịch sử khổng lồ của bạn. Vì vậy, hãy bật MFA cho tài khoản. Hệ thống sẽ yêu cầu mã xác thực từ ứng dụng thứ ba mỗi khi đăng nhập, ngăn chặn kẻ gian xâm nhập dù lộ mật khẩu.

Để thực hiện, truy cập Settings (Cài đặt) > Security (Bảo mật) và bật Multi-factor authentication (MFA).

2. Chặn OpenAI dùng dữ liệu của bạn để 'nuôi' AI

Đây là cài đặt quan trọng nhất về quyền riêng tư. Mặc định, các cuộc hội thoại của bạn có thể được OpenAI sử dụng để huấn luyện các mô hình ChatGPT thông minh hơn trong tương lai.

Vào Settings > Data Controls và tắt mục 'Improve the model for everyone'. Kể từ giờ, OpenAI sẽ ngừng thu thập nội dung chat của bạn cho mục đích đào tạo. Với người dùng doanh nghiệp (Enterprise), tính năng này thường được tắt mặc định.

3. Kiểm soát 'trí nhớ' (Memory) của AI

ChatGPT hiện nay có khả năng 'nhớ' các chi tiết bạn từng kể để phục vụ cho các lần chat sau. Tuy tiện lợi, nhưng nếu nó nhớ sai hoặc nhớ những điều nhạy cảm thì lại là rủi ro.

Tại mục Settings > Personalization, kiểm tra phần Memory. Nhấn Manage để xóa các ký ức không cần thiết (như thông tin công việc cũ, địa chỉ nhà cũ...).

Thao tác này giúp AI phục vụ đúng ý nhưng không lưu trữ thông tin thừa thãi. Nếu bạn đã tắt mục số 2, các 'ký ức' này cũng sẽ không được dùng để huấn luyện AI chung.

4. Sử dụng chế độ ẩn danh (Temporary Chat)

Khi cần hỏi những vấn đề nhạy cảm hoặc không muốn lưu lại dấu vết, không nên dùng khung chat thường mà chọn các đoạn chat tạm. Các cuộc hội thoại này sẽ không lưu vào lịch sử và không dùng để huấn luyện AI. Tuy nhiên, lưu ý rằng OpenAI vẫn lưu bản sao trong 30 ngày để quét các nội dung vi phạm chính sách an toàn.

Để thực hiện, nhấn vào tên model ở góc trên và chọn Temporary Chat.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng được khuyến cáo bật tính năng Parental Controls trong phần cài đặt để hạn chế trẻ em tiếp cận các nội dung không phù hợp khi sử dụng chung thiết bị.