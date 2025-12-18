Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Siemens AG sẽ cung cấp tàu hiện đại nhất cho VinSpeed phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam

Hà Khanh
Hà Khanh
18/12/2025 04:00 GMT+7

Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) và Công ty Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG, Đức) vừa chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ đường sắt tốc độ cao (ĐSTĐC) tại VN.

Theo thỏa thuận, Siemens Mobility sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt, bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin và cấp điện. Siemens Mobility cũng sẽ nghiên cứu việc phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống mà Siemens cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed, hướng tới mục tiêu nội địa hóa cao nhất cho các dự án của VinSpeed.

Siemens AG sẽ cung cấp tàu hiện đại nhất cho VinSpeed phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam- Ảnh 1.

Siemens sẽ cung cấp tàu và chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed

Ảnh: V.S


Đồng thời VinSpeed và Siemens Mobility cũng ký kết Thỏa thuận khung cung cấp tàu và các hệ thống liên quan cho dự án ĐSTĐC tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bến Thành - Cần Giờ.

Về phương tiện, Siemens Mobility dự kiến cung cấp đoàn tàu Velaro Novo, cũng là dòng tàu cao tốc tiên tiến hiện đại nhất, được thiết kế với vận tốc 350 km/giờ. Nhờ thiết kế thân tàu rộng và tối ưu dạng ống rỗng, năng lực vận chuyển hành khách của Velaro Novo cao hơn ít nhất 10% so với các thế hệ trước và so với các dòng tàu cao tốc khác trên thị trường.

Đáng chú ý, mức tiêu thụ điện năng của Velaro Novo giảm khoảng 30% so với các thế hệ tàu cũ, có khả năng leo dốc vượt trội so với các dòng tàu cao tốc hiện có trên thế giới, phù hợp với các điều kiện địa hình đồi núi tại VN, cũng như phù hợp cả địa hình trong đô thị và vùng ven biển.

Velaro Novo sử dụng hệ thống tín hiệu ETCS cấp độ 2 kết hợp công nghệ vận hành tàu tự động ATO giúp nâng cao mức độ an toàn, tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và cho phép tăng tần suất khai thác, đáp ứng nhu cầu vận hành hiệu quả của tuyến ĐSTĐC Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai.

Ông Michael Peter, Tổng giám đốc toàn cầu của Siemens Mobility GmbH, cho biết: "Cùng với VinSpeed, chúng tôi mong muốn đưa VN trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực đường sắt cao tốc".

Tin liên quan

Hiện thực hóa giấc mơ đường sắt cao tốc

Hiện thực hóa giấc mơ đường sắt cao tốc

23 cơ chế, chính sách đặc thù trong dự án luật Đường sắt (sửa đổi) nếu được thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này sẽ mở 'đường ray' để VN hiện thực hóa giấc mơ đường sắt cao tốc, chính thức tiến vào kỷ nguyên đường sắt.

Khám phá thêm chủ đề

Vinspeed Đường sắt cao tốc Siemens AG metro Bến Thành - Cần Giờ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận