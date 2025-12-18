Siemens AG sẽ cung cấp tàu hiện đại nhất cho VinSpeed phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam

Theo thỏa thuận, Siemens Mobility sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt, bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin và cấp điện. Siemens Mobility cũng sẽ nghiên cứu việc phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống mà Siemens cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed, hướng tới mục tiêu nội địa hóa cao nhất cho các dự án của VinSpeed.

Siemens sẽ cung cấp tàu và chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed Ảnh: V.S





Đồng thời VinSpeed và Siemens Mobility cũng ký kết Thỏa thuận khung cung cấp tàu và các hệ thống liên quan cho dự án ĐSTĐC tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bến Thành - Cần Giờ.

Về phương tiện, Siemens Mobility dự kiến cung cấp đoàn tàu Velaro Novo, cũng là dòng tàu cao tốc tiên tiến hiện đại nhất, được thiết kế với vận tốc 350 km/giờ. Nhờ thiết kế thân tàu rộng và tối ưu dạng ống rỗng, năng lực vận chuyển hành khách của Velaro Novo cao hơn ít nhất 10% so với các thế hệ trước và so với các dòng tàu cao tốc khác trên thị trường.

Đáng chú ý, mức tiêu thụ điện năng của Velaro Novo giảm khoảng 30% so với các thế hệ tàu cũ, có khả năng leo dốc vượt trội so với các dòng tàu cao tốc hiện có trên thế giới, phù hợp với các điều kiện địa hình đồi núi tại VN, cũng như phù hợp cả địa hình trong đô thị và vùng ven biển.

Velaro Novo sử dụng hệ thống tín hiệu ETCS cấp độ 2 kết hợp công nghệ vận hành tàu tự động ATO giúp nâng cao mức độ an toàn, tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và cho phép tăng tần suất khai thác, đáp ứng nhu cầu vận hành hiệu quả của tuyến ĐSTĐC Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai.

Ông Michael Peter, Tổng giám đốc toàn cầu của Siemens Mobility GmbH, cho biết: "Cùng với VinSpeed, chúng tôi mong muốn đưa VN trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực đường sắt cao tốc".