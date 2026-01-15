Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nhà thiết kế livestream bán hàng thời trang

Thùy Dung P
Thùy Dung P
15/01/2026 08:00 GMT+7

Không chỉ thầm lặng làm việc sau hậu trường, nhiều nhà thiết kế và người sáng lập thương hiệu thời trang quyết định bước lên phía trước. Họ đảm nhiệm thêm nhiều vai trò - làm người mẫu ảnh, quay video viral và thậm chí livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Hiệu ứng bùng nổ

Thời điểm cuối năm 2025, nhà thiết kế (NTK) Đỗ Mạnh Cường gây "bão mạng" khi mặc nhiều trang phục nữ do anh thiết kế trong 2 phiên livestream trên TikTok shop. Trái ngược với hình ảnh sang trọng và chỉn chu thường thấy, NTK mang đến hình ảnh lạ lẫm và có phần hài hước khi mặc váy hai dây, đầm đính hoa và liên tục thay hết mẫu này đến mẫu khác theo yêu cầu từ người xem.

Trước những bình luận cho rằng NTK "kiếm tiền bất chấp", "làm giảm giá trị thương hiệu", anh tự giễu bản thân "không có tiền thuê mẫu chuyên nghiệp", "vất vả mưu sinh" qua các bài đăng trên trang cá nhân. Trên thực tế, anh vừa hoàn thành ngôi biệt thự rộng 2.000 m2 tại TP.HCM; tất cả các bộ sưu tập của anh đều chọn người mẫu chuyên nghiệp và nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn, chụp ảnh lookbook…

Nhà thiết kế livestream bán hàng thời trang- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh Cát (phải) làm người mẫu quay các clip viral cùng người mẫu - á hậu Hoàng Oanh, quảng bá cho bộ sưu tập mới The Poise của Catci

Ảnh: chụp màn hình

Điều gây chú ý chính là hiệu ứng viral "bùng nổ" mà Đỗ Mạnh Cường mang lại. Các phiên livestream có anh tham gia thường đạt doanh thu tiền tỉ và cao gấp nhiều lần các phiên livestream thuê người mẫu. "Từ nay hãy gọi em là "miss sold out", NTK viết trên trang cá nhân sau một loạt phiên livestream cuối năm 2025, vì cứ bộ nào được anh mặc lên sóng trực tiếp đều bán hết ngay lập tức.

Thế mạnh của nhà thiết kế

Đã từ lâu trong giới thời trang tồn tại nghịch lý của sàn diễn và đời sống. Dù là ảnh lookbook sản phẩm hay trình diễn runway trên sân khấu thì người mặc đều là những cô gái có chiều cao và vóc dáng chuẩn người mẫu; trong khi người mặc thực tế hầu hết đều là người bình thường và có vóc dáng phổ thông. Do vậy, việc NTK hay chủ thương hiệu mặc trang phục góp phần mang đến hình ảnh chân thật và mang tính đời thường cho thời trang. Người mua dễ dàng nhìn thấy bản thân mình trong trang phục định mua sắm thông qua những hình ảnh ít màu mè và không bị tô vẽ.

Nhà thiết kế livestream bán hàng thời trang- Ảnh 2.

Trần Thục Nhi làm người mẫu cho Classic Lady trong bộ ảnh thời trang chụp ở bến hoa Phúc Xá với khung cảnh phía sau là cầu Long Biên, Hà Nội

Ảnh: NVCC

Đóng cửa thương hiệu thời trang nam Catsa để bắt đầu với hành trình thời trang xanh tối giản cùng thương hiệu Catci vào đầu năm 2025, Nguyễn Thùy Linh Cát tự đảm nhiệm nhiều vai trò hơn chức danh nhà sáng lập và chủ thương hiệu. Cô vừa làm người mẫu, MC, bán hàng…, tự trở thành một KOL, KOC xuyên suốt quá trình xây dựng thương hiệu mới và hoạt động này diễn ra song song với các chiến dịch marketing, truyền thông truyền thống. Vì là nữ giới nên cô có nhiều thuận lợi hơn NTK nam khi mặc các thiết kế, hướng dẫn phối đồ… cho khách hàng.

Với Trần Thục Nhi (Hà Nội), livestream đã mở ra cánh cửa khởi nghiệp trong ngành thời trang secondhand nhờ việc đi sâu vào phong cách thời trang mang hơi hướng cổ điển (vintage style). Cô gái 9X kể rằng từ khi còn nhỏ, cô đã say mê khám phá phong cách này trên nhiều lĩnh vực, từ thời trang đến kiến trúc, âm nhạc, hội họa. Khi chia sẻ trên mạng xã hội, cô nhận thấy thị trường còn thiếu những không gian trải nghiệm cho người yêu thời trang cổ điển nên đã quyết định tạo ra một "ốc đảo" mang tên Classic Lady. Bắt đầu với con số không về kinh nghiệm, Thục Nhi và chồng khởi nghiệp với chủ trương vừa học vừa làm. Cô vừa là mẫu ảnh, mẫu livestream, stylist, content marketing…; còn chồng cô đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia. Thương hiệu khẳng định sự khác biệt bằng phong cách rõ ràng và nhất quán.

Nhà thiết kế livestream bán hàng thời trang- Ảnh 3.

Trần Thục Nhi làm người mẫu ảnh, mẫu livestream cho mọi sản phẩm của Classic Lady

Ảnh: NVCC

Nhà thiết kế livestream bán hàng thời trang- Ảnh 4.

Ảnh: NVCC

Nhìn lại hành trình 5 năm vừa qua, Thục Nhi nhận ra thay đổi lớn với chính bản thân. Dù là người hướng nội ngại đám đông, cô vẫn tự livestream để tận dụng tối đa nguồn lực, tư vấn trung thực và có thể trở thành người bạn định hướng phong cách cá nhân cho khách hàng. Ở thời điểm khởi đầu của thương hiệu, khái niệm bán hàng livestream còn rất mới mẻ và bị không ít người xem thường. Mặc dù ngại ngùng và hơi run nhưng phiên livestream đầu tiên của cô lại diễn ra bùng nổ và vui vẻ vượt ngoài dự tính. Thục Nhi tâm sự, cô chỉ hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng, việc giao tiếp trên livestream chỉ như sự chia sẻ chân thành của một stylist… đã khiến cô say sưa tư vấn hơn 4 giờ và nhận được sự ủng hộ của đông đảo chị em cả trong lẫn ngoài nước.

Thục Nhi cho rằng việc chủ thương hiệu đích thân làm truyền thông, chia sẻ câu chuyện thương hiệu hay bán hàng đang là xu hướng chung của mọi ngành nghề chứ không riêng gì thời trang, vì có thể đem lại sự gắn kết và gia tăng độ tin cậy giữa khách hàng và thương hiệu. "Nói riêng về ngành thời trang secondhand thì việc livestream trên các nền tảng mạng xã hội góp phần đẩy mạnh doanh thu nhờ vào khả năng tiếp cận được đa dạng và lượng lớn khách hàng so với mô hình offline truyền thống", Thục Nhi khẳng định.

Nhà thiết kế livestream bán hàng thời trang- Ảnh 5.

Tấm ảnh “gây bão” của NTK Đỗ Mạnh Cường (giữa) sau 2 buổi livestream cuối năm 2025

Ảnh: FBNV

Nhà thiết kế livestream bán hàng thời trang- Ảnh 6.

Ảnh: FBNV

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
