Sở VH-TT TP.HCM vào cuộc vụ Lệ Quyên phát ngôn gây tranh cãi

Lệ Quyên có những bình luận được cho là thô tục, kém văn minh khi đối đáp với fan trên mạng xã hội

Ảnh: FBNV

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Sở VH-TT TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin liên quan đến ồn ào phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên, đang phối hợp với các phòng ban để xem xét giải quyết.

Theo phía Sở, tùy theo tính chất mà có phòng ban liên quan chịu trách nhiệm về vụ việc. Đại diện Sở VH-TT TP.HCM cho biết các phòng ban đang tham mưu nội dung, sẽ gửi phản hồi đến báo chí trong thời gian tới.

Ồn ào phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên

Trước đó, việc Lệ Quyên dùng từ ngữ nặng nề khi đáp trả bình luận của khán giả trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ việc một bình luận trên nền tảng mạng xã hội Threads sau khi nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip. Cụ thể, tài khoản pharry_288 để lại dòng nhận xét "Her flop era lowk serving" dưới bài đăng của ca sĩ trên Threads (tài khoản lequyensinger có dấu tích xanh xác nhận chính chủ).

Tuy nhiên, thay vì bỏ qua hoặc giải thích, Lệ Quyên đã trực tiếp "đáp trả" bình luận nói trên bằng lời lẽ được cho là mang tính miệt thị, thậm chí nhắc đến cha mẹ của người bình luận. Cách phản ứng này khiến nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng hành xử đó khó chấp nhận đối với một nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo một số ý kiến, bình luận của tài khoản pharry_288 thực chất không mang tính công kích. Nếu dịch theo nghĩa phổ biến, câu nói này có thể hiểu là: "Cô ấy không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn rất cuốn hút", mang hàm ý khen ngợi. Điều này càng khiến dư luận cho rằng phản ứng của Lệ Quyên là thiếu kiềm chế và xuất phát từ việc hiểu sai nội dung.

Ồn ào của nữ ca sĩ gây phản ứng mạnh và đặt ra vấn đề về ranh giới ứng xử của nghệ sĩ trên mạng xã hội Ảnh: FBNV

Khi tranh cãi bùng nổ, nữ ca sĩ cũng lên tiếng làm rõ. Theo Lệ Quyên, câu chuyện lần này vẫn được nhìn nhận theo hướng phiến diện, một chiều, khi cô bị quy chụp bằng những khái niệm chung chung như "khán giả phản ứng", trong khi phần lớn các bình luận nhắm vào cô là những lời công kích, gièm pha, chế giễu, thậm chí xúc phạm cá nhân. Nữ ca sĩ nói thêm rằng bản thân và gia đình thường bị bịa đặt nhiều tin giả, vu khống ác ý ảnh hưởng đến danh dự. Cô đặt câu hỏi vì sao những hành vi vu khống, xúc phạm đó không được phân tích và xử lý thỏa đáng.

Bên cạnh đó, giọng ca Giấc mơ có thật cũng đề cập về những ảnh hưởng tinh thần của bản thân khi đối mặt các cuộc tấn công trên mạng xã hội. Lệ Quyên khẳng định cô luôn trân trọng khán giả chân chính, những người đủ tinh tế và tỉnh táo để nhận ra đúng sai. Cô cho rằng việc chỉ tập trung phán xét nghệ sĩ mà bỏ qua những hành vi công kích, xúc phạm vô danh chẳng khác nào tiếp tay cho sự cay nghiệt lan rộng.

Sau khi Lệ Quyên lên tiếng, ồn ào vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Nhiều ý kiến tiếp tục chỉ trích nữ ca sĩ vì cho rằng cách đối đáp với fan của cô chưa phù hợp với hình ảnh một nghệ sĩ hoạt động lâu năm, có sức ảnh hưởng lớn trong công chúng. Một bộ phận khán giả cho rằng dù bị công kích, người nghệ vẫn cần giữ sự kiềm chế và chuẩn mực nhất định khi phát ngôn trên mạng xã hội.