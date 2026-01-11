Bị chỉ trích vì phát ngôn văng tục, 'đốp chát' với khán giả, Lệ Quyên nói gì?

Việc Lệ Quyên đáp trả khán giả bằng lời lẽ được cho là nặng nề, gay gắt khiến dư luận phản ứng Ảnh: FBNV

Lệ Quyên lên tiếng sau khi vấp tranh cãi

Chiều 11.1, ca sĩ Lệ Quyên có bài đăng dài trên trang cá nhân sau khi vướng tranh luận liên quan đến những bình luận đáp trả anti fan đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết tối hôm trước cô tham gia biểu diễn tại một chương trình, sáng sớm lên xe ra Hà Nội nên mệt và không sử dụng điện thoại. Đến khi online trở lại, cô mới biết những tranh luận xoay quanh mình đang được bàn tán rôm rả.

Theo Lệ Quyên, câu chuyện lần này vẫn được nhìn nhận theo hướng phiến diện, một chiều, khi cô bị quy chụp bằng những khái niệm chung chung như "khán giả phản ứng", trong khi phần lớn các bình luận nhắm vào cô là những lời công kích, gièm pha, chế giễu, thậm chí xúc phạm cá nhân.

Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không làm điều gì sai, nhưng thường xuyên trở thành mục tiêu của các thông tin bịa đặt, sai sự thật trên nhiều nền tảng mạng xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của cô và gia đình.

Cô đặt câu hỏi vì sao những hành vi vu khống, xúc phạm đó không được phân tích và xử lý thỏa đáng. Lệ Quyên cũng nhắc đến việc bạn trai từng bị bịa đặt, vu cáo lừa đảo tiền bạc, tài sản, dẫn đến làn sóng công kích nặng nề nhắm vào cả hai. Cô cho rằng, vì là nghệ sĩ nên dường như cô bị mặc định phải chấp nhận, chịu đựng tất cả, dù bản thân "chân yếu tay mềm" và gần như không có cách nào tự bảo vệ mình.

Nữ ca sĩ bức xúc khi bị bịa đặt, tung tin sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của bản thân và gia đình Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ phủ nhận việc "mất kiểm soát" hay "văng tục" như một số ý kiến nhận định. Cô thẳng thắn: "Thế nào là mất kiểm soát và văng tục, xin thưa tôi thì không! Nhiều lúc, tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là 'nghệ sĩ'. Luật nào quy định điều đó? Và nếu quá sức, thi thoảng có tự vệ vài câu khi cần thì cũng vẫn chỉ trong tầm kiểm soát và tôi biết, sau đó lại chỉ là chuỗi ngày im lặng bỏ qua, làm được gì đâu. Ngày qua ngày, tôi vẫn mong luật rõ ràng để không phải lên tiếng nữa".

Giọng ca Giấc mơ có thật khẳng định cô luôn trân trọng khán giả chân chính, những người đủ tinh tế và tỉnh táo để nhận ra đúng sai. Với cô, tệp khán giả trưởng thành vẫn luôn đồng hành, động viên và dành cho cô tình cảm bền bỉ suốt thời gian qua. Lệ Quyên cho rằng việc chỉ tập trung phán xét nghệ sĩ mà bỏ qua những hành vi công kích, xúc phạm vô danh chẳng khác nào tiếp tay cho sự cay nghiệt lan rộng.

"Tôi luôn ý thức mình là nghệ sĩ và chấp nhận mặt trái của nghề. Nhưng trên hết, tôi cũng là một con người", Lệ Quyên bày tỏ.

Khép lại chia sẻ, nữ ca sĩ 8X nhấn mạnh điều cô mong muốn không phải là hơn thua, mà là sự nhìn nhận công bằng, đúng bản chất vấn đề. "Tôi mong nói cho đúng, cho công bằng là đủ rồi", cô viết.

Lùm xùm phát ngôn thô tục của Lệ Quyên

Vụ việc ồn ào liên quan đến ca sĩ Lệ Quyên bắt nguồn từ một bình luận trên nền tảng mạng xã hội Threads. Cụ thể, tài khoản pharry_288 để lại dòng nhận xét "Her flop era lowk serving" dưới bài đăng của ca sĩ trên Threads (tài khoản lequyensinger có dấu tích xanh xác nhận chính chủ). Trong bài viết này, Lệ Quyên chia sẻ đoạn clip diện trang phục của người dân tộc thiểu số kèm dòng chú thích "Mị ơi".

Trước đây, Lệ Quyên cũng nhiều lần đáp trả bình luận mang tính trêu chọc, công kích cô trên mạng xã hội Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, thay vì bỏ qua hoặc giải thích, Lệ Quyên đã trực tiếp "đáp trả" bình luận nói trên bằng lời lẽ được cho là mang tính miệt thị, thậm chí nhắc đến cha mẹ của người bình luận. Cách phản ứng này khiến nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng hành xử đó khó chấp nhận đối với một nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo một số ý kiến, bình luận của tài khoản pharry_288 thực chất không mang tính công kích. Nếu dịch theo nghĩa phổ biến, câu nói này có thể hiểu là: "Chị ấy không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn rất cuốn hút", mang hàm ý khen ngợi. Điều này càng khiến dư luận cho rằng phản ứng của Lệ Quyên là thiếu kiềm chế và xuất phát từ việc hiểu sai nội dung. Nhiều ý kiến cũng cho rằng cách tương tác của nữ ca sĩ đã đi quá giới hạn, thiếu chuẩn mực trong vai trò người của công chúng. Việc sử dụng ngôn từ nặng nề, phản ứng gay gắt trước một bình luận không mang tính xúc phạm bị cho là có thể gây tác động tiêu cực, đặc biệt với khán giả trẻ.

Đây không phải lần đầu Lệ Quyên vướng tranh cãi vì cách đáp trả ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trước đó, nữ ca sĩ từng nhiều lần công khai "phản ứng" anti fan trên các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, tạo nên những luồng ý kiến trái chiều và để lại ấn tượng không mấy tích cực trong một bộ phận người hâm mộ.













