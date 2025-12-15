Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Lệ Quyên giữ hình ảnh 11 năm trước trên đĩa than hát nhạc Vũ Thành An

Lạc Xuân
Lạc Xuân
15/12/2025 19:00 GMT+7

Lần đầu tiên sau gần 6 thập kỷ, âm nhạc Vũ Thành An được phát hành chính thức trên một chiếc đĩa than. LP Vùng tóc nhớ gồm 8 Bài không tên nổi tiếng được thể hiện qua tiếng hát của Lệ Quyên.

Lệ Quyên giữ hình ảnh 11 năm trước trên đĩa than hát nhạc Vũ Thành An- Ảnh 1.

Hình ảnh Lệ Quyên trên đĩa than Vùng tóc nhớ từng được in trên phiên bản CD năm 2014

Ảnh: P.N.P

Sau phiên bản CD tạo tiếng vang ở 11 năm trước, Phương Nam Phim tiếp tục phát hành phiên bản đĩa than cho album Lệ Quyên - Vũ Thành An - Vùng tóc nhớ. Ấn bản này gồm có 8 ca khúc cho 2 mặt đĩa than: Bài không tên số 1, Bài không tên số 2, Bài không tên số 3, Bài không tên số 5 (mặt A) và Bài không tên số 6, Bài không tên số 8, Bài không tên số 9Bài không tên cuối cùng (mặt B). Đĩa than được kỹ sư âm thanh Bạch Đông thực hiện phần cân chỉnh lại âm thanh để phù hợp với trào lưu nghe nhạc analog.

Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ niềm vui về chiếc đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc gần 6 thập kỷ và gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu quý các tác phẩm của mình. "Quả là hạnh phúc lớn lao cho tôi khi sau suốt 60 năm qua, những Bài không tên vẫn tồn tại. Tôi xin cám ơn phía công ty đã sản xuất LP lần đầu tiên này, sau gần 6 thập kỷ, về những ca khúc kỷ niệm một thời trai trẻ của Vũ Thành An", ông nói.

Lệ Quyên giữ hình ảnh 11 năm trước trên đĩa than hát nhạc Vũ Thành An- Ảnh 2.

Nhạc sĩ Vũ Thành An hạnh phúc khi 8 Bài không tên nổi tiếng lần đầu tiên được phát hành chính thức với định dạng đĩa than


Ảnh: P.N.P

Lệ Quyên nói lý do muốn dùng hình ảnh cũ cho đĩa than

Những bản ghi âm trong Vùng tóc nhớ được ca sĩ Lệ Quyên rất trau chuốt khi hát. Nữ ca sĩ cẩn trọng, thu đi thu lại để làm sao đạt đúng tinh thần mà tác giả gửi gắm. Về nhạc sĩ Vũ Thành An, ông cũng đã kỹ lưỡng đưa nhạc bản chính thức cho cô, truyền tải tính chính xác qua từng lời ca, nốt nhạc theo đúng ý đồ nghệ thuật để ca sĩ thể hiện một cách trọn vẹn nhất. Vì vậy, khi duyệt qua bản hoàn chỉnh của album, ông đã dành nhiều lời khen ngợi cho phần thể hiện này.

Ca sĩ Lệ Quyên cho biết cô rất vui khi album Vùng tóc nhớ cuối cùng cũng được phát hành với định dạng đĩa than. Khi được đề nghị dùng hình ảnh mới nhất để thiết kế bìa LP Vùng tóc nhớ, nữ ca sĩ bày tỏ muốn giữ nguyên bìa cũ. Bởi với cô, giá trị của sản phẩm nằm ở tính hoài niệm. Nữ ca sĩ rất muốn được nghe lại giọng hát của mình 11 năm trước trên đĩa than cũng như muốn lưu giữ những hình ảnh đã gắn liền với sản phẩm. Vì vậy, đĩa than Vùng tóc nhớ được giữ nguyên bìa trước lẫn bìa sau từ thời CD, chỉ thêm mới những dòng thủ bút chắt lọc của nhạc sĩ Vũ Thành An trên phong bì bảo vệ đĩa bên trong.

