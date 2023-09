Nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ không còn quyền định đoạt với các 'bài không tên'?

Nhạc sĩ Vũ Thành An vừa công bố việc chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu các tác phẩm mình có cho Công ty cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ mà đại diện là ca sĩ Ngọc Châm. Việc chuyển nhượng này thể hiện phần nào qua thư mà ông ký ngày 8.9 tại Hà Nội.



Nhạc sĩ Vũ Thành An ký thư nói về việc chuyển nhượng sở hữu ca khúc NVCC

Trong đó, nhạc sĩ của những "bài không tên" cho biết trong thời gian tới "Vũ Thành An sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu (không giới hạn về không gian và thời gian, gồm cả trên môi trường internet toàn cầu)… các tác phẩm do Vũ Thành An sở hữu… sang Công ty cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ mà đại diện là ca sĩ Ngọc Châm".

Cũng theo văn bản này, các tác phẩm được chuyển quyền sở hữu gồm hai phần. Thứ nhất, các tác phẩm đang không bị ràng buộc bởi hợp đồng với bên thứ ba khác, quyền sở hữu được chuyển nhượng ngay sau khi ký văn bản.

Thứ hai, các tác phẩm đang trong thời gian bị ràng buộc bởi hợp đồng với bên thứ ba khác, quyền sở hữu sẽ được chuyển nhượng ngay sau khi hợp đồng giữa Vũ Thành An và bên thứ ba đó chấm dứt. Nhạc sĩ Vũ Thành An vẫn đang trong thời gian giao kết hợp đồng khai thác với Phương Nam phim trong thời gian 10 năm tính từ 2014.

Nhạc sĩ Vũ Thành An cũng cho biết: "Trường hợp ca sĩ Ngọc Châm không thể tiếp tục thực hiện tâm nguyện của Vũ Thành An thì thỏa thuận chuyển nhượng này sẽ mất hiệu lực, toàn bộ bản quyền tác phẩm của Vũ Thành An sẽ giao lại cho thân nhân của nhạc sĩ Vũ Thành An quản lý".

Về số lượng bài hát được chuyển quyền sở hữu, nhạc sĩ Vũ Thành An nói: "Tác phẩm Vũ Thành An cũng nhiều đấy, những bài không tên, những có tên, những bài thánh ca, những sáng tác mới… Ngọc Châm thoải mái khai thác những bài đó".

Cũng theo nhạc sĩ Vũ Thành An, phân bổ doanh thu hàng năm thu được từ các tác phẩm này sẽ theo tỷ lệ: 2/3 dùng để vận hành công ty và hỗ trợ các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ hỗ trợ tài năng sáng tác, hỗ trợ những mảnh đời không may mắn; 1/3 còn lại cho thân nhân nhạc sĩ Vũ Thành An. Luật sư Vũ Đức Hoan, đại diện thân nhân Vũ Thành An, sẽ điều hành khoản tiền này.

Cùng với quyền sở hữu tác phẩm, ca sĩ Ngọc Châm cho biết bản thân cũng nắm một số tài sản khác của nhạc sĩ Vũ Thành An như những cuốn sách viết về ông.

Nhạc sĩ Vũ Thành An và ca sĩ Ngọc Châm BTC

Tại buổi công bố trao tặng, Thanh Niên nêu câu hỏi về "việc chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu" mà nhạc sĩ Vũ Thành An công bố. Liệu quyền đó được trao toàn bộ hay từng phần. Theo pháp luật dân sự hiện nay, quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Liệu ca sĩ Ngọc Châm có quyền định đoạt với tác phẩm của ông An hay không. Chẳng hạn, cô có quyền không cho ai sử dụng tác phẩm của ông không....

Hoặc với các tài sản ông An chuyển giao như bản thảo, cô có quyền tiêu hủy nó hay không. Nếu quyền định đoạt này ông cũng chuyển giao cho Ngọc Châm, cũng có nghĩa ông không được quyền quyết định ai sẽ được hát hay không hát các "bài không tên" nữa?

Tuy nhiên, câu trả lời của nhạc sĩ chưa cho thấy rõ ý chí của ông trong việc để hoàn toàn cho Ngọc Châm quyền định đoạt này. Ông cho biết, các vấn đề pháp lý đó sẽ được cụ thể hóa trong một văn bản khác.

Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Nam Định, là một trong những nhạc sĩ viết tình ca nổi tiếng của Việt Nam. Tên tuổi Vũ Thành An gắn liền với nhiều nhạc phẩm như các "bài không tên", Tình khúc thứ nhất, Em đến thăm anh đêm ba mươi.

Âm nhạc Vũ Thành An đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam hát, giúp nhiều người thành danh. Nhiều nghệ sĩ đã thực hiện album nhạc của ông như Tuấn Ngọc, Ý Lan, Bằng Kiều, Lệ Quyên…