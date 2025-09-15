Lưu Hương Giang: Nhiều người cứ nghĩ tôi 'đập mặt xây lại'

Tham gia chương trình The Khang Show, Lưu Hương Giang có thời gian trải lòng và thẳng thắn đối diện với những vấn đề xoay quanh mình trong thời gian gần đây. Theo Lưu Hương Giang, tính cách hay quên là một khuyết điểm nhưng cũng là một ưu điểm của bản thân. Vì cô không nặng lòng chuyện gì quá lâu và khiến mình muộn phiền.

Lưu Hương Giang thừa nhận cô đối diện với nhiều lời phán xét về nhan sắc sau khi sửa mũi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, Lưu Hương Giang thường để ý đến cảm xúc của mình khi đối diện với bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống. "Tôi thấy bộ não của mình giống như một căn nhà vậy, tôi đã ở ngưỡng 40 tuổi và dữ liệu trong quá khứ quá nhiều rồi nên để ngồi nhà hạnh phúc thì mình cần phải sắp xếp, dọn dẹp những thứ không cần thiết", cô chia sẻ.

Lưu Hương Giang thừa nhận việc không dùng mạng xã hội đôi khi giúp con người cảm thấy thoải mái, bớt sân si hơn. Tuy nhiên, cô là người của công chúng và vẫn đang hoạt động nghệ thuật, chính vì thế, không tránh khỏi những lúc đọc được những bình luận tiêu cực về mình. Đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây là chuyện nhan sắc.

Lưu Hương Giang mong muốn có một hình ảnh hoàn hảo khi tái xuất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giọng ca Đừng ngoảnh lại chia sẻ: "Có một người bạn gọi điện cho tôi nói là tôi nên sửa lại cái mũi vì có nhiều 'lời ra tiếng vào' và phong thủy có vẻ thế này thế kia. Điều này tôi cũng có đọc được nhiều ý kiến của khán giả. Tất nhiên, có những người rất thiện chí, người ta quen với hình ảnh của mình ngày xưa rồi, có rất nhiều người bảo tại sao phẫu thuật xong lại xấu hơn. Thật sự, mình chỉ sửa mũi thôi, vậy mà sao mọi người nghĩ mình 'đập mặt' đi làm lại".

Lưu Hương Giang chưa bao giờ có ý định giải nghệ, chỉ là trong từng giai đoạn của cuộc sống cô có những mối quan tâm khác nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nói về lý do quyết định "dao kéo", Lưu Hương Giang cho biết đã một thời gian dài cô không hoạt động nghệ thuật năng nổ nên mong muốn có một hình ảnh hoàn hảo khi tái xuất. Tuy vậy, cô đã tham gia ghi hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1 chỉ sau khi sửa mũi được một tháng. Điều này vô tình mang đến cho cô nhiều lời đồn đoán, phán xét về nhan sắc. "Cằm và mặt của mình không có tiêm gì hết nhé, mình chỉ làm mũi thôi. Thế nhưng không hiểu tại sao nhan sắc của mình cứ trở thành đề tài bàn tán ngày này qua tháng khác", nữ ca sĩ 8X bộc bạch. Ở thời điểm hiện tại, Lưu Hương Giang vững vàng hơn khi đứng trước những lời chê bai để chính kiến không bị lung lay và tiếp tục chỉnh sửa diện mạo.

Trải qua nhiều thăng trầm, Lưu Hương Giang mong muốn các thành viên trong gia đình đều bình an, hạnh phúc. Mỗi người phụ nữ có hoàn cảnh, số phận khác nhau, thế nên, cô cho rằng không nên so sánh mình với ai cả. Mặt khác, giọng ca Giọt sương và chiếc lá cũng tập trung cho sự nghiệp âm nhạc thay vì chia sẻ nhiều về chuyện cá nhân. Cô nói: "Tôi nghĩ bao nhiêu năm qua, cuộc sống cá nhân của mình công khai như thế đã đủ rồi. Đến giai đoạn nào đó, Giang rất muốn giữ cho mình sự riêng tư".