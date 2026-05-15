Miu Lê xin lỗi khán giả: 'Vô cùng xấu hổ và ân hận'

Đơn vị quản lý Miu Lê thay mặt xin lỗi, thừa nhận nữ ca sĩ đã phạm sai lầm rất lớn

Công ty quản lý của Miu Lê tiếp tục lên tiếng

Khuya 14.5, KIM Entertainment - công ty quản lý của Miu Lê đăng tải thông báo chính thức liên quan đến ồn ào của nữ ca sĩ.

Nội dung thông báo nêu: "Sau quá trình phối hợp và chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng, chúng tôi xin được đưa ra thông tin chính thức liên quan đến sự việc của Miu Lê trong thời gian qua: Căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14.5 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng (đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, TP.Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố. Tuy nhiên, theo đúng quy định của pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm. Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Miu Lê và KIM Entertainment cam kết sẽ tiếp tục phối hợp tuyệt đối và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo".

Công ty quản lý của Miu Lê cho biết, dù không bị khởi tố hình sự, nhưng phía công ty và cá nhân Miu Lê nhận thức vô cùng rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực.

Đại diện công ty quản lý cho rằng đây là "bài học đắt giá" đối với Miu Lê và công tác quản lý nghệ sĩ

"Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó", đơn vị quản lý nữ ca sĩ chia sẻ.

Thay mặt Miu Lê, phía công ty quản lý "xin cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến khán giả, người hâm mộ, các đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất và ban tổ chức, vì đã làm quý vị thất vọng và vì sự cố cá nhân của nghệ sĩ đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, cũng như các kế hoạch dự án của quý vị". Phía công ty cho biết sẽ trực tiếp đại diện Miu Lê xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến hợp đồng, dự án và những công việc còn tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

Khép lại thông báo, đại diện công ty quản lý viết: "Đây là một bài học vô cùng đắt giá và là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất đối với cá nhân Miu Lê cũng như trong công tác quản lý nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Một lần nữa, KIM Entertainment và Miu Lê xin thành tâm nhận lỗi".

