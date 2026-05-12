Cuộc sống của Miu Lê trước khi bị điều tra liên quan đến ma túy

Như Thanh Niên thông tin, Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) cho biết một người mang nghệ danh Miu Lê đang làm việc với Công an xã Cát Hải liên quan vụ việc nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 10.5, sau khi nhận tin báo của người dân về việc một nhóm người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, Công an đặc khu Cát Hải đã tổ chức kiểm tra tại bãi tắm Tùng Thu. Qua kiểm tra, công an phát hiện 6 người liên quan gồm: Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP.HCM), Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú đặc khu Cát Hải), Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội), Lê Ánh Nhật - nữ ca sĩ Miu Lê (35 tuổi, trú TP.HCM) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, qua test nhanh, một số người trong nhóm cho kết quả dương tính với ma túy. Hiện Công an đặc khu Cát Hải đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc nghi liên quan ma túy để xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin liên quan đến Miu Lê đang gây xôn xao dư luận. Theo ghi nhận, bài đăng gần nhất trên fanpage có 2,5 triệu người theo dõi của Miu Lê là ngày 28.4. Dưới bài viết, dân mạng tràn vào và để lại nhiều bình luận trái chiều. Hiện fanpage đã cài giới hạn bình luận. Trong khi đó, kênh TikTok có hơn 2 triệu người theo dõi của nữ ca sĩ đã chuyển sang chế độ riêng tư.

Miu Lê trước khi vướng ồn ào liên quan đến ma túy

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô bắt đầu được khán giả biết đến khi tham gia phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng vào năm 2009. Dù không qua trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, cô vẫn ghi dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, gần gũi và giàu cảm xúc. Sau hiệu ứng của bộ phim, Miu Lê trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả và còn góp mặt trong nhiều tác phẩm như Thiên sứ 99, Nhà có 5 nàng tiên, Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua, Chiếm đoạt...

Sau thời gian im ắng, Miu Lê thu hút sự quan tâm khi góp mặt trong dự án điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 (khởi chiếu từ ngày 24.4). Đây được xem là dấu mốc đánh dấu sự trở lại của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng sau thời gian tập trung cho hoạt động âm nhạc. Trong phim, Miu Lê vào vai một TikToker nổi tiếng được mời đi đóng phim nhưng đỏng đảnh, ngại khó, ngại khổ

Vai diễn được nhận xét không quá thử thách với Miu Lê bởi cô đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất và sở hữu không ít nét tương đồng với nhân vật ngoài đời. Dù vậy, nữ diễn viên thừa nhận việc đảm nhận vai nữ chính trong dự án điện ảnh mới vẫn mang đến không ít áp lực. Thời gian qua, cô tích cực tham gia các hoạt động quảng bá và đồng hành cùng ê kíp phim trong nhiều sự kiện ra mắt, giao lưu với khán giả

Bên cạnh diễn xuất, Miu Lê còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực âm nhạc với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Giấc mơ thần tiên, Yêu anh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Em nhớ anh, Lặng thầm yêu, Em vẫn hy vọng, Yêu một người có lẽ, Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Còn thương thì không để em khóc, Vì mẹ anh bắt chia tay...

Năm 2025, Miu Lê cũng được sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Em xinh say hi. Tại đây, nữ ca sĩ góp mặt trong nhiều tiết mục như We Belong Together, Lời thật lòng khi say... đồng thời cho thấy sự ăn ý và khả năng kết nối với các nghệ sĩ tham gia chương trình

Bên cạnh hoạt động ca hát và diễn xuất, Miu Lê còn là gương mặt quen thuộc của nhiều gameshow và chương trình thực tế nhờ tính cách hài hước, hoạt ngôn cùng khả năng khuấy động không khí. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cô cũng không ít lần vướng tranh cãi vì những phát ngôn và quan điểm cá nhân, đôi lúc tạo ra tranh luận trên mạng xã hội

Ở tuổi 35, Miu Lê vẫn là một trong những nghệ sĩ nữ thế hệ 9X giữ được sức hút bền bỉ trong showbiz Việt. Không chỉ ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, cô còn gây ấn tượng bởi phong cách hiện đại, cá tính và nguồn năng lượng trẻ trung. Giọng ca Vì mẹ anh bắt chia tay sở hữu lượng người theo dõi đông đảo sau nhiều năm làm nghề

Về đời tư, Miu Lê khá kín tiếng và hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm trước truyền thông. Thời gian qua, cô vướng tin đồn hẹn hò với một TikToker, song không lên tiếng xác nhận. Nữ ca sĩ cho biết bản thân không có ý định công khai chuyện yêu đương vì sau vài mối quan hệ, cô trở nên dè dặt hơn và ngại đối diện sự chú ý của công chúng nếu chuyện tình không đi đến cái kết trọn vẹn

Sao phim Em là bà nội của anh cũng thừa nhận sau nhiều trải nghiệm tình cảm, cô không còn quá mơ mộng về tình yêu mà nhìn nhận đây là một hành trình, đồng thời luôn chuẩn bị tâm lý cho những khả năng có thể xảy ra trong một mối quan hệ

Sau thông tin liên quan vụ việc nghi sử dụng trái phép chất ma túy gây xôn xao dư luận, phía công ty quản lý của Miu Lê đã lên tiếng xin lỗi khán giả, đối tác và các cơ quan truyền thông vì sự việc gây ảnh hưởng đến tâm lý và sự quan tâm của công chúng...




