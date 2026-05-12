Cuộc sống của Miu Lê trước khi bị điều tra liên quan đến ma túy

Những năm qua, Miu Lê giữ vị trí riêng trong showbiz Việt nhờ hoạt động bền bỉ ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Mới đây, nữ ca sĩ gây xôn xao khi bị điều tra nghi sử dụng trái phép chất ma túy.
Như Thanh Niên thông tin, Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) cho biết một người mang nghệ danh Miu Lê đang làm việc với Công an xã Cát Hải liên quan vụ việc nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 10.5, sau khi nhận tin báo của người dân về việc một nhóm người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, Công an đặc khu Cát Hải đã tổ chức kiểm tra tại bãi tắm Tùng Thu. Qua kiểm tra, công an phát hiện 6 người liên quan gồm: Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP.HCM), Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú đặc khu Cát Hải), Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội), Lê Ánh Nhật - nữ ca sĩ Miu Lê (35 tuổi, trú TP.HCM) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh).
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, qua test nhanh, một số người trong nhóm cho kết quả dương tính với ma túy. Hiện Công an đặc khu Cát Hải đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc nghi liên quan ma túy để xử lý theo quy định pháp luật.
Thông tin liên quan đến Miu Lê đang gây xôn xao dư luận. Theo ghi nhận, bài đăng gần nhất trên fanpage có 2,5 triệu người theo dõi của Miu Lê là ngày 28.4. Dưới bài viết, dân mạng tràn vào và để lại nhiều bình luận trái chiều. Hiện fanpage đã cài giới hạn bình luận. Trong khi đó, kênh TikTok có hơn 2 triệu người theo dõi của nữ ca sĩ đã chuyển sang chế độ riêng tư.
