Sở VH-TT TP.HCM lên tiếng vụ Miu Lê bị điều tra liên quan đến ma túy

Sở VH-TT TP.HCM cho biết việc nghệ sĩ vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội Ảnh: FBNV

Những ngày qua, thông tin Miu Lê bị điều tra liên quan đến ma túy thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp báo định kỳ diễn ra ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi về câu hỏi liên quan đến quan điểm của ngành văn hóa TP.HCM về trách nhiệm, chế tài đối với nghệ sĩ vi phạm pháp luật.

Đại diện Sở VH-TT TP.HCM cho biết thường xuyên tuyên truyền đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật đối với mọi công dân, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Theo Sở, mọi công dân đều phải tuân thủ quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Các hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

"Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là những người có sức ảnh hưởng trong xã hội, bên cạnh hoạt động nghề nghiệp còn cần có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân. Các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội", phía Sở nhấn mạnh.

Theo Sở VH-TT TP.HCM, thời gian qua đơn vị thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và các đơn vị tổ chức biểu diễn. Mục tiêu là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp cũng như chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn và đơn vị sản xuất chương trình nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật cùng những quy định pháp luật liên quan.

Scandal liên quan đến ma túy hủy hoại sự nghiệp và hình ảnh của Miu Lê Ảnh: FBNV

Trong thời gian qua, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã ban hành những văn bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa nghệ thuật và ứng xử văn hóa nơi công cộng của những người hoạt động nghệ thuật. Sở VH-TT TP.HCM đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, ban hành các văn bản nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; chấn chỉnh những hành vi, hoạt động lệch lạc, có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động trình diễn nghệ thuật (Văn bản số 3610/SVHTT và Văn bản số3566/SVHTT-NT về chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực và quy định quy tắc ứng xử văn hóa của cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động trên môi trường số). Theo Sở, việc chấn chỉnh này tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tuyên truyền trong việc chấp hành pháp luật và nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng hoạt động nghệ thuật.

"Sở luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành của thành phố cùng sự đồng hành của giới chuyên môn, các tổ chức, cá nhân để tăng cường công tác quản lý. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động và nhiều giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật trên địa bàn TP.HCM", đại diện Sở cho biết.