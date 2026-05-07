Sở VH-TT TP.HCM lên tiếng vụ diễn viên Bích Trâm gây ồn ào mạng xã hội

Diễn viên Bích Trâm khiến dân mạng ngán ngẩm bởi nhiều clip, livestream chửi bới, đấu tố trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian qua, diễn viên Bích Trâm thường xuyên đăng tải video, livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ diễn viên bị cho là có nhiều phát ngôn mang tính công kích, chửi bới, xúc phạm nhiều cá nhân trong quá trình phát trực tiếp, thu hút sự chú ý của dân mạng. Đỉnh điểm, nữ diễn viên gây tranh cãi với những hành động bị đánh giá phản cảm như nằm lăn ra sàn giãy giụa khi livestream hay dùng hình nộm để nói chuyện với lời lẽ cay độc, miệt thị. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều và khiến không ít người dùng mạng cảm thấy mệt mỏi trước những nội dung tiêu cực kéo dài.

Chiều 7.5, tại cuộc họp thường kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM đã phản hồi câu hỏi liên quan đến việc diễn viên Bích Trâm gây ồn ào trên mạng xã hội.

Quan điểm của Sở VH-TT TP.HCM

Theo đó, Sở VH-TT TP.HCM cho biết liên quan đến quy định trách nhiệm về phát ngôn, cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội (không gian mạng), luật An ninh mạng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, cũng như phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, trong đó có hành vi về xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. Cụ thể, khoản 3 Điều 16 nêu rõ các nội dung làm nhục, vu khống bao gồm hành vi "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" hoặc "thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm".

Bên cạnh đó, Điều 36 Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet cũng quy định người dùng mạng xã hội phải "chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội…".

Thời gian qua, Bích Trâm không xuất hiện trên phim ảnh Ảnh: FBNV

Bên cạnh các quy định của pháp luật hiện hành, Sở cũng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số do Bộ VH-TT-DL ban hành vào ngày 5.3.2026, nhằm định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia không gian mạng theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam. Bộ quy tắc đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn, tôn trọng các giá trị văn hóa dân tộc; khuyến khích lan tỏa những nội dung tích cực, sáng tạo và mang bản sắc Việt. Theo quy tắc chung được quy định tại Điều 4, người tham gia môi trường số cần ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, vùng miền, dân tộc và tôn giáo. Trong khi đó, Điều 5 về "Quy tắc ứng xử cá nhân" nhấn mạnh việc mỗi cá nhân khi tham gia thảo luận, phản biện trên không gian mạng phải thể hiện thái độ tôn trọng, sử dụng ngôn từ đúng mực; không đăng tải hay lan truyền các nội dung thô tục, phản cảm, xúc phạm, công kích cá nhân hoặc gây kích động, thù hận. Hiện nay, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ VH-TT-DL) cũng đang triển khai sáng kiến "Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng", hướng đến việc nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia không gian mạng. Riêng trong lĩnh vực nghệ thuật, Bộ VH-TT-DL trước đó cũng đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13.12.2021. Bộ quy tắc nhằm xác lập các chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của giới nghệ sĩ trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

"Sở VH-TT TP.HCM đề nghị mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong việc cung cấp thông tin trên không gian mạng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đối với người hoạt động nghệ thuật; khuyến khích các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc", đại diện Sở nêu rõ.

Đồng thời, Sở VH-TT TP.HCM cũng sẽ xem xét và xử lý nghiêm minh mọi tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật trên tinh thần "không có vùng cấm và không có ngoại lệ".