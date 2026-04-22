Sở VH-TT TP.HCM làm việc với Jun Phạm vụ MV phản cảm

Động thái của Jun Phạm và công ty quản lý

Fanpage của công ty quản lý Jun Phạm vừa chính thức phát đi thông báo liên quan đến tiến độ xử lý vụ MV Truth Or Dare sau thời gian vướng tranh cãi. Theo phía công ty, ê kíp và nam nghệ sĩ đã có buổi làm việc với Sở VH-TT TP.HCM. Tại buổi làm việc, đơn vị đã trực tiếp báo cáo về các biện pháp xử lý mà họ đã chủ động triển khai ngay sau khi nhận được các phản hồi đa chiều từ dư luận.

Theo đó, phía Jun Phạm đã gỡ bỏ MV Truth Or Dare khỏi kênh YouTube chính thức của nghệ sĩ từ 21 giờ ngày 9.4. Bên cạnh đó, phía công ty đã chủ động ẩn và gỡ bỏ toàn bộ bài đăng, hình ảnh, cũng như các đoạn quảng bá liên quan trên tất cả các kênh mạng xã hội thuộc quyền quản lý của nghệ sĩ và công ty.

"Chúng tôi đang nỗ lực tối đa trong việc rà soát và chủ động liên hệ với các đơn vị báo chí, các đối tác truyền thông cùng các kênh thông tin cộng đồng có tầm ảnh hưởng lớn để phối hợp gỡ bỏ các hình ảnh, nội dung liên quan. Chúng tôi xác định đây là một quá trình cần thời gian và sự đồng thuận từ nhiều bên để đạt được hiệu quả xử lý cao nhất. Do phạm vi lan truyền trên không gian mạng rất rộng, phía công ty và Jun Phạm hiểu rằng chúng tôi không thể tiếp cận trực tiếp từng cá nhân hay tổ chức. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các cá nhân, cộng đồng mạng đang lưu trữ hoặc đăng tải các nội dung phái sinh, cắt ghép từ MV vui lòng hỗ trợ nghệ sĩ bằng cách gỡ bỏ các nội dung này", phía công ty cho hay.

MV Truth Or Dare được Jun Phạm phát hành tối 28.3. Ca khúc do anh đồng sáng tác cùng APJ. Đây là sản phẩm mở đầu cho album phòng thu đầu tay của Jun Phạm. Theo thông tin từ ê kíp, MV được xây dựng theo bối cảnh hư cấu, xoay quanh hai nhân vật với các tình huống mang yếu tố tưởng tượng. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, sản phẩm gây tranh luận khi một số hình ảnh trong MV được cho là "gợi ẩn ý tình dục".

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội ngày 9.4, Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi liên quan đến phản ánh MV Truth or Dare của ca sĩ Jun Phạm. Phía Sở cho biết đã nắm được sự việc. "Chúng tôi đang trong quá trình thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng nghệ thuật, các cơ quan chức năng, chuyên gia và sớm có kết luận chính thức để thông tin đến quý báo", Sở VH-TT TP.HCM cho hay.

Đến tối cùng ngày, công ty quản lý của Jun Phạm phát đi thông báo liên quan đến MV Truth or Dare. Theo đó, phía nam ca sĩ quyết định ngừng phát hành sản phẩm trên nền tảng trực tuyến kể từ 21 giờ cùng ngày. Thông báo nêu: "Với tinh thần cầu thị và sự trân trọng tuyệt đối dành cho khán giả, ê kíp và nghệ sĩ Jun Phạm đã thống nhất chủ động gỡ bỏ MV. Quyết định này xuất phát từ mong muốn của Jun Phạm cùng ê kíp: mang đến một sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng". Bên cạnh đó, đơn vị quản lý của nam ca sĩ cho biết sẽ chủ động liên hệ làm việc với Sở VH-TT TP.HCM cùng các cơ quan liên quan trong những ngày làm việc tiếp theo.