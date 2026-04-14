Nam ca sĩ là ‘bố 3 con’, tái xuất mạnh mẽ sau 10 năm vắng bóng showbiz

Trong một đêm nhạc được tổ chức gần đây, ca sĩ Đăng Khôi gây chú ý khi thể hiện loạt ca khúc vốn đã gắn liền với tên tuổi của anh như Cô bé mùa đông, Thương thương thương yêu yêu yêu… Đáng chú ý, màn kết hợp 50 năm về sau - Thiệp hồng sai tên của giọng ca 8X khiến người hâm mộ thích thú.

Đăng Khôi trở lại mạnh mẽ với các hoạt động ca hát sau quãng thời gian vắng bóng ẢNH: NVCC

Nếu như ở phần đầu, Đăng Khôi thể hiện 50 năm về sau theo phong cách hoài niệm, lãng mạn mang lại cảm xúc cho người xem. Sau đó, anh bùng nổ với Thiệp hồng sai tên theo phong cách rock, trong sự cổ vũ của mọi người. Tiết mục nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, ghi nhận hàng chục triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận tích cực từ khán giả. Trước tình cảm của mọi người, Đăng Khôi quyết định phát hành bản đầy đủ tiết mục của mình trên kênh YouTube cá nhân, như một lời tri ân.

Anh chia sẻ: “Tôi từng nghĩ được đứng trên sân khấu đã là hạnh phúc lắm, chỉ cần còn một khán giả lắng nghe tôi vẫn sẽ hát. Nhưng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả còn vượt ngoài mong đợi của tôi. Tôi như được tiếp thêm rất nhiều động lực để cố gắng cho những sân khấu, những sản phẩm xứng đáng với tình cảm của mọi người”, Đăng Khôi chia sẻ.

Hơn 20 năm làm nghề, Đăng Khôi dường như không bị thời gian ảnh hưởng dù là ngoại hình hay phong độ sân khấu. Dù có giai đoạn “ở ẩn” nhiều năm để dành thời gian cho gia đình, đam mê âm nhạc của Đăng Khôi chưa từng tắt.

Vợ của nam ca sĩ là Thủy Anh tiết lộ có những lần anh làm việc thâu đêm, thức đến 6 - 7 giờ sáng để hoàn thiện từng chi tiết nhỏ cho những tiết mục. Giữa những thay đổi liên tục của thị trường âm nhạc, Đăng Khôi chọn giữ bản sắc riêng nhưng vẫn cởi mở và làm mới bản thân một cách hợp lý.

Giọng ca 8X nhận được sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là vợ (Thủy Anh) khi quyết định trở lại với các dự án âm nhạc, đáp lại tình cảm khán giả ẢNH: NVCC

Ca sĩ Đăng Khôi ở tuổi 43

Đăng Khôi từng là giọng ca được yêu mến bởi vẻ ngoài điển trai cùng giọng hát ngọt ngào. Anh sinh năm 1983, nổi tiếng với loạt ca khúc như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Chiếc lá tình yêu… Tuy nhiên từng có quãng thời gian, anh gần như vắng bóng để tập trung lo cho gia đình, đồng hành với mẹ ruột và mẹ vợ trong hành trình chống chọi với ung thư.

Năm 2024, nam ca sĩ bất ngờ tái xuất bằng việc góp mặt trong Anh trai vượt ngàn chông gai, sau đó dần trở lại với các hoạt động âm nhạc, nhận được sự ủng hộ, động viên từ phía gia đình.

Ngoài sự nghiệp, Đăng Khôi còn có tổ ấm viên mãn bên vợ là Thủy Anh. Sau hơn 12 năm gắn bó, cặp đôi vẫn duy trì hôn nhân hạnh phúc với 3 người con. Suốt quãng thời gian bên nhau, ngoài tình yêu thì sự thấu hiểu là cách cả hai nỗ lực giữ lửa cho cuộc sống vợ chồng. Đăng Khôi tiết lộ anh và vợ không cần những lời hoa mỹ, nhưng điều quan trọng là trân trọng nhau mỗi ngày.

Được biết Thủy Anh không chỉ là hậu phương vững chắc, cô còn hỗ trợ người bạn đời khi anh quyết định tái xuất với âm nhạc. Trên mạng xã hội, bộ đôi cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường hay những clip hài hước khiến khán giả thích thú.