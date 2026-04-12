Hứa Vĩ Văn tái xuất màn ảnh nhỏ sau 10 năm

Cuộc đời của nhân vật đã thu hút tôi

Vì sao hơn 10 năm anh mới quay lại đóng phim truyền hình dù anh cũng đang khá đắt show ở màn ảnh rộng?

Tôi quyết định nhận dự án Tận hiến vì đây là đề tài chính luận - tình báo, tái hiện hoạt động cũng như sự hy sinh, tận hiến của những chiến sĩ tình báo thuộc lực lượng Công an nhân dân (CAND) VN trên đất Lào trong giai đoạn 1957 - 1977. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Nguyễn Thành (bí danh P1) - một chiến sĩ tình báo phải sống trong vỏ bọc nguy hiểm, chấp nhận đánh đổi cả danh tính, gia đình và cuộc đời riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Phim do Điện ảnh CAND thực hiện. Khi có một dự án ý nghĩa, có tầm vóc và vai diễn đủ hấp dẫn thì việc quay lại là điều tự nhiên.

Chân dung Hứa Vĩ Văn hiện tại

Điều gì ở nhân vật chính - chiến sĩ tình báo có bí danh P1 đã thu hút anh?

Nhân vật trải qua nhiều thăng trầm, biến cố, có nhiều lát cắt rất thu hút và thử thách diễn viên. Đây là một vai đòi hỏi nhiều kỹ năng để hóa thân. Ngay cả ở điện ảnh cũng chưa chắc có kịch bản có sức hút như vậy. Thêm nữa, đề tài tình báo ở VN rất hiếm, cả truyền hình lẫn điện ảnh đều ít khai thác, nên điều đó càng làm tôi hào hứng. Nguyên mẫu ngoài đời vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trên màn ảnh rộng và cả trước đó với phim truyền hình, Hứa Vĩ Văn luôn vào vai những quý ông hào hoa, bảnh bao, soái ca… Với Tận hiến, anh phải xây dựng một hình tượng khác gần như lột xác… Điều này có làm khó anh?

Thực ra nếu nhìn lại hơn 10 năm qua, từ sau Em là bà nội của anh, tôi gần như không nhận những dạng vai "soái ca" đó nữa. Các phim như Ống kính sát nhân, Tiệc trăng máu, Mưa đỏ, Hộ linh tráng sĩ… đều là những dạng vai khác. Hình ảnh "soái ca" mọi người thấy chủ yếu là ở sự kiện. Trong lựa chọn nghề, tôi đã chủ động rời khỏi dạng vai đó từ lâu, nên với Tận hiến không phải là "lột xác" mà là tiếp nối con đường mình đã chọn.

K HI CƠ HỘI ĐẾN GIỐNG NHƯ "RA CHIẾN TRƯỜNG"

Để hoàn thành vai diễn về một chiến sĩ tình báo hoạt động bí mật, anh phải trải qua một quá trình chuẩn bị ra sao?

Nhân vật Nguyễn Thành là người văn võ song toàn. Một chiến sĩ tình báo không chỉ mưu trí, sắc sảo, duyên dáng mà còn giỏi võ và thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Hoa, nên đòi hỏi tôi vừa diễn xuất nội tâm, vừa có kỹ năng hành động và ngoại ngữ. May mắn là tôi cũng có nền tảng từ những vai trước và có chút vốn ngoại ngữ nên có thể hỗ trợ cho vai diễn.

Hứa Vĩ Văn trong vai Nguyễn Thành phim Tận hiến ẢNH: NVCC

Thuận lợi là nhân vật ở độ tuổi trung niên, phù hợp với tôi. Những kỹ năng tích lũy trong quá trình làm nghề cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy vai này như "cá gặp nước", có cơ hội để bung hết khả năng. Khó khăn lớn nhất là điều kiện quay vì phải xa nhà 2 - 3 tháng, ở Thanh Hóa, biên giới và cả bên Lào. Trước đây tôi thường từ chối các dự án quay xa, nhưng với Tận hiến tôi chấp nhận.

Điều gì ám ảnh anh khi thể hiện vai chiến sĩ tình báo?

Điều ám ảnh nhất là nội tâm nhân vật. Nguyễn Thành có nhiều "vai" trong một con người: trong gia đình, ngoài xã hội và khi làm nhiệm vụ. Mỗi trạng thái lại khác nhau, nên tôi phải phân định rất rõ khi thể hiện. Việc liên tục chuyển đổi giữa các trạng thái đó khiến tôi đôi khi cảm thấy khá áp lực.

Trước Tận hiến, anh tham gia vai bác sĩ trong Mưa đỏ, cũng xem là một chiến sĩ trên chiến trường. Vậy vai diễn này có giúp anh có thêm trải nghiệm để vào vai chính trong Tận hiến?

Tôi rất biết ơn những trải nghiệm ở Mưa đỏ. Vai diễn đó giúp mọi người trong nghề thấy rõ hơn hướng đi của tôi: chọn những dự án có chiều sâu và giá trị.

Thực ra tôi đã chờ đợi những vai diễn như Nguyễn Thành rất lâu. Một vai phù hợp như vậy là điều may mắn nhưng cần cả quá trình chuẩn bị dài. Mình không biết trước khi nào cơ hội đến, nhưng luôn chuẩn bị sẵn kỹ năng và tâm thế. Khi cơ hội xuất hiện, giống như ra chiến trường, không phải lúc đó mới chuẩn bị mà là đã chuẩn bị từ trước. Quan trọng nhất là giữ được đam mê và sự sẵn sàng để làm hết mình.