'MV của Jun Phạm có yếu tố chưa phù hợp, dễ liên tưởng nội dung phản cảm'

Ca sĩ Jun Phạm bị cơ quan chức năng nhắc nhở vì phát hành MV có một số yếu tố chưa phù hợp với văn hóa Việt Nam





Sở VH-TT TP.HCM nêu quan điểm về MV của Jun Phạm

Chiều 23.4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi liên quan đến quá trình thẩm định, đánh giá về MV Truth Or Dare của ca sĩ Jun Phạm gây tranh cãi thời gian qua. Đại diện Sở cho biết đã tiến hành làm việc trực tiếp với nghệ sĩ và ê kíp sản xuất vào ngày 20.4.

"MV Truth Or Dare của Jun Phạm có một số yếu tố chưa phù hợp với văn hóa Việt Nam, dễ gây liên tưởng đến những nội dung phản cảm. Sở yêu cầu Jun Phạm, đạo diễn MV cùng ê kíp sáng tạo nội dung cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của sản phẩm âm nhạc Truth Or Dare, quá trình sáng tạo phải bảo đảm hài hòa các yếu tố thẩm mỹ, chủ đề tư tưởng, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, phải luôn trau dồi năng lực chuyên môn để hướng đến xây dựng những tác phẩm nghệ thuật đúng đắn, có thẩm mỹ cao", Sở VH-TT TP.HCM nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, Sở cũng lưu ý nghệ sĩ và các cá nhân liên quan trong quá trình phát hành và quảng bá sản phẩm, phải tuân thủ quy định pháp luật, cũng như thực hiện các quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số đã được pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan liên quan.

Phía Sở ghi nhận tinh thần cầu thị và động thái khắc phục kịp thời từ phía Jun Phạm sau khi có dư luận trái chiều về MV. Đồng thời, Sở VH-TT TP.HCM đề nghị các bên liên quan cam kết tiếp tục xử lý triệt để và không tái diễn các vấn đề đã được cơ quan nhà nước chỉ rõ.

Cơ quan quản lý yêu cầu phía Jun Phạm tiếp tục xử lý triệt để và không để tái diễn trong tương lai

Ảnh: FBNV

Về phía Jun Phạm, nam ca sĩ và công ty cũng phát đi thông cáo liên quan đến vụ việc. Theo đó, phía nam ca sĩ cho biết đã gỡ bỏ MV Truth Or Dare khỏi kênh YouTube chính thức của nghệ sĩ từ 21 giờ ngày 9.4. Bên cạnh đó, phía công ty đã chủ động ẩn và gỡ bỏ toàn bộ bài đăng, hình ảnh, cũng như các đoạn quảng bá liên quan trên tất cả các kênh mạng xã hội thuộc quyền quản lý của nghệ sĩ và công ty.

"Chúng tôi đang nỗ lực tối đa trong việc rà soát và chủ động liên hệ với các đơn vị báo chí, các đối tác truyền thông cùng các kênh thông tin cộng đồng có tầm ảnh hưởng lớn để phối hợp gỡ bỏ các hình ảnh, nội dung liên quan. Chúng tôi xác định đây là một quá trình cần thời gian và sự đồng thuận từ nhiều bên để đạt được hiệu quả xử lý cao nhất. Do phạm vi lan truyền trên không gian mạng rất rộng, phía công ty và Jun Phạm hiểu rằng chúng tôi không thể tiếp cận trực tiếp từng cá nhân hay tổ chức. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các cá nhân, cộng đồng mạng đang lưu trữ hoặc đăng tải các nội dung phái sinh, cắt ghép từ MV vui lòng hỗ trợ nghệ sĩ bằng cách gỡ bỏ các nội dung này", phía công ty cho hay.