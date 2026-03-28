Sở VH-TT TP.HCM siết kỷ cương biểu diễn nghệ thuật, chấn chỉnh tình trạng hát nhép

Tiết mục cải lương Mê Linh biệt khúc của Võ Thị Thùy Dung (Bùm Bum) là diễn chui, không nằm trong danh mục các tiết mục đã đăng ký Ảnh: FBNV

Sở VH-TT TP.HCM vừa ban hành văn bản gửi đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động biểu diễn trên địa bàn thành phố, về việc tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn TP.HCM.

Chấn chỉnh toàn diện các hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong quá trình tổ chức và thực hiện các vở diễn, chương trình biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là các chương trình biểu diễn tại nhà hát, sân khấu trong nhà.

Sở lưu ý các hành vi bị nghiêm cấm như lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp trên sân khấu (dư luận gọi là hát nhép), xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa tốt đẹp của công chúng, tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật; biểu diễn không đúng nội dung, hình thức đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận; những hành vi xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa, tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Đàm Vĩnh Hưng từng mặc trang phục bị đánh giá không phù hợp, phản cảm. Nam ca sĩ bị xử phạt 27,5 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng Ảnh: FBNV

Sở VH-TT TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện đúng kịch bản, tiết mục, hình thức và danh sách nghệ sĩ biểu diễn đã đăng ký và được cơ quan chức năng chấp thuận.

Bên cạnh đó các đơn vị tổ chức cần xây dựng kịch bản thể hiện chi tiết nội dung, hình thức của các tiết mục biểu diễn cùng với các yêu cầu về chất lượng nghệ thuật và điều kiện kỹ thuật, trang phục, hình ảnh minh họa cho chương trình, vở diễn (nếu có) theo trình tự thời gian diễn ra chương trình; tổ chức phúc khảo các vở diễn, chương trình nghiêm túc, đầy đủ nội dung theo hồ sơ đề nghị chấp thuận biểu diễn, kịch bản, thành phần sáng tạo tham gia biểu diễn, trang phục, đạo cụ, hình ảnh minh hoạ…; tiếp thu điều chỉnh theo ý kiến góp ý được Hội đồng nghệ thuật thống nhất.

Ngoài ra, đối với các chương trình, vở diễn, nhất là các chương trình, vở diễn đề tài lịch sử, truyền thống dân tộc Việt Nam, Sở VH-TT TP.HCM lưu ý cần chú trọng tôn vinh bản sắc văn hóa thông qua nội dung, hình thức dàn dựng phù hợp.

Sở VH-TT TP.HCM khuyến khích người hoạt động nghệ thuật không ngừng trau dồi kỹ năng chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, xây dựng văn hóa ứng xử và giữ hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ trước công chúng Ảnh: FBNV

Về phía nghệ sĩ, Sở khuyến khích mỗi cá nhân tham gia trình diễn nghệ thuật cần trau dồi kỹ năng chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, xây dựng văn hóa ứng xử, hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật cũng như trong cuộc sống để giữ vững hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ đối với công chúng.

Ngoài ra, Sở yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan, quy tắc ứng xử trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật và quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số đến các nghệ sĩ, cộng tác viên. Đối với những biểu hiện lệch chuẩn, phản cảm cần được chấn chỉnh kịp thời; cần thực hiện việc giới thiệu, phổ biến, lan tỏa thông tin rộng rãi về sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu của chương trình, vở diễn thông qua các phương tiện truyền thông đúng với nội dung, hình thức thực tế sẽ diễn ra, không quảng bá phóng đại, sai sự thật.

Sở VH-TT TP.HCM cho biết thêm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn. Mọi hành vi vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm và công khai theo quy định.