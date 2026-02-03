Duyên Quỳnh xin lỗi sau vụ lộ hát nhép 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Màn trình diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Duyên Quỳnh gây tranh cãi khi để lộ việc hát nhép Ảnh: BTC

Tối 3.2, trên trang cá nhân, ca sĩ Duyên Quỳnh có bài viết dài, thừa nhận thiếu sót sau phần trình ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả. Nữ ca sĩ cho biết cô đã có rất nhiều đêm thức trắng, một mình đọc những bình luận, nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân và cảm thấy day dứt vì những gì đã xảy ra.

"Tất cả đều là sự thiếu sót đến từ phía Quỳnh và Quỳnh rất muốn được thành tâm xin lỗi. Xin lỗi vì đã chưa mang lại được trải nghiệm đẹp, hoàn chỉnh, chuyên nghiệp tới khán giả. Xin lỗi vì đã để mọi người phải bận lòng, khó chịu vì Quỳnh", cô viết.

Theo nữ ca sĩ, thời gian vừa qua là một hành trình nhiều cảm xúc, có nỗi buồn nhưng cũng có cả hạnh phúc. Duyên Quỳnh bày tỏ cô cảm nhận được hạnh phúc vì được làm nghề, được đến gần hơn với nhiều người. Nhưng cũng từ đó, cô nhận ra bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót.

Sự cố lộ hát nhép khiến nữ ca sĩ nhận nhiều chỉ trích từ khán giả Ảnh: BTC

"Quỳnh thật tâm xin được rút kinh nghiệm sâu sắc và không ngại nắn nót lại chính mình, sửa đổi để tốt hơn, chỉn chu hơn. Quỳnh xin cảm ơn tất cả bình luận của mọi người. Quỳnh cũng xin phép ghim lại lời xin lỗi này ở đầu trang, như một lời nhắc nhở bản thân cho chặng đường phía trước. Chỉ xin mọi người rộng lòng cho Quỳnh thêm thời gian sửa đổi và vẫn được chăm chỉ làm nghề, được hết mình với tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất luôn cháy trong tim Quỳnh...", giọng ca 9X bày tỏ.

Ồn ào lộ hát nhép của Duyên Quỳnh

Lý do Duyên Quỳnh phải lên tiếng xin lỗi xuất phát từ ồn ào lộ nghi vấn hát nhép trong đêm trao giải Làn Sóng Xanh 2025. Cụ thể, tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình của cô nằm trong loạt phần trình diễn mở màn chương trình. Sau điệp khúc đầu tiên, nữ ca sĩ buông micro để phiêu theo đoạn nhạc nghỉ. Tuy nhiên, phần hát tiếp theo bắt đầu gần như ngay sau đó, trong khi Duyên Quỳnh đưa micro trở lại vị trí chậm hơn nhưng giọng hát vẫn vang lên rõ ràng.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ sự thất vọng, cho rằng việc cô hát nhép chính ca khúc của mình tại một lễ trao giải âm nhạc lớn là thiếu chuyên nghiệp, khó chấp nhận. Thậm chí, nhiều tài khoản đã vào trang cá nhân của nữ ca sĩ để lại bình luận chỉ trích, mỉa mai sau sự việc.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến thể hiện sự cảm thông, cho rằng có thể Duyên Quỳnh sử dụng bản thu sẵn làm bè hỗ trợ (backing track) thay vì hoàn toàn hát nhép, nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh đồng đều cho chương trình truyền hình trực tiếp.



