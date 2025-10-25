Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ca sĩ Duyên Quỳnh tiết lộ quá khứ cứng đầu, khiến đồng nghiệp mất thiện cảm

An Nhiên
An Nhiên
25/10/2025 21:48 GMT+7

Trong '24h nói thật', ca sĩ Duyên Quỳnh đã có những chia sẻ về quá khứ cứng đầu đến hành trình học cách mềm mại hơn trong cách sống và làm việc.

Trò chuyện cùng Đại Nghĩa về chủ đề Kiểu người không có chính kiến - Gió chiều nào theo chiều đấy, Duyên Quỳnh thừa nhận từng nhiều lần rơi vào trạng thái “lung lay” khi đứng trước ý kiến trái chiều. “Thiếu trải nghiệm nên tôi dễ bị chi phối, nghe ai nói thuyết phục thì tin theo, nhưng khi người khác phản biện thì lại phân vân", nữ ca sĩ kể.

Ca sĩ Duyên Quỳnh tiết lộ quá khứ cứng đầu, khiến đồng nghiệp mất thiện cảm- Ảnh 1.

Duyên Quỳnh là khách mời trong chương trình 24h nói thật

Ảnh: NSX

Giọng ca sinh năm 1990 cho biết ngay cả khi quyết định theo học Nhạc viện TP.HCM năm 17 tuổi, cô cũng từng đứng giữa hai luồng ý kiến trong gia đình. Ba phản đối vì lo con gái nhút nhát, khó xoay xở nơi thành phố lớn, trong khi mẹ lại hết lòng ủng hộ. 

"Ba mẹ đấu khẩu nảy lửa. Tôi thật sự lưỡng lự không biết có nên cố gắng theo đuổi hay không. Một phần tôi muốn đi học, một phần nghe ba nói nên tôi cũng lo sợ. Cuối cùng, tôi chọn nghe theo đam mê - đó là quyết định khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều”, ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình bộc bạch. 

Từ câu chuyện của khách mời, MC Đại Nghĩa cho rằng chính kiến là yếu tố quan trọng khi cần ra quyết định. “Chúng ta có thể lắng nghe nhiều người, nhưng người đưa ra lựa chọn cuối cùng vẫn phải là chính mình”, anh nói. Nam MC cũng cho rằng đôi khi sự mềm dẻo trong cách ứng xử lại là “chiếc chìa khóa” giúp mỗi người dung hòa các mối quan hệ.

Ca sĩ Duyên Quỳnh tiết lộ quá khứ cứng đầu, khiến đồng nghiệp mất thiện cảm- Ảnh 2.

Bố từng lo lắng khi Duyên Quỳnh theo học Nhạc viện TP.HCM năm 17 tuổi

Ảnh: FBNV

Duyên Quỳnh nhắc về quá khứ cứng đầu

Đồng tình, Duyên Quỳnh bộc bạch rằng bản thân từng quá cứng nhắc, đến mức khiến đồng nghiệp thấy khó gần. Nhưng sau nhiều lần va chạm, cô đã học cách lắng nghe và tiếp thu để đưa ra phương án hợp lý hơn. "Khi mới chập chững vào nghề, tôi bảo thủ lắm. Nhưng sau thời gian làm việc, tôi nhận ra cách đó không hiệu quả, thậm chí gây mất thiện cảm", giọng ca quê Đắk Lắk chia sẻ.

Theo quán quân Người kể chuyện tình, vì tính cách này mà cô từng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu khi làm việc chung. Sau này cô học cách thay đổi, chọn cách góp nhặt ý kiến của mọi người trước khi đưa ra quyết định. “Sự linh hoạt giúp tôi trưởng thành và tạo thiện cảm hơn trong môi trường làm việc”, cô nói.

Kết lại buổi trò chuyện, MC Đại Nghĩa cho rằng “dĩ hòa vi quý” lựa chọn khôn ngoan để giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong cả công việc lẫn đời sống. Theo anh, việc uyển chuyển trong cách cư xử giúp tạo dựng nhiều mối quan hệ trong công việc lẫn gia đình.

