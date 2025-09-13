Đạo đức nghề nghiệp của Thành Long qua lời kể của đồng nghiệp

Với vai diễn trong tác phẩm này, Ngụy Tường được đề cử hạng mục Nam phụ xuất sắc. Nhắc đến đàn anh Thành Long, Ngụy Tường không giấu được sự kính trọng: "Thành Long là người coi phim trường như ngôi nhà của mình".

Tinh thần làm việc nghiêm túc và kỷ luật thép

Theo lời Ngụy Tường, dù lịch quay vào buổi trưa hay nửa đêm, Thành Long luôn có mặt từ rất sớm. Anh kể: "Anh ấy đã ngoài 70 tuổi rồi, nhưng vẫn trực tiếp treo mình trên dây cáp hơn hai giờ đồng hồ. Tôi chứng kiến cảnh anh vừa hạ xuống thì ngất đi ngay trước mắt mình. Lúc đó, có người đề nghị đưa vào bệnh viện, nhưng ê kíp bảo không cần, vì anh ấy thường xuyên như vậy, chỉ cần nằm nghỉ một lúc là ổn".

Ngụy Tường bày tỏ sự thán phục và dành nhiều lời kính trọng cho sức làm việc phi thường của Thành Long Ảnh: Sohu

Khi MC hỏi: "Anh cảm thấy thương nhiều hơn hay kính trọng nhiều hơn?", Ngụy Tường trả lời: "Tôi thấy kính trọng nhiều hơn. Ngoài giờ quay, anh ấy còn dẫn chúng tôi đi nhặt rác. Bộ vest tôi mặc hôm đó, trong túi toàn là giấy ăn đã dùng để lau mồ hôi cho anh ấy".

Những lời kể chân thực của Ngụy Tường cho thấy tinh thần làm việc nghiêm túc, tận tụy và đạo đức nghề nghiệp đáng ngưỡng mộ của Thành Long - một trong những ngôi sao gạo cội của điện ảnh Hoa ngữ.

Không chỉ trong chia sẻ của Ngụy Tường, nhiều tờ báo quốc tế cũng từng ca ngợi Thành Long là hình mẫu về tinh thần chuyên nghiệp trong điện ảnh. Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn tự mình thực hiện hầu hết các cảnh hành động nguy hiểm, từ treo dây trên cao, rượt đuổi, cho đến những pha đối kháng phức tạp, thay vì dùng diễn viên đóng thế.

Tinh thần tận tụy và sự chuyên nghiệp trong công việc đã giúp Thành Long trở thành hình mẫu cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ Ảnh: Instagram jackiechan

Thành Long còn nổi tiếng với thói quen có mặt sớm trên phim trường, kiểm tra từng chi tiết đạo cụ, bối cảnh trước khi quay. Ông nhiều lần được đồng nghiệp nhắc đến như một người luôn quan tâm đến môi trường làm việc, từ việc thu dọn đồ đạc gọn gàng sau giờ quay đến khích lệ đàn em giữ kỷ luật và tinh thần đồng đội. Truyền thông phương Tây xem Thành Long là "cầu nối văn hóa" bởi vừa duy trì kỷ luật khắt khe kiểu châu Á, vừa lan tỏa tinh thần lạc quan và hài hước, giúp các ê kíp quốc tế dễ dàng hòa nhập.

Chính sự tận tụy, bền bỉ và ý thức nghề nghiệp ấy đã góp phần xây dựng nên danh tiếng ngôi sao hành động toàn cầu gắn liền với tên tuổi Thành Long trong suốt hơn 4 thập kỷ qua.