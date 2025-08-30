Thành Long mong mỏi thoát mác 'ngôi sao hành động'

Thành Long không muốn khán giả chỉ xem mình là một ngôi sao hành động ẢNH: WEIBO THE SHADOW'S EDGE

Theo HK01 hôm 29.8, trong lần giao lưu với khán giả Trung Quốc mới đây, Thành Long bày tỏ rằng ông mong khán giả từ bỏ định kiến rằng mình chỉ là một ngôi sao hành động. Sao phim Câu chuyện cảnh sát mong muốn bản thân không chỉ được công nhận bởi những cảnh đánh đấm, phô diễn khả năng võ thuật trên màn ảnh mà còn được đánh giá là một diễn viên có năng lực diễn xuất.

Thành Long bộc bạch rằng bản thân hiểu rõ nếu chỉ đóng phim hành động, chỉ tập trung vào những nhân vật thiên về hành động sẽ bị giới hạn bản thân, khó theo đuổi sự nghiệp diễn xuất lâu dài. Nam diễn viên nói đó là lý do bản thân luôn thay đổi, bước ra khỏi vùng an toàn.

"Cách đây hơn chục năm, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch thay đổi. Tôi mong có những đạo diễn sẽ mời mình đóng phim tâm lý, phim thiên về diễn xuất thuần túy để khán giả thấy được khả năng của tôi. Có thể các bạn không thích xem, nhưng nếu tôi không làm, tôi sẽ mãi bị coi là một người chỉ biết đánh võ", ông tâm sự. Nghệ sĩ kỳ cựu tiếp tục: "Vì vậy, tôi đã liên tục thử sức với phim tâm lý, hài kịch, phim đề tài gia đình bên cạnh những tác phẩm hành động gay cấn. Tôi luôn cố gắng biến hóa trên màn ảnh".

Thành Long lấy lại vị thế ngoài phòng vé

Thành Long tái xuất ấn tượng sau hàng loạt dự án ế ẩm ẢNH: WEIBO THE SHADOW'S EDGE

Sau hàng loạt dự án điện ảnh thất bại, bị nhận xét thảm hại, một màu, Thành Long lấy lại sức hút ngoài phòng vé với tác phẩm Bổ phong truy ảnh. Phim khai thác đề tài tội phạm công nghệ cao, nhận nhiều phản hồi tích cực, trong đó được chấm 8.2/10 điểm trên nền tảng Douban, được nhiều khán giả khen chân thực, đã mắt, nhiều cảnh hành động công phu, đa dạng từ nhảy dù, đấu súng, đấu võ, rượt đuổi...

Theo HK01, kể từ khi ra mắt hôm 16.8, phim liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày và tính đến ngày 29.8, phim đã đem về hơn 700 triệu nhân dân tệ đồng thời được dự đoán sẽ sớm vượt mốc 1 tỉ nhân dân tệ trong thời gian tới. Bổ phong truy ảnh được đánh giá là tác phẩm thành công nhất của Thành Long ở khía cạnh phê bình lẫn doanh thu trong chục năm qua.

Nghệ sĩ kỳ cựu muốn làm mới mình qua các vai diễn đa dạng trên màn ảnh ẢNH: WEIBO THE SHADOW'S EDGE

Bổ phong truy ảnh xoay quanh quá trình phá án của cảnh sát Macau nhằm triệt phá băng nhóm tội phạm công nghệ cao vô cùng thông minh, tinh vi đang đe dọa an ninh mạng. Thành Long vào vai một cựu cảnh sát, chuyên gia điều tra đã về hưu, được mời trở lại để hỗ trợ lớp cảnh sát trẻ tinh nhuệ phá án, đối đầu với nhóm tội phạm xảo quyệt.

Bên cạnh Thành Long, tác phẩm có sự tham gia của ngôi sao gạo cội Lương Gia Huy cùng dàn diễn viên trẻ: Trương Tử Phong, Thử Sa, Chu Chính Kiệt, Lang Nguyệt Đình…

Thành Long vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật ở tuổi ngoài 70 ẢNH: AFP

Bổ phong truy ảnh là phim điện ảnh thứ hai có Thành Long đóng chính ra rạp trong năm nay. Trước đó, ông xuất hiện trong tác phẩm võ thuật Karate Kid: Legends trình làng hồi tháng 5. Nghệ sĩ kỳ cựu cũng còn hàng loạt dự án phim ảnh chưa được ra mắt, trong đó gồm Tân câu chuyện cảnh sát 2 và Giờ cao điểm 4.

Hồi đầu tháng 8, ông vừa nhận giải thưởng Pardo alla Carriera (tôn vinh thành tựu trọn đời) tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 78 ở Thụy Sĩ. Ngôi sao hành động Hoa ngữ cho biết sau 64 năm hoạt động, mình vẫn còn đầy nhiệt huyết với điện ảnh dù tuổi đã cao và ông trân trọng mỗi ngày được sống, được sáng tạo, được làm phim.