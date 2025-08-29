Tình cũ Thành Long cắt đứt với con gái, sống lẻ bóng ở tuổi 53

Hình ảnh mới nhất của Ngô Ỷ Lợi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01, Ngô Ỷ Lợi sống lẻ bóng suốt nhiều năm. Đã có một thời gian Hoa hậu châu Á 1990 cật lực livestream bán hàng để kiếm tiền nhưng sau đó bỗng "mất tích" suốt hơn 1 năm. Mãi đến đầu năm nay, nữ diễn viên mới xuất hiện trở lại trên mạng xã hội và thường xuyên cập nhật cuộc sống cá nhân.

Trong các bài đăng gần đây, Ngô Ỷ Lợi vẫn giữ mái tóc ngắn quen thuộc, vóc dáng trông đầy đặn hơn trước nhưng vẫn cân đối, cô giữ được thần sắc tốt và tràn đầy năng lương. Cựu hoa hậu thường chia sẻ những video về cuộc sống đời thường và những dòng suy ngẫm về nhiều điều trong cuộc sống. Sao phim Lôi đình tảo độc không còn nhắc đến con gái hay bận tâm chuyện quá khứ, bày tỏ mong muốn được sống cho chính mình, không đoái hoài đến những lời bình phẩm từ người khác.

Nữ nghệ sĩ muốn sống cho chính mình, không bận tâm đến những lời đàm tiếu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở bài đăng mới nhất, cô nhắn nhủ chính mình: "Hãy tập trung vào bản thân, lắng nghe nội tâm, làm tốt trách nhiệm của mình, sống tốt và biết ơn mỗi ngày". Tình cũ của Thành Long cũng tâm sự: "Bạn có bận tâm đến những gì người ta nói sau lưng mình không? Tôi nói thật, bạn không cần phải bận tâm đâu, vì vốn dĩ họ chẳng quan trọng với bạn. Cuộc sống chỉ cần một điều thôi: sống tốt cho chính mình là đủ". Nữ diễn viên Hồng Kông nói thêm: "Tôi chỉ cần sống tốt cuộc đời mình là đủ, tôi không phải làm hài lòng quá nhiều người".

Những năm qua, Ngô Ỷ Lợi vẫn đi về một mình, không công khai hẹn hò ai. Trong một cuộc phỏng vấn hồi 2021, nữ diễn viên 7X tâm sự cô được nhiều người theo đuổi nhưng không đón nhận tình cảm vì e dè hôn nhân, lo lắng sau khi kết hôn không lo được cho Ngô Trác Lâm. Người đẹp phim Thất vọng hài lòng với cuộc sống lẻ bóng, dù mối quan hệ với con gái liên tục mâu thuẫn, cô không hối hận vì đã chọn sinh con và làm mẹ đơn thân. Nàng hậu xứ cảng thơm càng vững tin khi nhiều bạn bè xung quanh vẫn vui vẻ dù không kết hôn.

Ngô Ỷ Lợi và mâu thuẫn triền miên với con gái

Ngô Ỷ Lợi trải qua những năm đầy sóng gió sau mối tình vụng trộm với Thành Long ẢNH: WEIBO NV

Ngô Ỷ Lợi sinh năm 1972, trở nên nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu châu Á 1990 rồi lấn sân sang diễn xuất. Nữ diễn viên tham gia nhiều phim truyền hình của ATV lẫn TVB: Cổ Hoặc Tử 6, Vệ sĩ, Đội điều tra liêm chính, Thất vọng, Thực thi pháp luật, Lôi đình tảo độc… Những năm gần đây, người đẹp hiếm khi đóng phim, sống kín tiếng, từng livestream kiếm sống.

Sự nghiệp của Ngô Ỷ Lợi bị ảnh hưởng bởi nhiều ồn ào đời tư, trong đó phải kể đến mối tình vụng trộm với Thành Long. Họ qua lại vào những năm 1990, khi ngôi sao võ thuật này đã có vợ con. Kết quả của mối quan hệ bất chính này là sự ra đời của Ngô Trác Lâm (1999). Tuy nhiên, Thành Long không nhận người con này đồng thời chia sẻ mình đã mắc phải một sai lầm mà nhiều đàn ông trên thế giới cũng vướng vào. Suốt hơn 20 năm, Ngô Ỷ Lợi làm mẹ đơn thân, chật vật kiếm tiền nuôi con, chịu nhiều lời đàm tiếu, bị coi thường.

Ngô Ỷ Lợi bên con gái Ngô Trác Lâm. Sau nhiều mâu thuẫn, bất đồng, mẹ con họ "mạnh ai nấy sống" suốt nhiều năm qua ẢNH: VCG

Vì hoàn cảnh đặc biệt, Ngô Trác Lâm liên tục bị bạn bè bắt nạt, chế nhạo từ đó hình thành tính cách nổi loạn, bất cần. Ngô Ỷ Lợi từng chia sẻ con gái không biết thương mẹ, "nổi loạn bất tuân", nhiều lần khiến mình phát điên. Từ năm 2018, mối quan hệ giữa hai mẹ con rạn nứt nghiêm trọng khi Trác Lâm bỏ nhà "đi bụi" rồi yêu đương với Andi (bạn đời đồng giới người ngoại quốc), nhiều lần cắt đứt liên lạc với mẹ, gây ra không ít rắc rối. Ngô Ỷ Lợi không ít lần chật vật giải quyết rắc rối cho con gái nhưng hai bên liên tục xảy ra bất đồng, mâu thuẫn sau đó quyết định sống tách biệt nhau.

Ngô Ỷ Lợi từng bày tỏ mong muốn con gái "tự lực cánh sinh" thay vì ăn vạ, dựa dẫm vào người khác. Trong khi đó, Ngô Trác Lâm nhiều lần lộ hình ảnh sống vất vưởng, lang bạt khắp nơi, không nghề nghiệp ổn định, nhiều lúc không có nổi thức ăn, chốn ở.