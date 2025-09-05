Thành Long từng suýt chết khi quay phim

Đạo diễn Vương Tinh cũng nhấn mạnh rằng việc so sánh Thành Long với Lý Tiểu Long là khập khiễng bởi: "Lý Tiểu Long là một võ thuật gia, còn Thành Long là siêu sao hành động. Hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, không thể đặt lên bàn cân".

Thực hiện những cảnh quay kinh điển bất chấp nguy hiểm

Vương Tinh kể lại, vì thường xuyên gặp chấn thương nên Thành Long có thói quen chỉ ngủ trên sàn cứng hoặc tấm gỗ trong khách sạn thay vì giường mềm, bởi lưng anh luôn đau nhức. "Thành Long thực sự đã nâng tầm vị thế của người Trung Quốc trong làng điện ảnh thế giới. Sau bộ Túy quyền, anh mới chính thức trở thành ngôi sao. Từ một vai diễn lật ngược thế cờ, hình ảnh người yếu thế vươn lên thành cao thủ đã chinh phục khán giả. Đến nay, ở tuổi 71, anh vẫn có thể thực hiện những pha hành động đỉnh cao. Điều đó thực sự phi thường", Vương Tinh không tiếc những lời khen ngợi dành cho Thành Long.

Trong sự nghiệp, Thành Long từng nhiều lần gặp sự cố nghiêm trọng khi kiên quyết tự thực hiện các cảnh quay mạo hiểm Ảnh: Netflix

Vị đạo diễn kỳ cựu sinh năm 1955 còn kể thêm, có lần Thành Long đang quay cảnh đối kháng, vào phòng nghỉ phát hiện mũi bị lệch hẳn sang một bên, nhưng anh chỉ dùng tay nắn lại rồi tiếp tục quay đến hết buổi. Mãi khi kết thúc mới vào bệnh viện.

Một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra khi Thành Long tham gia bộ phim Long huynh hổ đệ. Anh thực hiện cảnh nhảy từ một điểm cao sang điểm cao đối diện, mượn lực từ cành cây để sang bên kia. Về kỹ thuật, đây không phải pha quá khó với anh, nhưng ở độ cao khoảng 3 mét, rủi ro vẫn rất lớn. Sau khi thực hiện một lần thành công, nam diễn viên muốn quay lại thêm. Không ngờ cành cây bị gãy, khiến cả người và cành cây rơi xuống đất, đầu anh va mạnh vào tảng đá, chảy máu không ngừng.

Thành Long là ngôi sao đã đưa võ thuật và điện ảnh hành động Trung Quốc lên tầm cao mới Ảnh: Keeping It Reel

Ê kíp lập tức đưa Thành Long tới bệnh viện. Hãng phim Gia Hòa sau đó mời một chuyên gia phẫu thuật thần kinh hàng đầu từ Thụy Sĩ đến hỗ trợ. May mắn thay, vị bác sĩ đang ở gần khu vực Nam Tư (nay là Croatia) - nơi đoàn phim quay, nên kịp thời cứu sống anh. Vì sự cố này, Long huynh hổ đệ phải tạm ngừng sản xuất trong thời gian dài.

Ở tuổi 71, Thành Long vẫn đều đặn góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn Ảnh: Weibo Thành Long

Ngoài ra, Vương Tinh cũng nhắc đến cảnh quay nổi tiếng trong Câu chuyện cảnh sát khi Thành Long nhảy bám vào cột đèn và trượt dài xuống dưới. Cảnh này cực kỳ nguy hiểm vì chỉ cần trượt tay, anh có thể gặp chấn thương nghiêm trọng. Đạo diễn Sở Nguyên từng khuyên Thành Long dùng dây cáp hỗ trợ nhưng anh từ chối: "Nếu dùng, khán giả sẽ nhận ra ngay sự giả tạo". Kết quả, Thành Long hoàn thành cảnh quay thành công, nhưng đôi tay anh rách toạc, máu chảy đầm đìa.

"Đó là một trong những phân cảnh kinh điển nhất lịch sử phim hành động, sau này khó ai có thể vượt qua", Vương Tinh nhận định. Ông nhấn mạnh thêm: "Lý Tiểu Long mở đường, còn Thành Long là người đưa võ thuật và điện ảnh hành động Trung Quốc lên tầm cao mới. Họ không thể so sánh, bởi đóng góp của Thành Long là sự mở rộng và phát triển vượt bậc, khiến tên tuổi điện ảnh Hoa ngữ được ghi dấu toàn cầu".