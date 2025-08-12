Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Thành Long và khoảnh khắc bị 'đánh bại' bởi tuổi tác

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
12/08/2025 20:48 GMT+7

Dù từng là biểu tượng võ thuật bất bại trên màn ảnh, nhưng nam diễn viên Thành Long cũng không thể thắng được 'đối thủ' mang tên thời gian.

Trong suốt nhiều thập kỷ, ngôi sao hành động người Hồng Kông - Thành Long đã khiến khán giả khắp thế giới kinh ngạc với khả năng võ thuật và những pha mạo hiểm thót tim, phần lớn đều do chính ông tự thực hiện, ngay cả ở tuổi U.70. Tuy nhiên, một đoạn video mới được đăng tải trên mạng xã hội gần đây cho thấy phản xạ của Thành Long dường như không còn nhanh nhạy như trước, theo trang 8days ngày 11.8.

Tại buổi chiếu ra mắt phim mới The Shadow Edge ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Thành Long được mời tham gia thử thách bắt gậy. Trong đoạn clip được đăng tải, tài tử sinh năm 1954 đã thử nhưng không bắt trúng bất kỳ cây gậy nào, trong khi các đồng nghiệp như Jun (nhóm Seventeen) và nam diễn viên Trung Quốc - Thử Sa đứng bên cạnh theo dõi.

Thành Long gặp thất bại ở sở trường từng làm nên tên tuổi - Ảnh 1.

Thành Long tham gia thử thách bắt gậy tại buổi công chiếu phim The Shadow Edge ở Bắc Kinh. Tuy thất bại nhưng ông vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình

Ảnh: Instagram wowzachina

Dù chỉ là một trò chơi vui, nhiều người vẫn kỳ vọng huyền thoại võ thuật sẽ thể hiện tốt hơn. Sự việc này nhanh chóng gây ra những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Một số cho rằng thử thách này mang tính làm "bẽ mặt" ông.

"Ngày xưa, Thành Long còn có thể bắt chúng bằng… chân", một bình luận để lại. Người khác bức xúc bày tỏ: "Tại sao lại bắt ông ấy chơi trò trẻ con này? Thành Long đã chứng minh năng lực của mình bằng hàng chục năm tự thực hiện các cảnh mạo hiểm thật sự".

Nhiều ý kiến cho rằng phản ứng tiêu cực của khán giả trước vấn đề này là quá đà. Một cư dân mạng nhận xét: "Ông ấy đã 71 tuổi rồi, mong đợi điều gì nữa? Ít nhất trong video, ông vẫn đi lại nhanh nhẹn và trông khỏe mạnh".

Thành Long gặp thất bại ở sở trường từng làm nên tên tuổi - Ảnh 2.

Thành Long chia sẻ bản thân vẫn còn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp nghệ thuật dù tuổi đã cao và ông trân trọng mỗi ngày được sống, được sáng tạo, được làm phim

Ảnh: Instagram jackiechan

Ở tuổi 71, ngôi sao phim Giờ cao điểm vẫn tràn đầy năng lượng. "Tôi vẫn có thể đánh", ông tuyên bố trong bài phát biểu khi nhận giải thưởng Career Leopard tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 78 ở Thụy Sĩ vào tối 9.8. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi và học hỏi để tồn tại lâu dài trong ngành. Ngoài diễn xuất, Thành Long còn đảm nhận nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và thậm chí là ca sĩ.

Tin liên quan

Thành Long kể quá khứ suýt bị biến thành bản sao của Lý Tiểu Long

Thành Long kể quá khứ suýt bị biến thành bản sao của Lý Tiểu Long

Trong cuộc trò chuyện mới, Thành Long chia sẻ mối quan hệ với Lý Tiểu Long đồng thời hé lộ chuyện từng suýt bị các nhà làm phim biến thành 'bản sao' của huyền thoại võ thuật này.

Thành Long từng bị fan nữ tát bầm dập

Khám phá thêm chủ đề

Thành Long Thử thách Võ thuật Mạo hiểm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận