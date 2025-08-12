Thành Long và khoảnh khắc bị 'đánh bại' bởi tuổi tác

Trong suốt nhiều thập kỷ, ngôi sao hành động người Hồng Kông - Thành Long đã khiến khán giả khắp thế giới kinh ngạc với khả năng võ thuật và những pha mạo hiểm thót tim, phần lớn đều do chính ông tự thực hiện, ngay cả ở tuổi U.70. Tuy nhiên, một đoạn video mới được đăng tải trên mạng xã hội gần đây cho thấy phản xạ của Thành Long dường như không còn nhanh nhạy như trước, theo trang 8days ngày 11.8.

Tại buổi chiếu ra mắt phim mới The Shadow Edge ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Thành Long được mời tham gia thử thách bắt gậy. Trong đoạn clip được đăng tải, tài tử sinh năm 1954 đã thử nhưng không bắt trúng bất kỳ cây gậy nào, trong khi các đồng nghiệp như Jun (nhóm Seventeen) và nam diễn viên Trung Quốc - Thử Sa đứng bên cạnh theo dõi.



Thành Long tham gia thử thách bắt gậy tại buổi công chiếu phim The Shadow Edge ở Bắc Kinh. Tuy thất bại nhưng ông vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình Ảnh: Instagram wowzachina

Dù chỉ là một trò chơi vui, nhiều người vẫn kỳ vọng huyền thoại võ thuật sẽ thể hiện tốt hơn. Sự việc này nhanh chóng gây ra những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Một số cho rằng thử thách này mang tính làm "bẽ mặt" ông.

"Ngày xưa, Thành Long còn có thể bắt chúng bằng… chân", một bình luận để lại. Người khác bức xúc bày tỏ: "Tại sao lại bắt ông ấy chơi trò trẻ con này? Thành Long đã chứng minh năng lực của mình bằng hàng chục năm tự thực hiện các cảnh mạo hiểm thật sự".

Nhiều ý kiến cho rằng phản ứng tiêu cực của khán giả trước vấn đề này là quá đà. Một cư dân mạng nhận xét: "Ông ấy đã 71 tuổi rồi, mong đợi điều gì nữa? Ít nhất trong video, ông vẫn đi lại nhanh nhẹn và trông khỏe mạnh".

Thành Long chia sẻ bản thân vẫn còn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp nghệ thuật dù tuổi đã cao và ông trân trọng mỗi ngày được sống, được sáng tạo, được làm phim Ảnh: Instagram jackiechan

Ở tuổi 71, ngôi sao phim Giờ cao điểm vẫn tràn đầy năng lượng. "Tôi vẫn có thể đánh", ông tuyên bố trong bài phát biểu khi nhận giải thưởng Career Leopard tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 78 ở Thụy Sĩ vào tối 9.8. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi và học hỏi để tồn tại lâu dài trong ngành. Ngoài diễn xuất, Thành Long còn đảm nhận nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và thậm chí là ca sĩ.