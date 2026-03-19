Cháu gái NSƯT Vũ Linh 'diễn chui' vở 'Tiếng trống Mê Linh', Sở VH-TT TP.HCM vào cuộc

Sở VH-TT TP.HCM cho biết tiết mục cải lương Mê Linh biệt khúc của Võ Thị Thùy Dung (Bùm Bum) không nằm trong danh mục các tiết mục đã đăng ký Ảnh: FBNV

Đơn vị tổ chức chương trình có dấu hiệu sai phạm

Chiều 19.3, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM phản hồi về vụ ồn ào khi Thùy Dung - cháu gái NSƯT Vũ Linh diễn trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc trong vở Tiếng trống Mê Linh tại chương trình Tự tình phương Nam 4.

Phía Sở cho biết, về công tác thẩm định và chấp thuận biểu diễn, ngày 26.2, đơn vị này nhận được văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn số 3.10/KL-2024 của Công ty TNHH Giải trí Kim Loan về đề nghị tổ chức chương trình Tự tình phương Nam 4.

Căn cứ thành phần hồ sơ của Công ty TNHH Giải trí Kim Loan, ngày 5.3, Sở VH-TT TP.HCM đã có văn bản chấp thuận số 2561/SVHTT-NT cho Công ty TNHH Giải trí Kim Loan tổ chức chương trình Tự tình phương Nam 4 và Hội đồng Nghệ thuật Sở đã có buổi thẩm định trước khi chương trình diễn ra.

"Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước, Sở xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm, cụ thể trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc của bà Võ Thị Thùy Dung (Bùm Bum) không nằm trong danh mục các tiết mục đã đăng ký và được chấp thuận của Sở VH-TT TP.HCM tại chương trình trên", phía Sở VH-TT TP.HCM cho hay.

Ngày 16.3, Sở đã có buổi làm việc với các cơ quan có liên quan, trong đó có đại diện Công ty TNHH Giải trí Kim Loan (đại diện là bà Phạm Nguyễn Thái Hiền - Giám đốc). Qua buổi làm việc, đại diện công ty đã nhìn nhận sai phạm khi biểu diễn các tiết mục nằm ngoài danh mục đã được Sở chấp thuận tại văn bản số 2561/SVHTT-NT.

"Hiện tại Sở đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, xác lập hành vi và tiến hành xử lý các bước tiếp theo theo quy định pháp luật", phía Sở cho biết.

Thùy Dung thể hiện trích đoạn Mê Linh biệt khúc trên sân khấu, vấp phải những tranh luận dữ dội Ảnh: FBNV

Tăng cường vai trò Hội đồng nghệ thuật, đảm bảo biểu diễn đúng định hướng thẩm mỹ

Sở VH-TT TP.HCM cho biết luôn khuyến khích tinh thần kế thừa, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, tinh thần sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. "Tuy nhiên, đối với những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, những vai diễn được xem là mẫu mực của nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam, có tính học thuật và giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, các bạn trẻ và nghệ sĩ trẻ cần chuyên tâm trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng biểu diễn, nghiên cứu sâu kịch bản, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và trau dồi bản thân từ các thầy cô, các nghệ sĩ tiền bối, cân nhắc trước khi trình diễn trước công chúng. Đây là sự tôn trọng cần thiết đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống và đối với khán giả", đại diện Sở nêu quan điểm.

Thời gian tới, Sở VH-TT TP.HCM cho biết sẽ tăng cường hơn nữa vai trò chuyên môn của Hội đồng nghệ thuật trong công tác định hướng hoạt động biểu diễn, có những biện pháp phù hợp để các chương trình nghệ thuật diễn ra đúng định hướng thẩm mỹ, có chất lượng về mặt chuyên môn và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.