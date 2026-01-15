Sở VH-TT TP.HCM phản hồi liên quan đến ồn ào phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên

Lệ Quyên bị chỉ trích vì dùng những từ ngữ nặng nề, gay gắt khi đáp trả bình luận khán giả Ảnh: FBNV

Những ngày qua, vụ ồn ào ca sĩ Lệ Quyên dùng những từ ngữ nặng nề, gay gắt khi đáp trả bình luận khán giả thu hút nhiều sự quan tâm và tranh luận của công chúng. Liên quan đến vấn đề này, Sở VH-TT TP.HCM vừa có phản hồi chính thức.

Sở VH-TT TP.HCM đề nghị nghệ sĩ ứng xử văn minh, lịch sử với khán giả

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân - quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở VH-TT TP.HCM cho biết, liên quan đến những ồn ào phát sinh trên mạng xã hội, trước hết cần nhìn nhận trong khuôn khổ bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đã được ban hành. Bộ quy tắc này được xây dựng nhằm góp phần phát triển môi trường mạng xã hội Việt Nam theo hướng lành mạnh, văn minh, trên cơ sở tham chiếu các thông lệ quốc tế cũng như những điều ước mà Việt Nam là thành viên. Mục tiêu cốt lõi là hình thành các chuẩn mực đạo đức trong hành vi và ứng xử trên không gian mạng.

"Trong 4 quy tắc ứng xử chung của bộ quy tắc, có 2 nguyên tắc được đặc biệt nhấn mạnh là nguyên tắc lành mạnh và nguyên tắc trách nhiệm. Theo đó, nguyên tắc lành mạnh bao gồm mọi hành vi ứng xử trên mạng xã hội cần phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, nguyên tắc về trách nhiệm chỉ rõ các tổ chức, cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung và hành vi ứng xử của mình trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Điều 4 của bộ quy tắc cũng quy định rõ việc không đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, hoặc sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục", bà Phạm Đắc Mỵ Trân nói.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, đại diện Sở VH-TT TP.HCM trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến ồn ào ca sĩ Lệ Quyên phát ngôn gây tranh cãi Ảnh: L.X

Theo đại diện Sở VH-TT TP.HCM, đối với lĩnh vực nghệ thuật, Bộ VH-TT-DL đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Bộ quy tắc nhằm xác lập những chuẩn mực chung trong hành vi ứng xử, từ đó thống nhất nhận thức và hành động của người hoạt động nghệ thuật. Bộ quy tắc này hướng đến việc lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, đề cao tinh thần nhân ái, tôn vinh cái đẹp, hạn chế cái xấu; lấy những giá trị tích cực để đẩy lùi tiêu cực, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Theo đại diện Sở VH-TT TP.HCM, hai bộ quy tắc trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, khi tham gia và sử dụng mạng xã hội, không chỉ chịu sự điều chỉnh của bộ quy tắc ứng xử trong nghệ thuật mà còn phải tuân thủ đầy đủ các quy định của bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật có nội dung nhấn mạnh đến cách ứng xử với công chúng và khán giả. Việc ứng xử cần bảo đảm sự chân thành, đúng mực, thân thiện, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ trong mắt công chúng.

"Rất mong những người hoạt động nghệ thuật sẽ bám vào đó để xây dựng hình ảnh ngày càng văn minh, tốt đẹp hơn", bà Phạm Đắc Mỵ Trân bày tỏ.

Khi phóng viên đặt câu hỏi bổ sung: Sở VH-TT TP.HCM có mời ca sĩ Lệ Quyên lên làm việc chưa, bà Mỵ Trân nói sẽ thông báo đến báo chí sau Ảnh: FBNV

Xét dưới góc độ pháp lý, đại diện Sở khẳng định hệ thống quy định về việc cung cấp và truyền đưa thông tin trên mạng hiện nay đã khá đầy đủ, với các văn bản như luật An ninh mạng và Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Các quy định này nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp và lan truyền. Trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

"Từ vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM đề nghị những người hoạt động nghệ thuật cần không ngừng trau dồi đạo đức nghề nghiệp, ứng xử văn minh, lịch sự với khán giả. Bởi trên hết, khán giả chính là nguồn động lực để nghệ sĩ thăng hoa trong hoạt động nghệ thuật", đại diện Sở nhấn mạnh.



