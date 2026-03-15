Cháu gái NSƯT Vũ Linh vấp tranh cãi gay gắt vì hát 'Tiếng trống Mê Linh'

Trong một đêm diễn, Thùy Dung - cháu gái NSƯT Vũ Linh gây chú ý khi thể hiện nhân vật Trưng Trắc trong vở Tiếng trống Mê Linh. Đây là vai diễn từng được nghệ sĩ cải lương Thanh Nga thể hiện thành công.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Thùy Dung khi được đăng tải trên mạng xã hội đã trở thành đề tài tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng do chưa phải nghệ sĩ chuyên nghiệp nên phần trình diễn của cháu gái Vũ Linh còn nhiều hạn chế, gây thất vọng. Trong đó, cư dân mạng đánh giá phần hát của cô chưa tốt, cách trình diễn thiếu sự tự nhiên. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn gay gắt phản ứng, cho rằng Thùy Dung thiếu tôn trọng khán giả khi mang lên sân khấu trình diễn tiết mục này.

Thùy Dung thể hiện trích đoạn Tiếng trống Mê Linh trên sân khấu, vấp phải những tranh luận Ảnh: Chụp màn hình

Một tài khoản bình luận: “Nghệ sĩ theo nghề lâu năm cũng không dám nhận vai này, huống chi 2-3 buổi tập rồi phong trào, rồi làm lố bịch vậy”. Người xem khác bày tỏ: “Trưng Trắc là vai lớn và tuồng kinh điển, các bạn này gan thiệt chứ khoan nói chuyện hay dở”. Một người xem gay gắt hơn: “Trò hề chứ hát múa gì ở đây để lâu lâu buồn đem ra xem lại cười cho nó vui cũng hay”.

Tuy nhiên cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng việc Thùy Dung - một gương mặt trẻ mạnh dạn thử sức là điều cần khích lệ. Một tài khoản viết: “Ủng hộ người trẻ học hỏi bứt phá, chứ không phải ngồi đó soi mói người ta”. “Mấy đứa nhỏ đã làm hết khả năng, cũng mới vào nghề nên vậy là tốt rồi”, người xem khác chia sẻ.

Cháu gái NSƯT Vũ Linh lên tiếng

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Thùy Dung nói trước những tranh cãi, cô lắng nghe, tiếp nhận ý kiến đóng góp của mọi người về vai diễn Trưng Trắc. Cô cho rằng khi chạm tay vào một vai diễn kinh điển, bản thân còn nhiều thiếu sót về kỹ năng ca diễn so với các bậc tiền bối. “Dung luôn trân trọng mọi lời góp ý mang tính xây dựng để bản thân có thể hoàn thiện hơn trên con đường học hỏi nghệ thuật”, cháu gái Vũ Linh bày tỏ.

Chia sẻ của Thùy Dung giữa ồn ào liên quan đến màn trình diễn Ảnh: Chụp màn hình

Thùy Dung nói thêm cô buồn khi một số người lợi dụng hình ảnh của mình trong trang phục diễn để cắt ghép, chế ảnh cợt nhả và dùng những lời lẽ bôi nhọ xúc phạm danh dự cá nhân. Cháu gái Vũ Linh khẳng định bản thân tâm huyết và nghiêm túc với vai diễn, đã dành thời gian tập luyện, hoàn toàn không có sự hời hợt.

“Mọi người có quyền khen - chê về chuyên môn, nhưng việc dùng hình ảnh nghệ thuật để chế giễu, bôi nhọ nhân phẩm là hành vi thiếu văn minh và vi phạm quyền cá nhân. Dung mong những người đang có hành động này hãy dừng lại. Nghệ thuật là để tôn vinh những giá trị tốt đẹp, xin đừng biến nó thành công cụ để tấn công hay thỏa mãn những mục đích tiêu cực”, Thùy Dung bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân.

Cuối bài viết, Thùy Dung xin gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã luôn thấu hiểu, ở bên cạnh động viên mình trong thời gian qua. “Dung sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tin yêu của mọi người”, cô bộc bạch.

Liên quan đến vụ việc, một nguồn tin cho biết ồn ào khiến một đêm nhạc cải lương phải thay tiết mục về Trưng Trắc dù đã được duyệt biểu diễn.



