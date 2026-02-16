Lâm Hùng: Từng bị chặt vali vì theo nghệ thuật, đổi đời nhờ NSƯT Vũ Linh

Lâm Hùng cho biết anh phát hiện ra tình yêu âm nhạc từ rất sớm, trong một hoàn cảnh bất ngờ. Đó là chuyến đi dự đám cưới cách đây hơn 30 năm, khi việc di chuyển từ Cà Mau xuống Năm Căn vẫn phải qua đò, ngủ tạm bên bờ bãi.

Ký ức khó quên của ca sĩ Lâm Hùng

“Lúc đó tôi hát cho bà con xung quanh nghe, bài Tình đẹp mùa chôm chôm. Chỉ là hát vu vơ thôi, vậy mà được mọi người vỗ tay, cho hai mẹ con mượn chiếu ngủ tới sáng. Kỷ niệm đó đến giờ tôi vẫn nhớ như in”, nam ca sĩ chia sẻ. Chính sự động viên mộc mạc của bà con quê nhà đã gieo trong Lâm Hùng niềm tin rằng mình có thể đi xa hơn với âm nhạc.

Ca sĩ Lâm Hùng ngoài biểu diễn ở các sân khấu còn tham gia nhiều chương trình truyền hình. Gần đây anh gây chú ý khi góp mặt trong Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 ẢNH: NSX

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề ghe tàu, Lâm Hùng từng bị gia đình ngăn cản theo con đường ca hát. Anh buộc phải nối nghiệp lái ghe, làm thuyền trưởng. Thậm chí, thời gian đầu khi biết anh theo nghệ thuật, mẹ từng phản đối quyết liệt. “Mẹ nghe tôi đi múa hay đi cho đoàn dân công ở dưới quê là không cho đi. Mẹ dùng dao chặt vali ra làm hai luôn”, anh kể.

Thế nhưng, biến cố kinh tế gia đình đã khiến anh quyết tâm theo đuổi đam mê. Với lời hứa: “Nếu ba năm không thành công, con sẽ quay về quê tiếp tục lái tàu”, sau đó Lâm Hùng một mình lên TP.HCM tìm cơ hội.

Cơ duyên lớn đến khi Lâm Hùng được một người quen cho gặp được nghệ sĩ Vũ Linh. Sau khi hát thử, anh được nghệ sĩ Vũ Linh nhận vào đoàn và tạo điều kiện cho đi học, đi hát. Từ đó, anh liên tiếp gặp gỡ những người thầy, người bạn trong nghề như nhạc sĩ Vĩnh Thuyên, Thái Hùng, Nguyễn Nhất Huy, Hoài An... Đây là những dấu mốc quan trọng giúp sự nghiệp của anh dần thăng hoa. “Đi tới đâu không quan trọng, đi với ai mới quan trọng”, Lâm Hùng đúc kết.

Lâm Hùng mong muốn con sẽ nối nghiệp nghệ thuật của mình ẢNH: NSX

Đúng như lời hứa, chỉ sau ba năm, cái tên Lâm Hùng bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến. Người là niềm đau - ca khúc đầu tay, cũng là bài anh viết nhạc Hoa lời Việt trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Sau đó, hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi anh ra đời như Nghĩa mẹ, Mỗi người một quá khứ, Chuyện tình mùa đông… đưa Lâm Hùng trở thành giọng ca được yêu thích suốt nhiều năm.

Nhắc đến tết, Lâm Hùng không giấu được xúc động. Ca khúc Đêm giao thừa nhớ mẹ được anh sáng tác sau khi đấng sinh thành qua đời, mang nhiều cảm xúc sâu lắng. Bên cạnh đó, bài Xuân tha hương ra đời từ hình ảnh những công nhân xa quê chở nhau về quê ăn tết đã chạm đến trái tim nhiều khán giả. “Nhìn họ chở nhau trên những chiếc xe máy, mang theo con nhỏ và quà tết, tôi thấy thương và thấy tết Việt Nam mình thiêng liêng lắm”, anh chia sẻ.

Bước sang năm 2026, Lâm Hùng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện một liveshow riêng và phát hành thêm nhiều sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số. Đặc biệt, nam ca sĩ tiết lộ mong muốn các con mình nối nghiệp và sẽ ra mắt những MV đầu tiên cho bé trong thời gian tới. “Mong quý vị khán giả đã thương yêu Lâm Hùng thì cũng sẽ ủng hộ các con của tôi”, anh gửi gắm.