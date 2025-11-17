Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ từng làm lái tàu, đổi đời nhờ cuộc gặp định mệnh với NSƯT Vũ Linh

Thạch Anh
Thạch Anh
17/11/2025 07:42 GMT+7

Trước khi bén duyên với nghệ thuật, Lâm Hùng từng làm công việc lái tàu. Chính cuộc gặp với NSƯT Vũ Linh đã giúp cuộc đời của anh như được sang trang.

Lâm Hùng thừa nhận bản thân là người may mắn khi hoạt động nghệ thuật. Xuất thân là một thuyền trưởng, song sau khi gia đình gặp khó khăn trong công việc kinh doanh, anh quyết định rời quê hương đi lập nghiệp. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của giọng ca 7X là khi được một người bạn ngỏ ý tham gia một chương trình và may mắn gặp được NSƯT Vũ Linh.

Ca sĩ từng làm lái tàu, đổi đời nhờ cuộc gặp định mệnh với NSƯT Vũ Linh - Ảnh 1.

Lâm Hùng từng được NSƯT Vũ Linh hỗ trợ phát triển sự nghiệp

Ảnh: FBNV

Ca sĩ Lâm Hùng nhắc về mối ơn với NSƯT Vũ Linh

Nhớ lại giai đoạn đó, Lâm Hùng bộc bạch: “Sân khấu cải lương ngày xưa sẽ có 45 phút đầu tiên hát ca nhạc, để các nghệ sĩ trang điểm, chuẩn bị. Tôi được anh Vũ Linh nói với trưởng đoàn cho hát 2 bài. Thể hiện xong, tôi bước xuống, anh Linh nói rằng đã nghe hoàn cảnh của tôi. Anh nói tôi về thuyết phục mẹ để được khăn gói lên TP.HCM đi hát”.

Từ một người lái tàu, Lâm Hùng không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi lần đầu lên sân khấu. Với nam ca sĩ, NSƯT Vũ Linh là một người ơn lớn trong nghề. Anh kể thời điểm đi hát ở rạp Trần Hưng Đạo, những bó hoa đầu tiên nam ca sĩ được tặng đến từ những người yêu mến giọng ca Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Vì biết rằng NSƯT Vũ Linh có dẫn theo một người em đi hát nên những khán giả này tặng hoa động viên.

Dù được NSƯT Vũ Linh hỗ trợ phát triển sự nghiệp song Lâm Hùng không bị đàn anh bắt buộc phải theo một dòng nhạc cụ thể nào. Đối với giọng ca 7X, nam nghệ sĩ cải lương vốn là người khó tính trong nghề. Song chính lời dạy của bậc tiền bối đã giúp Lâm Hùng có thêm những bài học quý. “Ban ngày tôi vẫn đi quay với anh Linh. Anh ấy kêu tôi đi để nhìn cách anh làm việc. Sau này anh ấy cho tôi đi học và người thầy khi đó khuyên tôi hát nhạc trẻ”, giọng ca Vô tình kể lại.

Ca sĩ từng làm lái tàu, đổi đời nhờ cuộc gặp định mệnh với NSƯT Vũ Linh - Ảnh 2.

Lâm Hùng chia sẻ sự khó tính của NSƯT Vũ Linh giúp anh có những bài học quý trong nghề

Ảnh: FBNV

Một kỷ niệm khó quên đối với Lâm Hùng là khi đi diễn về trễ, vì mải mê ngồi uống cà phê. Vì NSƯT Vũ Linh là người rất kỹ tính nên khi đàn em vừa về nhà, ông đã lên tiếng nhắc nhở: “Mẹ em cho em lên đây dặn anh phải lo cho em, mà đi tới giờ này là đi đâu”. Sự quan tâm đó khiến Lâm Hùng cảm kích và nhớ ơn đến tận hiện tại. “Những lời la rầy sau này tôi cảm nhận được nó rất quý giá”, giọng ca 7X bộc bạch.

Lâm Hùng chia sẻ anh ở nhà NSƯT Vũ Linh được khoảng 1 năm thì xin ra riêng. Lý do là thời điểm đó, nam ca sĩ bắt có nhiều lời mời biểu diễn, trong khi bản thân không muốn gia đình của đàn anh phải thức đợi cửa. “Trước đó, anh ấy là người giới thiệu tôi đi hát rồi cho người lấy xe đưa tôi đi. Một thời gian sau tôi mới mượn xe để tự di chuyển. Lương được 50.000 đồng, tôi mừng lắm nên mang về mua mấy hộp cơm anh em cùng ăn. Lẽ ra lương chỉ 5.000 đồng thôi nhưng nhờ anh Linh giới thiệu mới được như vậy”, giọng ca 7X bộc bạch.

Lâm Hùng kể thêm sau khi ra ở riêng, anh liên tục đối diện với sóng gió. Thậm chí 3 tháng đầu, nam nghệ sĩ liên tục bị đuổi, phải tìm chỗ ở mới. “Người ta tưởng tôi đi làm bậy bạ, trong khi tôi đi hát một ngày 9 show mà chưa được 200.000 đồng", anh chia sẻ. 

Tuy nhiên, quãng thời gian khó khăn đó đã rèn luyện cho Lâm Hùng ý chí vững vàng để duy trì hoạt động nghệ thuật. Loạt ca khúc như Người là niềm đau, Bước chân thời gian, Đêm giá băng... đã giúp tên tuổi của anh vụt sáng và được nhiều khán giả yêu mến. "Bây giờ những lá thư của khán giả gửi tôi vẫn còn giữ", anh nói.

