Ca sĩ Lâm Hùng nghẹn ngào nhắc về quá khứ

Thạch Anh
13/11/2025 11:19 GMT+7

Trong 'Mái ấm gia đình Việt', hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ khiến Lâm Hùng nghẹn ngào khi nhớ về tuổi thơ mồ côi cha của mình.

Tập 160 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của diễn viên Huỳnh Lập. Tham gia chương trình, hai khách mời gồm Lâm Hùng và Trang Pháp cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Ca sĩ Lâm Hùng nghẹn ngào nhắc về quá khứ- Ảnh 1.

Lâm Hùng - Trang Pháp động viên em Thúy Đào trước những khó khăn trong cuộc sống

ẢNH: BTC

Trong chương trình, hoàn cảnh em Đỗ Huỳnh Thúy Đào (10 tuổi) khiến nhiều người xót xa. Cha mất do tai nạn giao thông, cô bé sống cùng mẹ, bà ngoại và em trai trong một ngôi nhà nhỏ. Trong đó, anh trai của Thúy Đào đang làm công nhân tại TP.HCM, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Từ ngày chồng mất, chị Trúc Giang - mẹ của Thúy Đào gồng gánh nuôi cả gia đình. Một mình chị mưu sinh bằng nghề bán vé số, vừa lo cho mẹ ruột 71 tuổi, vừa nuôi các con ăn học. Ngoài ra, chị còn nhận thêm công việc lột hạt sen để kiếm thêm thu nhập. Căn nhà nơi gia đình sinh sống đã mục nát, xuống cấp nghiêm trọng. Dù vậy, hai chị em Thúy Đào rất hiểu chuyện, thường đi hái rau về luộc, câu cá để cải thiện bữa ăn. Hình ảnh cậu bé 8 tuổi vóc dáng nhỏ bé nhưng đã biết giúp mẹ, giúp chị việc nhà khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Lâm Hùng và dàn nghệ sĩ động viên các em nhỏ

Huỳnh Lập không giấu được xúc động, liên tục an ủi hai bé. Những mất mát và nỗi buồn mà cô bé mồ côi cha phải trải qua khiến anh không khỏi lo lắng, thương cảm. Ca sĩ Trang Pháp cho biết bản thân đã nhiều lần xúc động khi xem chương trình Mái ấm gia đình Việt trên màn ảnh nhỏ, nhưng khi gặp trực tiếp nhân vật, cảm xúc trong cô càng thêm sâu sắc. Cô cảm nhận được tình yêu thương, sự ấm áp giữa các thành viên trong gia đình, khiến bản thân càng trân trọng hơn những gì mình đang có.

Ca sĩ Lâm Hùng nghẹn ngào nhắc về quá khứ- Ảnh 2.

Ngoài động viên các em nhỏ, Lâm Hùng quyết tâm vượt qua các thử thách để mang tiền thưởng về hỗ trợ

ẢNH: BTC

Ca sĩ Lâm Hùng cũng bày tỏ sự đồng cảm khi bản thân từng mất cha từ sớm, một mình mẹ gồng gánh nuôi con. Anh chia sẻ: “Tôi là người khá cứng rắn nhưng bên trong rất dễ xúc động. Nhìn chị Giang một mình nuôi con khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Tôi mất cha từ nhỏ, mẹ tôi cũng một mình gánh vác gia đình. Tôi rất xúc động khi nhìn thấy ký ức của mình qua hoàn cảnh các cháu”.

Trước ước mơ trở thành giáo viên của Thúy Đào, ca sĩ Lâm Hùng gửi gắm: “Lúc nào cháu muốn bỏ cuộc. Hãy nhớ cách đây hơn 20 năm từng có một người không có đồng nào trong tay - đó chính là chú. Và hôm nay chú đã khác, từ một người lái tàu đã thay đổi được cuộc sống của mình. Cháu là đứa trẻ hiếu thảo, luôn cố gắng, chú tin rằng sau này cháu cũng sẽ thành công”.

Tại buổi ghi hình, Lâm Hùng bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi Mái ấm gia đình Việt chọn Rạch Giá - quê hương của anh làm địa điểm thực hiện chương trình. Nam ca sĩ cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc khi được trở về quê nhà, cùng đồng nghiệp đồng hành và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm hy vọng để các em nhỏ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lâm Hùng: Tôi từng thất bại, 'trắng tay' nhiều lần

Lâm Hùng: Tôi từng thất bại, 'trắng tay' nhiều lần

Trong chương trình '24h nói thật', Lâm Hùng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về chủ đề 'Làm thế nào để giữ vững lập trường'.

Khám phá thêm chủ đề

Lâm Hùng ca sĩ lâm hùng Trang Pháp Mái ấm gia đình Việt
