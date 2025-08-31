'Chị đẹp' Trang Pháp tiết lộ điều đặc biệt khi tham gia tổng duyệt A80

Trang Pháp là một trong những nghệ sĩ vinh dự có mặt trong đội hình của khối Văn hóa - Thể thao tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Trong những ngày luyện tập cho sự kiện quan trọng của đất nước, nữ ca sĩ đều diện trang phục áo dài nền nã, thanh lịch và ghi điểm nhờ thần thái rạng ngời.

Trang Pháp rạng rỡ trong ngày tổng duyệt cho sự kiện A80 ẢNH: FBNV

Trong những buổi tập luyện, nữ ca sĩ còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân tại thủ đô Hà Nội khi cô gặp vấn đề về trang phục. "Ngày hôm trước, mình mặc một bộ áo dài trắng và di chuyển rất nhiều nên áo dài của Trang có bị nhăn một chút. Lúc đi kiếm chỗ để ủi đồ thì gặp hai cô, đang loay hoay thì các cô nói rằng lên nhà để các cô ủi đồ cho. Thế là cô đưa lên tận nhà, tận tình chỉ dẫn ủi làm sao cho trang phục phẳng phiu, chỉn chu. Những điều nhỏ bé đó đã làm nên nét đẹp của con người Việt Nam", giọng ca 8X chia sẻ.

Trang Pháp và dàn nghệ sĩ rạng rỡ trong ngày tổng duyệt cho sự kiện A80 ẢNH: FBNV

Ngoài ra, trong ngày tổng duyệt, Trang Pháp tiếp tục nhận được tình yêu thương của khán giả. Cô kể: "Hôm đó mình cần mua thêm vải và may những cái túi để mang những vật dụng cần thiết. Trong khu vực này khá khó để di chuyển vì nhiều cung đường đã chặn. Tình cờ mình đi bộ ngang qua nhà may, mình có hỏi chị chủ tiệm là bán vải để mình may đồ được không. Tuy nhiên, chị ấy đã tặng mình 2 m và nhất quyết không lấy chi phí. Đây là điều ấm áp mà mình nhận được dù chỉ ở đây 2 ngày, nó khiến mình cảm thấy được sự đồng lòng của người Việt Nam".

Trước đó, sau khi hoàn thành buổi sơ duyệt, Huỳnh Lập, Trương Quỳnh Anh và Lâm Vỹ Dạ cũng được một số khán giả trẻ hỗ trợ đưa về khách sạn vì cả ba nghệ sĩ đều bị lạc đường. Bên cạnh đó, rapper Đen Vâu, ca sĩ Quốc Thiên hay MC Nguyên Khang cũng cảm thấy hạnh phúc trước tình cảm của người dân dành cho nghệ sĩ.