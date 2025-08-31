Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Chị đẹp' Trang Pháp tiết lộ điều đặc biệt khi tham gia tổng duyệt A80

Minh Hy
Minh Hy
31/08/2025 18:18 GMT+7

Trang Pháp cảm thấy hạnh phúc khi cô nhận được sự yêu mến giúp đỡ của người dân thủ đô trong các buổi tập luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80).

Trang Pháp là một trong những nghệ sĩ vinh dự có mặt trong đội hình của khối Văn hóa - Thể thao tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Trong những ngày luyện tập cho sự kiện quan trọng của đất nước, nữ ca sĩ đều diện trang phục áo dài nền nã, thanh lịch và ghi điểm nhờ thần thái rạng ngời.

'Chị đẹp' Trang Pháp tiết lộ điều đặc biệt khi tham gia tổng duyệt A80- Ảnh 1.

Trang Pháp rạng rỡ trong ngày tổng duyệt cho sự kiện A80

ẢNH: FBNV

Trong những buổi tập luyện, nữ ca sĩ còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân tại thủ đô Hà Nội khi cô gặp vấn đề về trang phục. "Ngày hôm trước, mình mặc một bộ áo dài trắng và di chuyển rất nhiều nên áo dài của Trang có bị nhăn một chút. Lúc đi kiếm chỗ để ủi đồ thì gặp hai cô, đang loay hoay thì các cô nói rằng lên nhà để các cô ủi đồ cho. Thế là cô đưa lên tận nhà, tận tình chỉ dẫn ủi làm sao cho trang phục phẳng phiu, chỉn chu. Những điều nhỏ bé đó đã làm nên nét đẹp của con người Việt Nam", giọng ca 8X chia sẻ.

'Chị đẹp' Trang Pháp tiết lộ điều đặc biệt khi tham gia tổng duyệt A80- Ảnh 2.

Trang Pháp và dàn nghệ sĩ rạng rỡ trong ngày tổng duyệt cho sự kiện A80

ẢNH: FBNV

Ngoài ra, trong ngày tổng duyệt, Trang Pháp tiếp tục nhận được tình yêu thương của khán giả. Cô kể: "Hôm đó mình cần mua thêm vải và may những cái túi để mang những vật dụng cần thiết. Trong khu vực này khá khó để di chuyển vì nhiều cung đường đã chặn. Tình cờ mình đi bộ ngang qua nhà may, mình có hỏi chị chủ tiệm là bán vải để mình may đồ được không. Tuy nhiên, chị ấy đã tặng mình 2 m và nhất quyết không lấy chi phí. Đây là điều ấm áp mà mình nhận được dù chỉ ở đây 2 ngày, nó khiến mình cảm thấy được sự đồng lòng của người Việt Nam".

Trước đó, sau khi hoàn thành buổi sơ duyệt, Huỳnh Lập, Trương Quỳnh Anh và Lâm Vỹ Dạ cũng được một số khán giả trẻ hỗ trợ đưa về khách sạn vì cả ba nghệ sĩ đều bị lạc đường. Bên cạnh đó, rapper Đen Vâu, ca sĩ Quốc Thiên hay MC Nguyên Khang cũng cảm thấy hạnh phúc trước tình cảm của người dân dành cho nghệ sĩ.

Tin liên quan

Trang Pháp tiết lộ khoảnh khắc 'vô giá' khi đứng trên sân khấu

Trang Pháp tiết lộ khoảnh khắc 'vô giá' khi đứng trên sân khấu

Ca sĩ Trang Pháp vừa có màn thể hiện ấn tượng tại concert 'Sao nhập ngũ' 2025, cô cùng các nghệ sĩ khác như Hương Giang, Hòa Minzy, Tăng Phúc… trình diễn nhiều tiết mục đa dạng, kết hợp giữa nhạc truyền thống, dân gian và các sáng tác của chính cô.

Khám phá thêm chủ đề

Trang Pháp Chị đẹp Tổng duyệt thủ đô Hà Nội khối văn hóa thể thao A80
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận