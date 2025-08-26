Trang Pháp tiết lộ khoảnh khắc 'vô giá' khi đứng trên sân khấu

Trang Pháp đảm nhận phần mở màn với bài hát chủ đề Sao nhập ngũ trong trang phục quân đội, tạo nên một khởi đầu đầy khí thế. Cô tiếp tục xuất hiện trong tiết mục Cô gái mở đường cùng Hải Đăng Doo và Tăng Phúc, cũng như biểu diễn các ca khúc bất hủ như Mẹ yêu con và Nối vòng tay lớn kết hợp cùng Hòa Minzy và nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy. Nữ ca sĩ cũng giới thiệu ca khúc Duyên số do chính mình sáng tác.

Trang Pháp cho biết đầy tự hào khi khoác lên mình trang phục người lính, mở màn concert Sao nhập ngũ đầy cảm xúc ẢNH: NVCC

Đặc biệt, khép lại đêm nhạc là ca khúc Mãi là người Việt Nam, một sáng tác cũng của Trang Pháp nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Đây là ca khúc được cô cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình thể hiện, mang đến một cái kết đầy tự hào và xúc động.

Trang Pháp cho biết việc được tham gia vào môi trường quân đội và đứng trên sân khấu của một concert giàu ý nghĩa như Sao nhập ngũ là trải nghiệm đặc biệt trong sự nghiệp. Cô bày tỏ: "Giây phút đứng trên sân khấu, nhìn xuống khán đài đỏ rực màu lightstick và Quốc kỳ là khoảnh khắc vô giá trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Được góp mặt trong chương trình này là vinh dự của bất kỳ nghệ sĩ nào".

Khoảnh khắc vô giá với Trang Pháp là được hòa mình vào không gian âm nhạc và nhìn thấy lá cờ Tổ quốc rực rỡ dưới khán đài ẢNH: NVCC

Khi được hỏi về sự trở lại mạnh mẽ của dòng nhạc thể hiện lòng yêu nước trong bối cảnh nhạc trẻ hiện nay, Trang Pháp nhận định rằng âm nhạc dù viết về đề tài nào cũng có giá trị riêng, nhưng những sáng tác mang tinh thần yêu nước lại có giá trị đặc biệt.

“Đề tài yêu nước chưa bao giờ bị lãng quên, nhưng lại có sự quay lại mạnh mẽ rõ ràng trong năm nay. Đây là điều rất đáng trân trọng và vô cùng tuyệt vời”, cô nói. Trang Pháp hy vọng khán giả sẽ đón nhận những ca khúc thể hiện yêu nước của tất cả các nghệ sĩ, vì chúng đang hòa cùng một nhịp đập tự hào, hướng về quê hương.

Không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ, Trang Pháp còn là người truyền cảm hứng. Cô tin rằng âm nhạc chính là cầu nối mạnh mẽ nhất để lan tỏa lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc ẢNH: NVCC

Về vai trò của nghệ sĩ trong việc truyền tải lòng yêu nước, Trang Pháp tin rằng âm nhạc và phim ảnh là cầu nối cảm xúc hiệu quả. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh: “Lòng yêu nước có lẽ đã chảy trong tim mỗi người con Việt Nam như một lẽ hiển nhiên. Và âm nhạc hay bất kỳ hình thức tuyên truyền nào cũng đều là một cách để khơi dậy tình yêu sẵn có đó”.