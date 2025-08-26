Hình ảnh khác lạ của Chi Pu

Nói về việc có màn kết hợp này, Chi Pu hài hước cho biết sau khi tham gia Sao nhập ngũ, cô đã tìm được “bản sao” của mình là Hương Giang. Màn tương tác của hai nghệ sĩ trên sân khấu đã chứng minh cho sự gắn kết sau khi “nhập ngũ”