Hình ảnh khác lạ của Chi Pu

Khác với hình ảnh quyến rũ thường thấy, Chi Pu có màn thay đổi ấn tượng khi góp mặt trong Sao nhập ngũ concert.
Góp mặt trong Sao nhập ngũ concert, Chi Pu gây ấn tượng với hình ảnh mới mẻ. Khác với vẻ quyến rũ thường thấy, giọng ca 9X có màn hóa thân ấn tượng khi thể hiện loạt ca khúc như Cô gái mở đường - Vấn vương, Mẹ yêu con, Nối vòng tay lớn, Tuổi trẻ là mấy, Khát vọng tuổi trẻ… Ngoài ra Chi Pu còn có màn trình diễn độc đáo trong I don't need photoshop - Đóa hoa hồng cùng với ca sĩ Hương Giang.
