Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hình ảnh khác lạ của Chi Pu

Thạch Anh
Thạch Anh
26/08/2025 05:58 GMT+7

Khác với hình ảnh quyến rũ thường thấy, Chi Pu có màn thay đổi ấn tượng khi góp mặt trong Sao nhập ngũ concert.

Góp mặt trong Sao nhập ngũ concert, Chi Pu gây ấn tượng với hình ảnh mới mẻ. Khác với vẻ quyến rũ thường thấy, giọng ca 9X có màn hóa thân ấn tượng khi thể hiện loạt ca khúc như Cô gái mở đường - Vấn vương, Mẹ yêu con, Nối vòng tay lớn, Tuổi trẻ là mấy, Khát vọng tuổi trẻ… Ngoài ra Chi Pu còn có màn trình diễn độc đáo trong I don't need photoshop - Đóa hoa hồng cùng với ca sĩ Hương Giang. 

Những màn trình diễn ấn tượng của Chi Pu

Hình ảnh khác lạ của Chi Pu- Ảnh 1.

Chi Pu kết hợp cùng dàn sao nữ như Hương Giang, Pháo, Trang Pháp, Hậu Hoàng, Lan Ngọc... trong tiết mục Cô gái mở đường. Khác với hình ảnh quyến rũ thường thấy, giọng ca 9X để tóc tết hai bên, đội mũ tai bèo khi hóa thân nữ thanh niên xung phong

Ảnh: NVCC

Hình ảnh khác lạ của Chi Pu- Ảnh 2.

Chi Pu diện áo bà ba, kết hợp cùng khăn rằn khi thể hiện ca khúc Mẹ yêu con. Màn hòa giọng của cô với các đồng nghiệp khiến khán giả xúc động. Không chỉ là một concert, chương trình còn được dàn dựng nhằm truyền tải thông điệp về niềm tự hào dân tộc

Ảnh: NVCC

Hình ảnh khác lạ của Chi Pu- Ảnh 3.

Chi Pu tự hào khi diện áo có hình ngôi sao vàng, thể hiện ca khúc Tuổi trẻ là mấy trong sự cổ vũ của khán giả. Bài hát như một lời động viên, khích lệ thế hệ trẻ dám ước mơ, dám thực hiện vì tương lai

Ảnh: NVCC

Hình ảnh khác lạ của Chi Pu- Ảnh 4.

Hiện tại, Chi Pu cũng đang là một thành viên của Sao nhập ngũ 2025. Qua chương trình, người đẹp 9X mang đến một hình ảnh khác khi sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Ảnh: NVCC

Hình ảnh khác lạ của Chi Pu- Ảnh 5.

Chi Pu gây bất ngờ khi có màn kết hợp ấn tượng với đàn chị Hương Giang. Cả hai cùng thực hiện mashup I don’t need photoshop - Đóa hoa hồng. Xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, bộ đôi người đẹp có dịp khoe vũ đạo trong sự cổ vũ của khán giả

Ảnh: NVCC

Hình ảnh khác lạ của Chi Pu- Ảnh 6.

Nói về việc có màn kết hợp này, Chi Pu hài hước cho biết sau khi tham gia Sao nhập ngũ, cô đã tìm được “bản sao” của mình là Hương Giang. Màn tương tác của hai nghệ sĩ trên sân khấu đã chứng minh cho sự gắn kết sau khi “nhập ngũ”

Ảnh: NVCC

Hình ảnh khác lạ của Chi Pu- Ảnh 7.

Chi Pu khẳng định bản thân đã cháy hết mình với khán giả tại Sao nhập ngũ concert. Trên trang cá nhân, cô đăng tải loạt khoảnh khắc trong đêm nhạc, kèm dòng chia sẻ đầy tự hào: "Âm nhạc hòa trong màu cờ sắc áo"

Ảnh: NVCC

Tin liên quan

Chi Pu hóa mỹ nhân ngư khuấy đảo đêm nhạc 'Siren Calling'

Chi Pu hóa mỹ nhân ngư khuấy đảo đêm nhạc 'Siren Calling'

Tại Công viên bờ sông Sài Gòn, Chi Pu trở thành tâm điểm chú ý với tạo hình mỹ nhân ngư đầy quyến rũ khuấy đảo đêm nhạc 'Siren Calling'. Cùng với MONO, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI... nữ ca sĩ đã mang đến loạt tiết mục sôi động cuốn hút hàng ngàn khán giả.

Khám phá thêm chủ đề

Chi Pu Ca Sĩ Chi Pu Sao nhập ngũ concert Hương Giang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận