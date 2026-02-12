Diễn viên 'Phía trước là bầu trời' trẻ trung tuổi 40, giờ là giảng viên âm nhạc

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, nghệ sĩ đàn tỳ bà - giảng viên âm nhạc Vũ Diệu Thảo chính thức giới thiệu MV Tết bình an bên nhau như một lời chào xuân mới đầy ấm áp. Ca khúc do chính cô sáng tác, đánh dấu một hành trình mới trong sáng tác của nữ nghệ sĩ, từ thế giới khí nhạc và những ca khúc trữ tình nội tâm sang một không gian mang tinh thần mùa xuân tươi mới, trẻ trung.

Nhan sắc trẻ trung của nghệ sĩ Diệu Thảo ở tuổi 40 Ảnh: NVCC

Việc Diệu Thảo giới thiệu một ca khúc tết với tiết tấu nhanh khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên với chính tác giả, đây không phải là một sự “chuyển hướng” có chủ ý, mà là kết quả tự nhiên của hành trình tìm tòi và sáng tạo. “Trong quá trình học hỏi, tôi dần nhận ra những nét tương đồng thú vị giữa âm nhạc truyền thống và đời sống hôm nay. Vì thế, việc viết một ca khúc tết mang tiết tấu sôi động, trẻ trung đến với tôi như một điều tất yếu”, cô chia sẻ.

Với Diệu Thảo, tết luôn gắn liền với niềm vui, sự phấn khởi và tinh thần lạc quan. Cô không mong cầu những điều quá lớn lao, mà chỉ hy vọng mọi người có thể vui vẻ, nhẹ nhõm khi khép lại một năm nhiều biến động. Những cảm xúc ấy khiến âm nhạc của cô vang lên một cách tự nhiên, như đang kể một câu chuyện bằng giai điệu, gửi gắm mong ước về một cái tết sum vầy, nơi mỗi gia đình đều tràn ngập hạnh phúc.

Hành trình nghệ thuật của Vũ Diệu Thảo

Vũ Diệu Thảo giờ là nghệ sĩ đàn tỳ bà, tâm huyết với nghệ thuật dân tộc Ảnh: NVCC

Nhắc đến Vũ Diệu Thảo, công chúng nhớ đến hình ảnh một nữ nghệ sĩ đàn tỳ bà đầy tâm huyết, bền bỉ với con đường âm nhạc truyền thống. Bên cạnh vai trò biểu diễn và giảng dạy, cô còn được biết đến là một người sáng tác nghiêm túc. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Diệu Thảo đã viết nhiều tác phẩm dành cho đàn tỳ bà. Khoảng 6 năm trở lại đây, cùng với các tác phẩm khí nhạc, Diệu Thảo bắt đầu viết ca khúc, mở rộng biên độ sáng tạo của mình.

Ngay với ca khúc đầu tay Anh đợi em qua gió mùa đông, Diệu Thảo đã được mời thực hiện MV và giới thiệu trong chương trình Người phụ nữ hạnh phúc và Chân dung nghệ sĩ. Một ca khúc khác của Diệu Thảo cũng được nhiều người yêu thích là Mùa đông năm ấy mình còn thương (nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, ca sĩ Minh Vương thể hiện). Tuy nhiên, vì guồng quay công việc giảng dạy, biểu diễn và những chuyến công tác kéo dài liên tục, việc sáng tác ca khúc của Diệu Thảo có phần gián đoạn trong một thời gian.

Bên cạnh sáng tác âm nhạc, Diệu Thảo còn thường xuyên viết tùy bút, thơ và tản văn. Đáng chú ý, nhạc sĩ Hoài An đã viết 2 ca khúc dựa trên tùy bút của cô: Chỉ còn là hư vô, Cuộc sống chỉ chừng đó thôi. Nhiều khán giả nhận xét rằng trong thơ của cô đã có sẵn âm nhạc. Chính những lời động viên ấy trở thành động lực để cô viết nhạc nhiều hơn.

Màn kết hợp giữa Diệu Thảo và giọng ca gen Z trong MV nhạc xuân được nhiều người quan tâm Ảnh: NVCC

Trong rất nhiều giá trị của tết Việt, Diệu Thảo chọn nhấn mạnh vào chữ “bình an”. Theo cô, sau khi đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, điều con người thực sự mong mỏi không phải là tiền tài hay danh vọng, mà là sự bình an cho bản thân và những người thân yêu. “Tôi không dám mong gì hơn hai chữ bình an. Với tôi, như vậy đã là đủ đầy”, cô nói.

Diệu Thảo cho biết, cô gặp Lưu Quốc Vượng trong một chương trình biểu diễn, ấn tượng với nam ca sĩ trẻ bởi ngoại hình, phong cách biểu diễn cùng sự nghiêm túc trong công việc. Khi Tết bình an bên nhau hoàn thành, cô nhận thấy ca sĩ sinh năm 2006 là lựa chọn phù hợp nhất để truyền tải tinh thần tươi mới của ca khúc. Về phần mình, Lưu Quốc Vượng cho biết: “Khi nhận được demo ca khúc, em thực sự ấn tượng bởi giai điệu rất bắt tai, chỉ cần nghe một lần là em đã muốn ngân nga theo”.

Diệu Thảo (40 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, được dìu dắt bởi những người thầy lớn trong âm nhạc như NSND Mai Phương, NSƯT Kim Hạnh, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Dương… Cô là giảng viên chuyên ngành đàn tỳ bà của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2024. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng gây chú ý khi góp mặt trong phim truyền hình Phía trước là bầu trời.