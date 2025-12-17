Bình Tinh lần đầu lên tiếng về ồn ào tình cảm

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Bình Tinh cho biết cô và ca sĩ Nhật Minh đã “đường ai nấy đi”. Giọng ca cải lương còn chia sẻ hình ảnh giấy công nhận quyết định thuận tình ly hôn, cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh để chăm sóc con gái.

Bình Tinh giữ mối quan hệ văn minh với ca sĩ Nhật Minh để cùng chăm sóc con Ảnh: FBNV

Bình Tinh chia sẻ mấy ngày qua, chuyện riêng tư của cô đã làm phiền cộng đồng mạng. Nữ nghệ sĩ cải lương lên tiếng xin lỗi về vụ việc, đồng thời cho biết thêm: “Hôm nay Bình Tinh xin phép một lần được gửi đến thông tin Bình Tinh và anh Nhật Minh đã chính thức ly hôn. Nhưng 2 đứa vẫn giữ sự tốt đẹp cho nhau để cùng chăm sóc cho bé Bella (con gái cặp đôi) khôn lớn. Vì đối với chúng tôi, Bella là trên hết”.

Bình Tinh tâm sự thêm khi là người nghệ sĩ, cô chỉ mong được sống bình yên với nghề, với con gái trong thời điểm này. Trong bài đăng, nữ nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương, lo lắng cho mình những ngày qua. Giọng ca cải lương bộc bạch: “Bình Tinh xin được ghi nhớ mãi trong lòng”.

Khi chúng tôi liên hệ, Bình Tinh cho biết bài đăng là những trải lòng của cô về chuyện riêng tư. Tuy nhiên diễn viên phim Hoàng tử quỷ từ chối chia sẻ thêm.

Thời gian qua, Bình Tinh tập trung vào công việc và chăm sóc con gái Ảnh: FBNV

Bài viết của Bình Tinh được cộng đồng mạng quan tâm. Bởi đây là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ lên tiếng sau những ồn ào tình cảm. Trước đó, ca sĩ Nhật Minh từng chia sẻ thông tin này trên trang cá nhân, trở thành đề tài bàn luận của dân mạng. Vào thời điểm diễn ra ồn ào, Bình Tinh chọn cách im lặng. Cô chỉ đăng tải hình ảnh trong công việc, hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái, không nhắc gì về chuyện đời tư đang gây xôn xao.

Bình Tinh trước ồn ào tình cảm

Bình Tinh là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô công khai mối quan hệ với ca sĩ Nhật Minh hồi năm 2018. Giọng ca cải lương cho biết họ sống chung với nhau như vợ chồng suốt nhiều năm và có “quả ngọt” là con gái Bella, dù chưa tổ chức đám cưới.

Đầu tháng 12.2025, ca sĩ Nhật Minh gây chú ý khi livestream thông báo về chuyện “đường ai nấy đi”. Cụ thể anh cho biết cả hai không còn ở với nhau nữa, nhưng vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con. Nam ca sĩ nói hiện tại anh và Bình Tinh đều có cuộc sống riêng nên mong cộng đồng mạng không “tấn công” cả hai.