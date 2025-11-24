Con trai của nghệ sĩ cải lương nổi tiếng chật vật khi giấu mẹ theo nghề

Tống Hạo Nhiên cho biết anh lớn lên dưới ánh đèn sân khấu, theo ba mẹ đi lưu diễn khắp mọi miền đất nước. Những tiếng hò reo của khán giả và những đêm diễn dài đã trở thành ký ức tuổi thơ không thể quên trong anh.

Hành trình gian truân của Tống Hạo Nhiên

Tống Hạo Nhiên là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Nam ca sĩ bước lên sân khấu lần đầu tiên khi mới 4 tuổi, được người thân hướng dẫn từng lời thoại, từng cử chỉ. Tuy nhiên, khi trưởng thành, con trai NSƯT Kim Phương không được gia đình định hướng theo nghề. Ba mẹ mong anh tập trung vào việc học. Tống Hạo Nhiên khi đó cũng dần xa sân khấu và trở lại cuộc sống của một học sinh bình thường.

Dù cố rời xa nghệ thuật nhưng “cái nghề đã chảy trong máu”, Tống Hạo Nhiên vẫn tìm về nó. Năm học lớp 6, anh tham gia bộ phim Cõi tình của đạo diễn Lê Cung Bắc. Trải nghiệm đầu đời đã nhen nhóm trong anh tình yêu diễn xuất. Tuy nhiên, vì chiều cao nổi trội so với độ tuổi lúc đó nên anh khó được nhận vai. Con đường điện ảnh bị gián đoạn, con trai NSƯT Kim Phương tiếp tục đi học như mong muốn của ba mẹ.

Sau khi ra trường, Tống Hạo Nhiên quyết định thử sức ca hát và lập nhóm nhạc. Nhờ cơ duyên gặp thầy Huỳnh Lợi, anh được khuyến khích học nhạc và làm việc trong phòng thu. Trong giai đoạn này, anh kết nối với nhạc sĩ Yên Lam, người đã mở ra hướng đi mới cho anh trong sáng tác.

Sau 6 năm tích lũy kinh nghiệm, Tống Hạo Nhiên bắt đầu viết nhạc. May mắn mỉm cười với anh khi bài hát đầu tiên được ca sĩ Phương Thanh mua. “Lần đầu tiên nhận tiền từ việc bán bài hát, cũng là một động lực rất lớn cho tôi”, Tống Hạo Nhiên chia sẻ.

Nam ca sĩ tiết lộ NSƯT Kim Phương từng không biết nghệ danh của anh là Tống Hạo Nhiên Ảnh: NSX

Trong sự nghiệp sáng tác, anh đã viết nhiều ca khúc, trong đó Gió đêm là bài hát được mẹ anh yêu thích nhất. Cô gái bông đào (Bông đào là em) là ca khúc đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp sáng tác của anh. Quãng thời gian làm việc tại phòng thu, Tống Hạo Nhiên từng nghĩ hành trình nghệ thuật của mình sẽ dừng lại ở đó, không còn cơ hội bước ra sân khấu. Chỉ đến khi nhạc sĩ Yên Lam động viên, con trai NSƯT Kim Phương mới mạnh dạn trở lại. Tống Hạo Nhiên dồn toàn bộ tâm sức, thử nghiệm nhiều thể loại khác nhau. Càng về sau, anh càng kỹ lưỡng và chỉn chu hơn trong từng sáng tác.

Một câu chuyện thú vị được Tống Hạo Nhiên chia sẻ rằng mẹ anh - NSƯT Kim Phương từng không hề biết con trai đang hoạt động nghệ thuật dưới nghệ danh Tống Hạo Nhiên. Chỉ đến khi ca sĩ Phương Thanh khen nam ca sĩ trước mặt, bà mới ngỡ ngàng gọi điện hỏi con.

Tống Hạo Nhiên tâm sự, lý do không chia sẻ sớm vì anh muốn chờ khi có thành tựu nhất định mới dám tâm sự để không làm gia đình lo lắng. “Thường thì khi có thành tựu, ai cũng muốn khoe để được gia đình ủng hộ. Nhưng thời điểm đó tôi chỉ mới bắt đầu làm album, chưa biết con đường mình chọn có đúng hay không. Nếu làm tốt thì không sao, nhưng nếu không ổn thì lại ảnh hưởng đến ba mẹ. Vì vậy tôi nghĩ phải đợi đến khi có kết quả rõ ràng rồi mới chia sẻ”, nam nghệ sĩ bộc bạch.

Hiện tại, Tống Hạo Nhiên vừa hoàn thành một dự án nhạc phim truyền hình dự kiến phát sóng trên THVL. Anh hy vọng sản phẩm sẽ được khán giả đón nhận và là bước tiến mới trong hành trình nghệ thuật của mình.