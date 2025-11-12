Nghệ sĩ cải lương nên duyên với bạn cùng lớp, gặp nhiều thử thách trong hôn nhân

Đến với chương trình, cặp đôi Hoài Minh – Băng Châu mở lòng chia sẻ về câu chuyện tình yêu chân thành và hành trình hôn nhân của mình. Cả hai ở hai vùng khác nhau nhưng gặp gỡ tại Trường Sân khấu – Điện ảnh. Họ học cùng khóa, cùng lớp và dần nảy sinh tình cảm qua thời gian gắn bó.

Nhớ lại quãng thời gian đó, anh Hoài Minh xúc động kể: “Khoảng thời gian cả hai còn là sinh viên, điều kiện gia đình không thuận lợi, phải mượn xe đạp của bạn cùng chở nhau đi chơi. Đó là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên”.

Hoài Minh tiết lộ anh và vợ đối diện với không ít khó khăn trong đời sống hôn nhân, nhưng vẫn nắm tay cùng nhau vượt qua Ảnh: NVCC

Hành trình hôn nhân của Hoài Minh - Băng Châu

Trải qua 6 năm yêu nhau, cặp đôi mới chính thức về chung một nhà và nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Nhưng cuộc sống hôn nhân của cả hai vẫn rất khó khăn, vì không dựa dẫm vào gia đình. Anh Hoài Minh chia sẻ: “Nhiều người thường nghĩ môi trường sân khấu, nghệ thuật là nơi ai cũng giàu có. Nhưng thực tế, những năm tháng còn là sinh viên, chúng tôi trải qua rất nhiều vất vả. Cả hai phải nhận những vai diễn nhỏ trên sân khấu, tự mình nỗ lực học hỏi rất nhiều”.

Trong khi đó, chị Băng Châu thừa nhận đã có lúc từng nghĩ mình là “rào cản” trên con đường nghệ thuật của chồng. Nhưng với tình yêu và sự kiên định của anh Hoài Minh: “Nếu đã quyết tâm đi với nhau thì dù khó khăn đến đâu cũng phải cùng đi” khiến nữ khách mời phải thay đổi suy nghĩ.

Chia sẻ từ câu chuyện của cặp đôi, chuyên gia tâm lý đưa ra góc nhìn về vấn đề “xứng đôi vừa lứa”. Tiến sĩ nhận định rằng trong hôn nhân, sẽ có lúc một người cần lùi lại để người kia tiến lên. Nhưng quan trọng là sau đó, họ phải cùng bước tiếp. Nếu một người tiến mãi còn người kia ở lại, khoảng cách sẽ ngày càng xa. Vì vậy sự đồng hành, thấu hiểu và cùng phát triển là yếu tố giúp tình yêu bền vững.

Hoài Minh và người bạn đời trở thành khách mời trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên kênh VTV9 Ảnh: NSX

Chia sẻ cảm xúc tại chương trình, anh Hoài Minh khẳng định rằng mình luôn đặt gia đình lên đầu để làm động lực phấn đấu sự nghiệp: “Đối với tôi cơ hội có rất nhiều bên ngoài nhưng để tìm được một người có chí hướng giống mình là rất khó và sẽ không có được lần thứ hai”. Anh thẳng thắn mình không vì bất kỳ công việc nào để mà đánh đổi hạnh phúc gia đình.

MC Đình Toàn hỏi về niềm vui lớn nhất trong cuộc sống hôn nhân, chị Băng Châu xúc động kể đó là khi chồng đạt giải thưởng tại Liên hoan Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc và Chuông vàng vọng cổ, nhận được sự yêu mến của khán giả. Còn với anh Hoài Minh, hạnh phúc lớn nhất chính là được cùng vợ và con làm việc, đồng hành trên con đường nghệ thuật và cuộc sống.

Ở cuối chương trình, chị Băng Châu cũng bày tỏ mong muốn chồng mình bớt cầu toàn để cô có thể “theo kịp” và cùng anh theo đuổi con đường nghệ thuật phía trước cũng như gìn giữ hạnh phúc gia đình. Theo chuyên gia tâm lý, cầu toàn là một đức tính tốt, nhưng nếu quá mức có thể khiến đối phương cảm thấy áp lực và tự ti. Hôn nhân luôn cần sự lắng nghe, sẻ chia và dung hòa từ cả hai phía.

