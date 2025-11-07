Chủ tiệm điện thoại 'phải lòng' khách nữ kém 11 tuổi, quyết tiến đến hôn nhân

Kể lại lần đầu gặp gỡ, Ngọc Bích cho biết đó là khi cô sang lấy điện thoại đang sửa chữa ở cửa hàng của chồng. Lúc đó, nam khách mời đã để ý đến cô. Tuy nhiên, với khoảng cách 11 tuổi, Văn Bảo từng trăn trở vì Ngọc Bích còn quá trẻ, đồng thời anh cũng tự ti về xuất thân từ miền quê của mình.

Khách mời Văn Bảo chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với vợ kém 11 tuổi Ảnh: BTC

Còn Ngọc Bích chia sẻ ấn tượng ban đầu của mình về chồng là sự chững chạc và phong thái trưởng thành. Điều đó khiến cô ban đầu còn cảm thấy “sợ”. Tuy nhiên, sau nhiều lần nhắn tin và trò chuyện, hai người dần thấu hiểu và nên duyên vợ chồng với nhau.

Cuộc sống hôn nhân của Văn Bảo - Bích Ngọc

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Ngọc Bích thẳng thắn: “Có nhiều người bàn ra bàn vô về chuyện tình cảm, không biết anh ấy ngoài quê có vợ hay không”. Điều đó cho thấy những áp lực từ người thân xung quanh không ít lần khiến tình yêu của cả hai gặp phải thử thách. Hôn nhân lệch tuổi cũng kéo theo nhiều khác biệt trong quan điểm, cách suy nghĩ và văn hóa sống, từ đó dẫn đến nhiều xung đột giữa hai vợ chồng. Dẫu vậy, vì tình yêu, cả hai luôn nỗ lực thấu hiểu và đồng hành cùng nhau.

Sau khi lập gia đình và có con, Ngọc Bích thừa nhận bản thân trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách ứng xử. Trách nhiệm làm mẹ giúp cô học được sự kiên nhẫn, biết lắng nghe và cùng chồng đồng hành trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái cũng như phát triển sự nghiệp.

Văn Bảo và Ngọc Bích vượt qua những sóng gió trong hành trình hôn nhân Ảnh: BTC

Về phần mình, Văn Bảo chia sẻ rằng khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh thường là người chủ động nhường nhịn. Nam khách mời cho hay: “Mỗi lần cãi nhau xong, tôi đều thấy mình có lỗi và năn nỉ vợ trước vì vợ mình thì mình thương”. Anh cũng mong vợ ngày càng thấu hiểu và chín chắn hơn trong đời sống gia đình, để cả hai cùng vun đắp hạnh phúc một cách bền vững.

Thời gian đầu chung sống, vợ chồng anh Văn Bảo – chị Ngọc Bích phải đối mặt với không ít khó khăn về kinh tế khi chuyển hướng từ công việc sửa điện thoại sang kinh doanh thời trang online. Anh Bảo chia sẻ: “Từ hai bàn tay trắng, tôi nỗ lực xây dựng sự nghiệp không chỉ cho bản thân mà còn để chăm lo cho gia đình và con cái”.

Trong hành trình đó, mỗi người đều đảm nhận một vai trò riêng: Văn Bảo phụ trách ngoại giao và tìm kiếm khách hàng, còn Ngọc Bích tận dụng lợi thế tuổi trẻ và khả năng công nghệ để phát triển mảng kinh doanh trực tuyến. Cả hai không ngừng phấn đấu, vừa để vun đắp hạnh phúc gia đình, vừa mong con cái có cuộc sống đủ đầy hơn. Chính sự đồng lòng, thấu hiểu và chia sẻ đã giúp họ vượt qua những thử thách, không chỉ khó khăn kinh tế mà cả những áp lực và mối quan hệ trong đời sống hôn nhân.