Chọn quay lại với người cũ, chàng trai xác định 'cưới luôn'

Thạch Anh
18/09/2025 21:33 GMT+7

Hành trình hôn nhân với nhiều thăng trầm của Tuyết Mai - Văn Lai được chia sẻ trong 'Thuận vợ thuận chồng' khiến MC Đình Toàn thích thú.

Tuyết Mai chia sẻ lần đầu tiên gặp Văn Lai trong buổi sinh nhật của sếp – người vốn là đồng hương với anh. Ấn tượng đầu tiên của cô về chồng là mái tóc nhuộm bạc trắng khá đặc biệt, còn anh Văn Lai lại nhớ đến sự hồn nhiên, vô tư của vợ. Tuy nhiên, cả hai không bắt đầu quen ngay lúc ấy mà phải đến gần một năm sau, trong một lần tình cờ gặp lại và cùng nhóm bạn đi ăn, họ mới có dịp tiếp xúc nhiều hơn. Dần dần, những cuộc trò chuyện ấy kéo cả hai lại gần nhau.

- Ảnh 1.

Văn Lai và Tuyết Mai là khách mời trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên VTV9

Ảnh: NSX

Lần gặp thứ hai, khi mái tóc đã không còn màu bạch kim, Văn Lai trở nên chững chạc hơn trong mắt Tuyết Mai. Đúng dịp sinh nhật cô, anh mời đi xem phim và bất ngờ nắm tay ngỏ lời. Trước sự chân thành ấy, nữ khách mời đồng ý. Tuy nhiên trong thời điểm giãn cách xã hội, cả hai không được gặp gỡ thường xuyên nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Những chuyện nhỏ nhặt cũng trở thành nguyên nhân tranh cãi và cao trào là lúc cả hai quyết định chia tay.

Sau này, chính Tuyết Mai đã chủ động liên lạc và hỏi thẳng Văn Lai có muốn tiếp tục hay không. Trải qua một tuần suy nghĩ, nam khách mời quyết định cho nhau cơ hội và hai người bắt đầu sống chung, xây dựng cuộc sống riêng. Văn Lai giải thích thêm những trận cãi vã gay gắt khiến anh cần thời gian suy nghĩ. Anh cũng chính là người thường chọn cách dừng nhắn tin để chấm dứt tranh luận, trong khi Tuyết Mai lại muốn nói cho hết.

Nam khách mời kể tại thời điểm quyết định quay lại với người cũ, anh thẳng thắn đề nghị cả hai sẽ hướng đến hôn nhân chứ không chỉ dừng lại ở yêu đương. Văn Lai đặt vấn đề rõ ràng: “Quay lại thì xác định cưới luôn”. Tiếp lời, Tuyết Mai tiết lộ rằng chồng từng yêu cầu cô nghỉ việc vì lo ngại những mối quan hệ xung quanh có thể gây phiền toái. Tuy nhiên, cô lựa chọn giữ công việc với lý do biết cách cân bằng và chỉ đồng ý tạm gác lại khi sinh con.

- Ảnh 2.

Bộ đôi khách mời tiết lộ chuyện tranh cãi trong đời sống hôn nhân

Ảnh: NSX

Hôn nhân của Tuyết Mai - Văn Lai

Nhưng đời sống hôn nhân không hẳn yên ả. Những mâu thuẫn lặt vặt như chuyện quần áo trong phòng tắm, bát đũa trên bếp hay sự quên lãng của Văn Lai trở thành nguyên nhân gây cãi vã. Văn Lai thừa nhận vợ chú trọng tiểu tiết, trong khi anh hay quên, dẫn đến nhiều lần tranh luận căng thẳng. Tuyết Mai thì bộc bạch điều khiến cô mệt mỏi không phải ở việc dọn dẹp, mà ở cảm giác phải lặp đi lặp lại cùng một công việc mà chồng chưa thay đổi. Chỉ đến khi cô mang thai, người bạn đời mới dần chú ý hơn.

MC Đình Toàn đặt câu hỏi về việc anh Văn Lai đề nghị vợ bỏ việc để tiến tới hôn nhân ổn định, vậy công việc hiện tại có phải là đam mê thật sự của Tuyết Mai hay chỉ là tạm bợ. Nữ khách mời đáp rằng cô thực sự yêu thích công việc làm hậu trường trong các chương trình, TVC. Việc rời bỏ sẽ là một tổn thất cảm xúc với cô chứ không đơn thuần là “giết thời gian”.

Văn Lai thừa nhận anh suy nghĩ nhiều trước khi nói lời đề nghị. Nam khách mời thừa nhận lý do mong vợ chuyển hướng là vì công việc hiện tại có thể không còn phù hợp với nhịp sống gia đình, trên hết là yếu tố tình cảm, anh lo việc đó ảnh hưởng tới mối quan hệ vợ chồng. Nam khách mời giải thích không phải không tin vợ, mà là lo ngại những mối quan hệ xung quanh có thể gây phiền hà.

Xem thêm bình luận