Nghệ sĩ Bình Tinh giữa ồn ào tình cảm

Gần đây, Bình Tinh còn gây chú ý khi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong phim Hoàng tử quỷ. Nữ nghệ sĩ chia sẻ với chúng tôi rằng trong lần đầu bén duyên với điện ảnh, cô xem mình như trang giấy trắng. "Tôi không biết tại sao đạo diễn lại lựa chọn mình nhưng trong quá trình quay phim, tôi đã có những trải nghiệm đặc biệt mà cuộc đời đi hát của tôi chưa có được", cô bày tỏ