Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nghệ sĩ Bình Tinh giữa ồn ào tình cảm

Thạch Anh
Thạch Anh
05/12/2025 15:19 GMT+7

Trước khi thông tin về chuyện tình cảm được chia sẻ, Bình Tinh được khán giả yêu mến ở vai trò nghệ sĩ cải lương. Ngoài ra, cô không ngại thử sức mình ở lĩnh vực phim ảnh hay trình diễn tại sân khấu kịch.

Như Thanh Niên thông tin, trong buổi livestream mới đây, Nhật Minh gây chú ý khi tiết lộ anh và nghệ sĩ cải lương Bình Tinh "không còn ở với nhau nữa". Nam ca sĩ cũng khẳng định cả hai chia tay một cách văn minh, cùng nhau nuôi con. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cuộc sống kín tiếng của nghệ sĩ cải lương Bình Tinh

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Bình Tinh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là nghệ sĩ Đức Lợi, mẹ là soạn giả Bạch Mai. Từ nhỏ, cô đã bén duyên với nghệ thuật khi theo học ở Đồng ấu Bạch Long. Lớn lên, nữ nghệ sĩ sinh năm 1986 tiếp tục nối nghiệp theo đuổi cải lương, đồng thời gánh vác đoàn tuồng cổ Huỳnh Long vốn là tâm huyết của gia đình

ẢNH: FBNV

Cuộc sống của nghệ sĩ Bình Tinh giữa ồn ào tình cảm - Ảnh 3.

Từng có thời điểm, Bình Tinh không ngại đi hát đám tiệc để bù lỗ cho cải lương. Đến khi cô tham gia Sao nối ngôi mùa đầu tiên và giành quán quân, sự nghiệp của nữ nghệ sĩ như sang trang. Trong một lần chia sẻ, Bình Tinh cho biết cô "đổi đời" sau chương trình, có nhiều cơ hội biểu diễn trong và ngoài nước

ẢNH: FBNV

Cuộc sống của nghệ sĩ Bình Tinh giữa ồn ào tình cảm - Ảnh 4.

Trong một chương trình, Bình Tinh từng chia sẻ 5 năm sau Sao nối ngôi, cô đã trả hết nợ của gia đình, mua nhà, mua xe ổn định cuộc sống. Gần đây, nữ nghệ sĩ cùng đoàn tuồng cổ Huỳnh Long thực hiện nhiều show diễn, trong đó phải kể đến Mạnh Lệ Quân, Xử án Phi Giao, Hoàn Châu cách cách, Ngọc Kỳ Lân… quy tụ nhiều sao Việt cũng tham gia như NSƯT Hoài Linh, NSƯT Thoại Mỹ, NSND Hữu Quốc… Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn giành nhiều giải thưởng uy tín nhờ miệt mài, chăm chỉ làm nghề

ẢNH: FBNV

- Ảnh 5.

Ngoài hoạt động ở lĩnh vực cải lương, Bình Tinh còn phát triển ở mảng kịch nói. Cô tham gia nhiều vở diễn của Sân khấu Trương Hùng Minh như Công chúa mũi to và vương quốc Meo Meo, Đại náo xóm nhà giàu, Ngày mai người ta lấy chồng… Chia sẻ về mối duyên, Bình Tinh nói nghệ sĩ Minh Nhí là người cô dành nhiều tình cảm và luôn gọi là ba. Do đó, nữ nghệ sĩ muốn đồng hành cùng "ông bầu" ở mảng sân khấu

ẢNH: FBNV

- Ảnh 6.

Gần đây, Bình Tinh còn gây chú ý khi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong phim Hoàng tử quỷ. Nữ nghệ sĩ chia sẻ với chúng tôi rằng trong lần đầu bén duyên với điện ảnh, cô xem mình như trang giấy trắng. "Tôi không biết tại sao đạo diễn lại lựa chọn mình nhưng trong quá trình quay phim, tôi đã có những trải nghiệm đặc biệt mà cuộc đời đi hát của tôi chưa có được", cô bày tỏ

ẢNH: FBNV

- Ảnh 7.

Về chuyện tình cảm, Bình Tinh công khai mối quan hệ với ca sĩ Nhật Minh hồi năm 2018. Thời điểm đó, cô cho biết cả hai đã sống với nhau như vợ chồng, có một con chung nhưng chưa tổ chức đám cưới. Trong một chương trình, Bình Tinh từng tiết lộ anh là hậu phương vững chắc để cô yên tâm làm nghề

ẢNH: FBNV

- Ảnh 8.

Hiện tại, thông tin cặp đôi "đường ai nấy đi" được cộng đồng mạng quan tâm. Nhiều người tiếc nuối cho mối quan hệ của cả hai. Vốn là người kín tiếng nên thời gian qua, Bình Tinh ít chia sẻ về chuyện hôn nhân. Thay vào đó, cô chủ yếu nhắc về con gái - được nhận xét là có năng khiếu nghệ thuật thừa hưởng từ đấng sinh thành

ẢNH: FBNV

Tin liên quan

Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh: Bây giờ tôi không có trăn trở, chỉ có lo sợ

Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh: Bây giờ tôi không có trăn trở, chỉ có lo sợ

Là hậu duệ của gia tộc cải lương Huỳnh Long, NSƯT Bình Tinh thừa nhận cô gánh trên vai không ít áp lực trong việc giữ gìn bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Khám phá thêm chủ đề

Bình Tinh nghệ sĩ Bình Tinh cải lương nghệ sĩ cải lương ca sĩ Nhật Minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận