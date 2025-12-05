Nghệ sĩ Bình Tinh giữa ồn ào tình cảm

Trước khi thông tin về chuyện tình cảm được chia sẻ, Bình Tinh được khán giả yêu mến ở vai trò nghệ sĩ cải lương. Ngoài ra, cô không ngại thử sức mình ở lĩnh vực phim ảnh hay trình diễn tại sân khấu kịch.
Như Thanh Niên thông tin, trong buổi livestream mới đây, Nhật Minh gây chú ý khi tiết lộ anh và nghệ sĩ cải lương Bình Tinh "không còn ở với nhau nữa". Nam ca sĩ cũng khẳng định cả hai chia tay một cách văn minh, cùng nhau nuôi con. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Cuộc sống kín tiếng của nghệ sĩ cải lương Bình Tinh
Bình Tinh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là nghệ sĩ Đức Lợi, mẹ là soạn giả Bạch Mai. Từ nhỏ, cô đã bén duyên với nghệ thuật khi theo học ở Đồng ấu Bạch Long. Lớn lên, nữ nghệ sĩ sinh năm 1986 tiếp tục nối nghiệp theo đuổi cải lương, đồng thời gánh vác đoàn tuồng cổ Huỳnh Long vốn là tâm huyết của gia đình
