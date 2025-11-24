Việt Hương: Tôi từng muốn cho tiền để thầy Minh Nhí ở nhà

Việt Hương: Thầy Minh Nhí kêu gì tôi cũng làm

Trở lại với chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Minh Nhí và Việt Hương cùng đồng hành với những diễn viên trẻ như Trung Tín, Bảo Kun và Ngọc Duyên. Đây được xem là thế hệ học trò thành công tiếp theo của NSƯT Minh Nhí.

Nghệ sĩ Minh Nhí và các học trò gồm: Trung Tín, Bảo Kun, Việt Hương và Ngọc Duyên (từ trái sang phải) ẢNH: BTC

Theo nghệ sĩ Minh Nhí, Việt Hương chính là người hỗ trợ mình thành lập sân khấu Trương Hùng Minh. Nếu Minh Nhí là người lo phần viết kịch bản, dàn dựng, dạy dỗ các diễn viên trẻ thì Việt Hương là người đối ngoại, giải quyết câu chuyện tài chính cho sân khấu.

"Nếu sân khấu kịch Trương Hùng Minh không có vợ chồng Việt Hương mà chỉ có mình tôi thì cũng trầy da tróc vẩy và có lẽ cũng không duy trì nổi", nam nghệ sĩ 6X nói. Song song đó, Minh Nhí cho biết kể từ khi quản lý sân khấu, ông mới hiểu được nỗi niềm của NSND Hồng Vân.

Minh Nhí thừa nhận mình duy trì được sân khấu sáng đèn là nhờ có vợ chồng Việt Hương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặt khác, Việt Hương thừa nhận khi nhìn thấy người dìu dắt mình có ý định thành lập sân khấu, cô cũng lo lắng vì sợ nam nghệ sĩ 6X không đủ tài chính và sức khỏe. Việt Hương tâm sự: "Lúc thầy Minh Nhí mở sân khấu, tôi hỏi thầy có tiền không, có sống được không và nhắc thầy đừng nóng giận rồi lên máu. Tôi khuyên thầy làm được hay không cũng mặc kệ. Thậm chí, tôi còn muốn cho tiền thầy hằng tháng để thầy nằm ở nhà thôi. Tuy nhiên, thầy Minh Nhí không chịu vì muốn được đi dạy nên tôi lại phải tìm kiếm địa điểm để làm".

Bên cạnh đó, Việt Hương cũng cho biết cách quan tâm của Minh Nhí đối với từng học trò cũng khác nhau. Ông thường quan sát xem học viên nào còn chưa vững nghề thì chú ý nhắc nhở còn ai đã làm chủ được sân khấu thì ít nói đến. Điều này khiến Việt Hương thời còn đi học không ít lần chạnh lòng.

Việt Hương khẳng định mình không bao giờ giận thầy Minh Nhí ẢNH: BTC

Việt Hương chia sẻ: "Lúc đó, mỗi lần thầy nhắc tới mình là tôi lại nói thầy thương học trò khác nhiều hơn mình. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ giận thầy Minh Nhí, thầy kêu gì tôi cũng sẵn sàng làm hết". Dẫu vậy, vợ nhạc sĩ Hoài Phương không ngại kể xấu thầy giáo. Cô cho biết Minh Nhí vẫn chưa chịu giảm việc hút thuốc lá, tập thói quen uống nước lọc và tập thể dục nhiều hơn. "Đáp trả" lại học trò, Minh Nhí khẳng định mình bỏ bớt những tật xấu như ăn nhậu, thức khuya, đi vũ trường để giữ sức khỏe.

Nhận xét thêm về Việt Hương khi cô đảm nhận vai trò đạo diễn, Minh Nhí nói ông rất bất ngờ vì sự điềm tĩnh và kiên nhẫn của học trò. Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách sôi nổi, có phần nóng tính của Việt Hương ở ngoài đời. NSƯT Minh Nhí cho rằng việc Việt Hương về Việt Nam để giúp đỡ cho mình cũng là cách bày tỏ lòng kính trọng và tôn sư trọng đạo dành cho người đã dìu dắt mình từ những ngày đầu chập chững bước vào lĩnh vực nghệ thuật.