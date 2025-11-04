Việt Hương tiết lộ lý do hạn chế tham gia gameshow

Việt Hương xúc động khi nói về vai trò mới trong chương trình Điều ước của mẹ Ảnh: BTC

Võ Hạ Trâm khóc nghẹn khi hát 'Điều ước của mẹ'

Tối 3.10, buổi ra mắt chương trình Điều ước của mẹ do Việt Hương dẫn dắt cùng với người kết nối Thái Phan Thanh Bình, diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện có sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Minh Nhí, Hoàng Mập, Võ Hạ Trâm, Đinh Y Nhung, Hoàng Oanh, Quỳnh Lam, MC Nguyên Khang...

Đây là chương trình truyền hình thực tế mang tính nhân văn, với mục tiêu giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia trong xã hội. Đối tượng mà chương trình hướng đến là những người phụ nữ, người mẹ, người vợ, người chị đang âm thầm gánh vác, hy sinh vì gia đình. Chương trình lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vươn lên của họ, đồng thời hỗ trợ giúp đỡ họ theo những cách khác nhau.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức (áo đen) và Võ Hạ Trâm nghẹn ngào chia sẻ về ca khúc Điều ước của mẹ Ảnh: BTC

Mở màn chương trình, ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện tiết mục Điều ước của mẹ do Đông Thiên Đức sáng tác. Nữ ca sĩ không thể kiềm nén cảm xúc khi liên tục nghẹn giọng. Bên dưới, nhiều nghệ sĩ và khán giả cũng sụt sùi. Sau khi cố gắng hoàn tất màn trình diễn, Võ Hạ Trâm gửi lời xin lỗi khi không thể hiện trọn vẹn vì lời bài hát chạm vào trái tim của cô.

"Lúc chạy chương trình, tôi bình thường lắm, không khóc như thế này. Nhưng khi mình đứng đây, được hát trong tâm thế người mẹ, nhìn những nhân vật xuất hiện trên màn hình, những người mẹ rất là kiên cường. Cho dù sóng gió, cho dù đau khổ họ vẫn vững chãi để lo cho những đứa con của mình. Thật sự tôi không thể kiềm chế cảm xúc, không biết năng lượng nào, sức mạnh nào khiến cho người phụ nữ nhỏ bé phải gồng mình, hứng cơn sóng dữ cuộc đời để chở che cho đàn con. Khi bây giờ đã làm mẹ, tôi hiểu đó là vì con", Võ Hạ Trâm tâm sự.

Hai hoàn cảnh tham gia Điều ước của mẹ tập 1 xuất hiện tại buổi ra mắt chương trình Ảnh: BTC

Điều ước của mẹ cũng là ca khúc chủ đề cho chương trình cùng tên do Việt Hương dẫn dắt. Nữ ca sĩ còn gửi chương trình 20 triệu đồng hỗ trợ cho mỗi số phát sóng. Trong khi đó, nhạc sĩ Đông Thiên Đức đã gửi tặng toàn bộ số tiền bản quyền của ca khúc này cho chương trình để hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.

Việt Hương thấy may mắn khi được chồng luôn đồng hành, hỗ trợ

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Việt Hương cho biết rất lâu rồi cô mới có dịp quay trở lại tham gia chương trình truyền hình thực tế. Điều đầu tiên khiến nữ nghệ sĩ nhận lời tham gia vì cái tên Điều ước của mẹ. Việt Hương chia sẻ: "Đây là một chương trình thiết thực, được đồng hành với các hoàn cảnh khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng. Ở ngoài hiện trường, tôi đảm nhận vai trò dẫn dắt xuyên suốt, giúp các nhân vật tự tin kể chuyện và bộc lộ cảm xúc thật, có khi, tôi chỉ đứng bên cạnh họ để động viên, an ủi. Tôi nghĩ, khi chương trình thể hiện được cảm xúc thật của nhân vật thì sẽ chạm được tới trái tim của người xem".

Việt Hương và người kết nối Thái Phan Thanh Bình chia sẻ về chương trình Ảnh: BTC

Trong suốt hành trình ghi hình, Việt Hương cho biết mình may mắn có sự đồng hành của ông xã là nhạc sĩ Hoài Phương. "Anh Phương luôn hỗ trợ tôi. Khi tôi bận dự án, anh phụ quản lý công ty. Khi sức khỏe tôi không tốt, anh đi theo về tỉnh, dù không ra hiện trường vẫn giúp đỡ hậu cần, ủng hộ nhân vật", cô kể.

Nữ MC cũng tiết lộ cô tặng lại toàn bộ cát sê cho chương trình và nhiều lần tự nguyện hỗ trợ thêm cho các nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. "Vợ chồng tôi thống nhất từ trước đến nay, làm gì tốt thì cùng làm. Có người không đủ tiền xây nhà, chúng tôi góp xây giúp, có hoàn cảnh muốn đi học, chúng tôi đồng hành để họ có thể tự vươn lên. Quan trọng là giúp họ "cần câu" để tự lập, chứ không thể giúp mỗi ngày được," Việt Hương chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cho biết ông xã Hoài Phương luôn đồng hành và hỗ trợ tinh thần cho mình Ảnh: BTC

Từng xuất hiện dày đặc trên truyền hình với vai trò giám khảo và người chơi trong nhiều gameshow, Việt Hương thừa nhận hiện tại cô đã hạn chế, có sự chọn lọc hơn. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân đã có tuổi, không đủ sức tham gia các chương trình đòi hỏi thể lực. Bên cạnh đó, một lý do khác là khi tham gia chung, hầu hết các nghệ sĩ trẻ sẽ có tâm lý cả nể, không dám chơi hết mình. Việt Hương cho rằng điều đó có thể khiến chương trình bị ảnh hưởng phần nào vì không còn vui và hấp dẫn nữa.

"Dù có nhiều chương trình mời tham gia nhưng tôi phải cân nhắc vì những lý do trên. Có thời gian, tôi chuyển hướng sang vai trò MC. Tuy nhiên, việc đứng lâu trên giày cao gót cũng khiến tôi ảnh hưởng khớp gối, phải chích dịch nhờn để giảm đau. Thế nên giờ tôi chủ yếu đóng phim, diễn kịch, làm web drama, những công việc vừa sức và phù hợp hơn với mình", cô nói.

Điều ước của mẹ được phát sóng vào lúc 17 giờ 30 thứ tư hằng tuần trên HTV9, được phát lại trên kênh YouTube Thái Phan Thanh Bình và hệ thống MCV Networks, bắt đầu từ ngày 1.11.