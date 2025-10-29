Không nhận ra Hồng Đào - Việt Hương

Trong bộ ảnh mới, nghệ sĩ Hồng Đào - Việt Hương gây bất ngờ với hình ảnh sang chảnh, khác với vai diễn trong phim 'Cục vàng của ngoại'.
Sau khi cùng góp mặt trong bộ phim điện ảnh Cục vàng của ngoại, Việt Hương và Hồng Đào tiếp tục gây chú ý khi tung ra bộ ảnh thời trang mới. Đây là lời chào vui nhộn, tươi mới của hai nghệ sĩ sau dự án chung, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan và phong thái duyên dáng của phụ nữ trung niên trong thời hiện đại.
Hình ảnh khác lạ của Hồng Đào - Việt Hương
Bộ ảnh còn là thông điệp về năng lượng sống tích cực, niềm vui và sự tự tin của người phụ nữ ở mọi độ tuổi. Hai nghệ sĩ chia sẻ họ mong muốn hình ảnh này sẽ khơi gợi tinh thần yêu đời, khuyến khích phụ nữ “dù ở lứa tuổi nào cũng có thể rạng rỡ, tươi trẻ và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng”.
Bình luận (0)