Không nhận ra Hồng Đào - Việt Hương

Sau khi cùng góp mặt trong bộ phim điện ảnh Cục vàng của ngoại, Việt Hương và Hồng Đào tiếp tục gây chú ý khi tung ra bộ ảnh thời trang mới. Đây là lời chào vui nhộn, tươi mới của hai nghệ sĩ sau dự án chung, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan và phong thái duyên dáng của phụ nữ trung niên trong thời hiện đại.

Hình ảnh khác lạ của Hồng Đào - Việt Hương

Bộ ảnh là phần tiếp nối tinh thần tươi vui, dí dỏm và tràn đầy năng lượng sống của hai nghệ sĩ, nhưng được thể hiện dưới một lăng kính thời trang đầy sắc màu. Vốn là những đồng nghiệp thân thiết, Việt Hương và Hồng Đào cho thấy sự kết hợp ăn ý khi tạo dáng Ảnh: Trí Nghĩa

Bộ ảnh được thực hiện trong bối cảnh mô phỏng không gian tiệc trà châu Âu cổ điển. Khác với hình ảnh khắc khổ của 2 người phụ nữ trải qua biến cố trong phim, bộ đôi nghệ sĩ mang đến hình ảnh sang trọng, duyên dáng Ảnh: Trí Nghĩa

Việt Hương diện váy hoa pastel ánh kim được thiết kế riêng, phù hợp với phong cách cổ điển mà bộ ảnh hướng đến. Các phụ kiện như găng tay, chuỗi ngọc trai, kính râm... giúp nữ nghệ sĩ trông khác lạ so với hình ảnh đời thường Ảnh: Trí Nghĩa

Bộ ảnh được thực hiện ngay sau khi Việt Hương hoàn tất bộ phim điện ảnh Cục vàng của ngoại. Đến hiện tại, tác phẩm đạt hơn 60 tỉ đồng sau hơn một tuần công chiếu, tạo hiệu ứng tích cực nhờ câu chuyện nhân văn Ảnh: Trí Nghĩa

Nếu Việt Hương thể hiện nét hoạt bát thì Hồng Đào lại mang vẻ quý phái dịu dàng nhưng không kém phần hài hước. Sự kết hợp ấy tạo nên tổng thể cân bằng đúng với phong cách của cả hai trong Cục vàng của ngoại Ảnh: Trí Nghĩa

Hồng Đào tiếp tục có thêm một vai diễn ấn tượng trên màn ảnh rộng. Đối với nữ nghệ sĩ, ở tuổi ngoài 60, bà vẫn miệt mài với công việc nghệ thuật. Được làm việc, được sống trong không khí của phim trường là niềm hạnh phúc đối với diễn viên 6X Ảnh: Trí Nghĩa

Bộ ảnh còn là thông điệp về năng lượng sống tích cực, niềm vui và sự tự tin của người phụ nữ ở mọi độ tuổi. Hai nghệ sĩ chia sẻ họ mong muốn hình ảnh này sẽ khơi gợi tinh thần yêu đời, khuyến khích phụ nữ “dù ở lứa tuổi nào cũng có thể rạng rỡ, tươi trẻ và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng”.