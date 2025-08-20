Lý do khiến nghệ sĩ Hồng Đào bức xúc

Theo ghi nhận, hiện nay xuất hiện một số trang như “Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ phương pháp giảm cân” hay “Hồng Đào - giảm cân cùng K.P” khiến dân mạng hoang mang. Đáng chú ý, những trang này sử dụng hình ảnh của nữ diễn viên Mang mẹ đi bỏ, nhằm tạo sự tin tưởng đối với mọi người.

Hồng Đào bức xúc khi bị mạo danh quảng cáo Ảnh: TL

Để tránh ảnh hưởng đến uy tín, nghệ sĩ Hồng Đào lên tiếng cảnh báo trên trang cá nhân. Cô bày tỏ thái độ bức xúc khi bị kẻ xấu mạo danh với mục đích trục lợi, đồng thời mong khán giả cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Nữ diễn viên 6X cho hay: “Đây là những trang mạo danh tôi để bán thuốc. Tôi không quảng cáo, không bán thuốc giảm cân. Cả tuần nay tôi nhận rất nhiều lời nhắn, câu hỏi về chuyện này. Ngay cả người thân tôi cũng bị nhầm, nên tôi đăng lên đây để mọi người biết mà tránh. Tôi bị mấy vụ này hoài, chán ơi là chán”.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng bất bình trước việc kẻ xấu mạo danh nghệ sĩ Hồng Đào để quảng cáo bán thuốc. Một số cư dân mạng khuyên nữ diễn viên nên xử lý nghiêm những trường hợp này. Bởi trước đó, nhiều sao Việt cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, làm ảnh hưởng đến uy tín nên phải lên tiếng đính chính như MC Lại Văn Sâm, diễn viên Lan Phương…

Hồng Đào tích cực với các dự án nghệ thuật, được con gái ủng hộ tại sự kiện ra mắt phim Mang mẹ đi bỏ cách đây không lâu Ảnh: TL

Cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Đào ở tuổi ngoài 60

Sau biến cố tình cảm và sức khỏe, nghệ sĩ Hồng Đào tích cực trở lại với công việc. Thời gian qua, cô được khán giả yêu mến bởi loạt vai diễn trong phim điện ảnh Mai, Linh miêu: Quỷ nhập tràng, Chị dâu… Gần đây nhất, vai bà Hạnh trong Mang mẹ đi bỏ của nữ diễn viên nhận được những phản hồi tích cực. Tác phẩm mới có sự góp mặt của Hồng Đào vượt hơn 150 tỉ đồng sau khi ra rạp.

Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Đào tìm niềm vui bên công việc và con cái. Cô nói được trở lại phim trường, hóa thân vào nhân vật là điều khiến bản thân hạnh phúc ở tuổi ngoài 60. Chia sẻ quan điểm về việc làm mẹ, Hồng Đào bộc bạch: “Các cháu vừa phải giữ việc, vừa lo cuộc sống riêng, tất cả đều là những áp lực không nhỏ. Nếu suốt ngày mình cứ trách “sao con không gọi cho mẹ”, hay “mẹ làm thế này vì tương lai của con” thì tôi nghĩ các cháu sẽ rất khó chịu. Có thể nhiều người nghĩ tôi là một người mẹ dễ dãi, nhưng nếu thông cảm cho nhau sẽ dễ sống hơn”.