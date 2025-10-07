Nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ giao kèo với 2 con gái

Hồng Đào không đặt nặng chuyện doanh thu trăm tỉ khi đóng phim Ảnh: ĐPCC

Nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục cộng tác với Khương Ngọc trong Cục vàng của ngoại. Ở dự án này, cô vào vai bà Khanh, làm nghề môi giới bất động sản. Vì con gái không nỗ lực làm việc nên bà gánh luôn phần trách nhiệm lo lắng, nuôi cháu ăn học. Tuy nhiên, biến cố gia đình ập đến, thị trường bất động sản xuống dốc, bà Khanh ngày một trở thành người phụ nữ trầm lặng, sống tách biệt với xóm giềng.

Trước Cục vàng của ngoại, nghệ sĩ Hồng Đào từng hợp tác với Khương Ngọc trong Chị dâu, đạt doanh thu trăm tỉ. Về lý do tiếp tục đồng hành cùng đàn em, nữ diễn viên tâm sự ngoài sự mới mẻ trong nhân vật, việc được gặp lại Việt Hương, Lê Khánh, Tuấn Khải cũng khiến cô thích thú tham gia.

Cô nói: “Tôi định hình được rõ nhân vật trong 2 phim là 2 hình tượng, cá tính có nhiều điểm khác biệt nên cũng phần nào gỡ bỏ được những băn khoăn. Hơn nữa, tôi nghĩ mình là một diễn viên thì việc chủ động tự biến hóa để không lặp lại những vai diễn trước, đó cũng là điều cần thiết”.

Hồng Đào vui khi tiếp tục làm việc với Việt Hương, Lê Khánh trong phim mới Ảnh: ĐPCC

Theo Hồng Đào, người nghệ sĩ khi chinh phục được những điều mới sẽ cảm thấy phấn khích. Bởi nó không chỉ là trải nghiệm của bản thân, mà còn thể hiện sự tin cậy từ nhà sản xuất dành cho năng lực của mình. Song sao nữ 6X nêu quan điểm: “Dù đã nhiều năm đóng phim nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ vai diễn nào nằm sẵn trong khả năng của mình. Thay vào đó, mỗi nhân vật tôi đều cố gắng thể hiện sao cho cảm xúc nhất”.

Sao nữ cho biết ở bà Khanh có nhiều điều mà bản thân cô chưa có có trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, hình tượng nhân vật này từng được Hồng Đào đảm nhận trong các vở diễn nên: “Lần này tôi chọn lọc từ những vai trước đó và khiến nó trở nên mới mẻ hơn với một tâm lý khác”.

Nói về điểm giống và khác của nhân vật so với mình ngoài đời, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết bà Khanh từ đầu đã thấy con gái mình không có khả năng chăm sóc cho cháu ngoại nên bà gần như đóng vai trò một người mẹ. Nữ diễn viên chia sẻ thêm: “Vì tôi chưa có cháu ngoại và mỗi hoàn cảnh khác nhau nên để nói điểm giống và khác thì cũng rất khó. Có thể bây giờ tôi nói mình không nuôi cháu nhưng khi có cháu rồi vì quá thương yêu mà tôi lại “xắn tay” vào và làm những điều mình vốn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm thì sao. Không ai nói trước được điều gì cả”.

Dù bận rộn với công việc song nghệ sĩ Hồng Đào vẫn dành sự quan tâm cho 2 cô con gái Ảnh: NVCC

Hồng Đào nói về 2 con gái

Dịp này, Hồng Đào cũng thoải mái khi nhắc về 2 con gái. Cô kể từ năm 18 tuổi, các con đã ra ở riêng. Nhưng khi bước vào mối quan hệ tình cảm, ái nữ nhà Hồng Đào cũng thoải mái chia sẻ với mẹ nhưng nữ nghệ sĩ không can thiệp vào mối quan hệ của con. Sao nữ 6X bật mí thêm: “Con tôi còn giao hẹn trước: Khi con đám cưới mẹ chỉ được mời 15 người thân thiết và có ý nghĩa nhất với con vì đây là đám cưới của con”.

Nữ diễn viên nói thêm bản thân không ép buộc hay thúc giục các con về chuyện lập gia đình. Thay vào đó, Hồng Đào chỉ mong 2 ái nữ được hạnh phúc và cô tôn trọng mọi quyết định của con. Bởi cô quan niệm: “Nếu bị ép buộc theo lời phụ huynh mà sau này các con không hạnh phúc thì sao?”.

Nói thêm về cách kết nối với Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu, nữ nghệ sĩ chia sẻ có nhiều cách cùng tạo ra những khoảnh khắc, những buổi trò chuyện thân tình. Cô tâm sự: “Những gì ấm ức trong lòng khi được bày tỏ sẽ dễ giải quyết hơn và cũng khiến gia đình xích lại gần nhau hơn, đó cũng là cách mà tôi và con mình gắn kết với nhau trong đời sống thường ngày”.