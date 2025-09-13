Thu Thủy rạng rỡ ở tuổi 41, tình tứ bên chồng kém tuổi

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng vừa có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ dự án mới sau thành công tại Tuần lễ thời trang Milan. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều sao Việt như ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Thu Thủy, Phan Như Thảo, MC Hoàng Oanh…

Thu Thủy khoe nhan sắc rạng rỡ, được chồng hộ tống đi sự kiện ẢNH: BTC

Nhan sắc trẻ trung của Thu Thủy

Trong đó, màn xuất hiện của ca sĩ Thu Thủy thu hút sự chú ý. Giọng ca Định mệnh ta gặp nhau diện váy jean, khoe vẻ quyến rũ bên cạnh người bạn đời là Kin Nguyễn. Cả hai không ngại dành cho nhau cử chỉ tình cảm trước truyền thông.

Ở tuổi 41, Thu Thủy khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung. Bên cạnh việc chăm chút về ngoại hình, nhiều khán giả cho rằng cuộc sống viên mãn là một trong những yếu tố giúp sao nữ 8X giữ được vẻ rạng ngời khi xuất hiện.

Vốn có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng, dù bận rộn với công việc song Thu Thủy vẫn sắp xếp thời gian đến để “chung vui” cùng đàn em. Thậm chí, ở lần xuất hiện này, sao nữ còn khéo léo diện thiết kế mới của chàng trai sinh năm 2000 như một cách thể hiện sự ủng hộ của mình cho sự nghiệp của nhà thiết kế trẻ. “Tôi rất yêu thích những sản phẩm của Phan Đăng Hoàng nhưng chưa có nhiều dịp để mặc, phải là những sự kiện quan trọng hoặc thật sự phù hợp”, sao nữ bày tỏ.

Hành trình mới của Phan Đăng Hoàng

Phan Đăng Hoàng tâm huyết với bộ sưu tập Lacquer ẢNH: BTC

Tại sự kiện, Phan Đăng Hoàng tiết lộ sẽ tiếp tục mang đến Tuần lễ thời trang xuân hè Milan 2026 bộ sưu tập Lacquer, mang những nét tinh túy trong tranh vẽ của họa sĩ Nguyễn Gia Trí đến với sàn diễn quốc tế. Nhà thiết kế sinh năm 2000 cho biết bộ sưu tập bao gồm 30 thiết kế khởi sinh từ những hình khối mỹ thuật cơ bản nhất, cộng hưởng với chất lượng, kỹ thuật dựng phức tạp để cùng kể câu chuyện “có tĩnh có động, trong giản đơn có tầng sâu”.

Lần này, Phan Đăng Hoàng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong thương hiệu cá nhân khi lần đầu tiên bộ sưu tập có cả thiết kế dành cho nam và nữ, cùng trình diễn trong một show thời trang lớn. Với anh, Lacquer không chỉ là sự mở rộng sáng tạo, mà còn là một lời khẳng định khi vẻ đẹp và tay nghề thủ công không bị giới hạn bởi giới tính, không gian hay thời gian.

“Vì xuất phát điểm là người con trong gia đình có truyền thống yêu hội họa nên các sản phẩm, ý tưởng thiết kế của Hoàng cũng lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa dân tộc trên tranh vẽ của những danh họa có ảnh hưởng trong nghệ thuật Việt Nam. Với danh họa Nguyễn Gia Trí, Hoàng rung động khi xem từng tác phẩm vì ở đó gợi mở những nét đẹp rất riêng của con người, cảnh vật, quê hương nước Việt, nhất là khi được chính ông vẽ trên tranh sơn mài. Hoàng cảm nhận sự đồng điệu giữa mình và người họa sĩ, khi tất cả đều gửi gắm nỗi niềm, suy tư, tình cảm vào vật thể, là tranh vẽ hoặc từng bộ quần áo”, nhà thiết kế 25 tuổi chia sẻ.