Hậu chấm dứt quyền bảo hộ, mối quan hệ của Britney Spears với gia đình ra sao?

Năm 2008, cha của Britney Spears - ông Jamie Spears thiết lập quyền bảo hộ pháp lý sau chuỗi khủng hoảng cá nhân ồn ào của cô. Đến tháng 6.2021, Britney Spears công khai chỉ trích gia đình không hề giúp cô thoát khỏi sự kiểm soát này. "Cha tôi và bất kỳ ai liên quan đến quyền bảo hộ này đều đáng phải ngồi tù", giọng ca Baby One More Time khẳng định trong phiên điều trần.

Britney Spears có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với cha mẹ kể từ khi quyền giám hộ kết thúc vào năm 2021 Ảnh: Corbis

Mối quan hệ không thể cứu vãn với cha mẹ

Quyền bảo hộ kết thúc vào tháng 11.2021, và từ đó đến nay, Britney Spears không còn bất kỳ liên lạc nào với cha mình. Một nguồn tin tiết lộ với Us Weekly rằng mối quan hệ của cả hai là không tồn tại và Britney Spears không bao giờ có ý định tha thứ. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng Britney Spears vẫn dành tình cảm cho cha, thậm chí từng ngỏ ý chi trả viện phí và tìm bác sĩ giỏi khi ông Jamie Spears buộc phải cắt bỏ một chân do nhiễm trùng năm 2023.

Khác với cha, quan hệ của Britney Spears và mẹ - bà Lynne Spears được cho là rất mong manh. Theo một nguồn tin, hai mẹ con có trao đổi qua tin nhắn và điện thoại vài tuần một lần, nhưng chưa có kế hoạch gặp mặt. Một nguồn tin khác cho biết Lynne Spears muốn hàn gắn, song vẫn tôn trọng những tổn thương mà con gái đã trải qua sau thời gian dài bị kiểm soát.

Theo nguồn tin từ Page Six, Britney Spears đã cắt đứt liên lạc với cha suốt nhiều năm qua Ảnh: Instagram britneyspears

Sau vụ tranh cãi ồn ào năm 2022, khi Britney Spears và em gái Jamie Lynn Spears công khai "đá xéo" nhau trong hồi ký riêng, cả hai hiện đang dần cải thiện mối quan hệ. Page Six đưa tin hôm 11.9, họ thường trò chuyện định kỳ qua video và dự kiến sẽ gặp nhau trực tiếp trong tháng tới tại Los Angeles (Mỹ).

Britney Spears vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với anh trai Bryan Spears. Sau khi cô ly hôn Sam Asghari vào tháng 8.2023, Bryan Spears đã chuyển đến sống cùng em gái và nhiều lần xuất hiện cùng nữ ca sĩ trong các kỳ nghỉ. "Bryan vẫn thân thiết với Britney và tránh can dự vào những xung đột khác trong gia đình", một nguồn tin khẳng định.

Britney Spears và em gái được cho là đã làm lành và thường xuyên gọi Facetime cho nhau vài tuần một lần Ảnh: Splash News

Sau thời gian xa cách, Britney Spears đang hàn gắn với hai con trai Sean Preston (19 tuổi) và Jayden James (18 tuổi). Nguồn tin cho biết các con đã trưởng thành hơn và mong muốn mẹ hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống của mình, điều này khiến Britney Spears vô cùng hạnh phúc.

Jayden James được cho là người chủ động kết nối lại, trong khi quan hệ với Sean Preston đang tiến triển chậm rãi hơn. "Họ đang xây dựng lại sự tin tưởng và Britney rất tôn trọng cảm xúc của Sean", một người thân chia sẻ.

Anh trai đã chuyển đến sống cùng Britney Spears sau khi cô ly hôn với người chồng thứ ba Sam Asghari vào năm 2023 Ảnh: Instagram jamielynnspears

Lo ngại về sức khỏe tinh thần

Dù vậy, gần đây nữ ca sĩ tiếp tục gây lo ngại khi đăng tải video tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) trong tình trạng bừa bộn, thậm chí sàn nhà vương vãi phân chó. Một thành viên gia đình bày tỏ với Daily Mail rằng Britney Spears không ổn và dường như đang trải qua một cơn khủng hoảng.

Trước những lời bàn tán, Britney Spears đã lên tiếng phản bác trên Instagram: "Thật đáng xấu hổ cho những ai phán xét tôi và ngôi nhà của tôi khi tôi chỉ đang mặc đồ ngủ".